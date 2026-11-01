Fantasy BeBasket : et le grand gagnant du mois d’octobre est… Fadamental Squad

Après La Synergie Basketball en septembre, c’est au tour de Fadamental Squad d’inscrire son nom au palmarès de la Fantasy BeBasket ! Avec un total de 3 142 points, le manager s'adjuge le classement du mois d'octobre, au terme d'une bataille particulièrement disputée. Il devance Patat' team Do, deuxième avec 3 071 points et Team Gegete complète le podium avec 3 018 unités.

La barre des 3 000 points a donc été franchie par les trois premiers du classement. Derrière, STEF41 (2 957 points) et Héritiers (2 921 points) échouent au pied du podium. D4ASVEL / Z15JL (2 908 points), Da_yeti (2 904 points) et “Pour la mairie de limoges 🙏🙏” (2 891 points) suivent dans un classement particulièrement serré.

Anjou 49 (2 877 points) et HEY HEY HEY (2 850 points) complètent le top 10. Mention spéciale également à OLB Comet et CRR37, qui échouent aux portes de ce classement mensuel, respectivement à un et deux petits points de la dixième place. De quoi nourrir quelques regrets.

Le top 10 définitif du classement d'octobre 2026 :

1. Fadamental Squad : 3 142 pts

2. Patat' team Do : 3 071 pts

3. Team Gegete : 3 018 pts

4. STEF41 : 2 957 pts

5. Héritiers : 2 921 pts

6. D4ASVEL / Z15JL : 2 908 pts

7. Da_yeti : 2 904 pts

8. pour la mairie de limoges 🙏🙏 : 2 891 pts

9. Anjou 49 : 2 877 pts

10. HEY HEY HEY : 2 850 pts

Fadamental Squad aussi aux commandes de la saison !

Et si Fadamental Squad a brillé en octobre, il n'a pas seulement remporté la bataille mensuelle. Le manager réalise également une excellente opération au classement général de la saison 2026-2027, actualisé au 1er novembre. Avec 3 698 points, il s'installe en tête et devance désormais Patat' team Do (3 528 points) et Héritiers (3 502 points).

Derrière ce trio, « pour la mairie de limoges 🙏🙏 » (3 490 points) et D4ASVEL / Z15JL (3 470 points) restent en embuscade. STEF41 (3 417 points), CRR37 (3 401 points), HEY HEY HEY (3 360 points), JDABucks (3 353 points) et Patty mid (3 340 points) complètent le top 10.

Le classement de la saison 2026-2027 mis à jour au 1er novembre :

1. Fadamental Squad : 3 698 pts

2. Patat' team Do : 3 528 pts

3. Héritiers : 3 502 pts

4. pour la mairie de limoges 🙏🙏 : 3 490 pts

5. D4ASVEL / Z15JL : 3 470 pts

6. STEF41 : 3 417 pts

7. CRR37 : 3 401 pts

8. HEY HEY HEY : 3 360 pts

9. JDABucks : 3 353 pts

10. Patty mid : 3 340 pts

Trente sept jours de compétition ont donc déjà livré leurs premiers enseignements, mais la saison est encore longue. Fadamental Squad aura désormais un double objectif : conserver son fauteuil de leader au classement général et confirmer son statut de référence après ce mois d'octobre réussi. La concurrence est prévenue !

Pour vous donner toutes les chances de détrôner Fadamental Squad au mois de novembre, n’oubliez pas de faire votre cinq dès ce dimanche 1er novembre, avec 196 joueuses et joueurs disponibles.