Fantasy BeBasket : EuroLeague et EuroCup comme fidèles alliées des managers ?

Comme annoncé, la soirée de mercredi regorgeait d'options prolifiques pour la Fantasy BeBasket. Des cartons sur les terrains d'EuroCup Féminine, d'EuroLeague Féminine, de FIBA Europe Cup, de NBA... jusqu'à l'ELITE 2 ! Il y avait de quoi se faire plaisir.

Mais peu de plébiscites pour autant parmi les meilleures performances. Si bien que le classement d'octobre est encore loin d'être gravé dans le marbre, à moins de dix jours de son terme. Alors, dans une soirée moins copieuse, qui vous permettra de faire la différence ?

Fadamental Squad garde le cap, le classement d'octobre s'emballe

Au sortir de cette immense soirée à 35 rencontres, la hiérarchie du classement mensuel conserve son leader incontesté. Toujours aussi régulier dans ses choix, Fadamental Squad maintient sa première place et franchit la barre symbolique des deux mille unités, avec un total de 2 060 points.

Derrière, la menace reste vive et le podium se resserre. Patat' team Do conserve sa place de dauphin avec 1 986 points, suivi de près par Team Gegete et ses 1 975 points. Malgré les cartons enregistrés un peu partout, les écarts restent faibles dans le haut du tableau, où chaque décision de capitaine peut faire basculer la hiérarchie d'un soir à l'autre. 120 points séparent le dauphin du 10e, c'est dire !

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce jeudi) :

1. Fadamental Squad : 2 060 pts

2. Patat' team Do : 1 986 pts

3. Team Gegete : 1 975 pts

4. Da_yeti : 1 937 pts

5. STEF41 : 1 921 pts

6. D4ASVEL / Z15JL : 1 911 pts

7. HEY HEY HEY : 1 895 pts

8. Héritiers : 1 883 pts

9. LaPine : 1 861 pts

10. OLBCOMET : 1 860 pts

Les Coupes d'Europe, réservoirs à grosses évaluations

Comme souvent lorsque le calendrier européen s'intensifie, ce sont les parquets féminins qui ont offert les plus belles envolées statistiques. En EuroCup Féminine, Sarah Cisséa crevé l'écran sous le maillot de Lattes Montpellier en signant une prestation monumentale à 27 points et 13 rebonds pour 34 d'évaluation. Une opportunité en or que seulement 5 % des managers avaient anticipée dans leur cinq majeur !

Même constat pour Coralie Chabrier, étincelante avec Chartres lors du succès héroïque face à Perfumerias Avenida (17 points, 9 passes et 27 d'évaluation). Mais la meneuse a récolté… 0 % de sélection.

En revanche, d'autres valeurs sûres ont fait le plein dans les decks les plus avertis. C'est le cas de Coline Franchelin avec les Flammes Carolo (16 points, 9 passes, 25 d'évaluation), alignée par 36 % des managers, ou encore de l'incontournable Djahi Binet. L'intérieur des Bakken Bears a enchaîné un troisième double-double consécutif en FIBA Europe Cup (15 points, 12 rebonds et 24 d'évaluation), apportant des points précieux à 30 % des entraîneurs.

Jeudi au calme ? 14 affiches pour faire la différence

Après l'embouteillage de mercredi, le programme de ce jeudi est forcément plus restreint, avec 14 rencontres. La scène sera principalement occupée par les joutes d'EuroLeague masculine - entre autres le derby stambouliote Anadolu Efes face à Beşiktaş - comme d'EuroLeague ou d'EuroCup Féminine, où deux clubs français font leur retour.

À vous désormais de composer le cinq parfait !