Fantasy BeBasket : EuroLeague et NBA dans la dernière ligne droite d'octobre !

Il ne reste que trois jours pour marquer un maximum de points dans le premier classement mensuel de la Fantasy BeBasket ! Trois jours pour faire des différences, avec un programme resserré.

Après les 16es de finale de Coupe de France Féminine ou encore l'essentiel des rencontres de Coupes d'Europe disputé, les managers auront surtout un œil sur l'EuroLeague Féminine et Masculine, la WNBA et sur la NBA, quatre des rares compétitions au programme ce jeudi. Alors, pour qui allez-vous craquer ?

Fadamental Squad conserve les commandes, le top 10 s'étire doucement

En tête du classement général d'octobre, Fadamental Squad ne fléchit pas et maintient sa première place avec 2 769 points. Son dauphin, Patat' team Do, poursuit la chasse avec 2 732 points au compteur.

Si la marge séparant les deux leaders était particulièrement infime la veille — avec seulement 12 petites unités d'écart —, le matelas s'élargit un brin avec désormais 37 points d'avance pour le leader. Les écarts au sommet restent très très très ténus, mais un poil plus larges qu'hier. Derrière, la bagarre fait rage pour le podium : Team Gegete réalise la belle opération du jour en reprenant la 3ᵉ place avec 2 698 points, reléguant STEF41 au 4ᵉ rang.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce jour) :

1. Fadamental Squad : 2 769 pts

2. Patat' team Do : 2 732 pts

3. Team Gegete : 2 698 pts

4. STEF41 : 2 653 pts

5. Da_yeti : 2 624 pts

6. Héritiers : 2 607 pts

7. pour la mairie de limoges 🙏🙏 : 2 604 pts

8. Anjou 49 : 2 588 pts

9. HEY HEY HEY : 2 577 pts

10. OLBCOMET : 2 576 pts

Récital invisible de Wembanyama, la Coupe de France Féminine peu plébiscitée

Les compteurs se sont de nouveau affolés pour Victor Wembanyama. Face au Jazz d'Utah, l'intérieur tricolore a livré une seconde prestation titanesque : 36 points, 14 rebonds, 5 passes décisives et 48 d'évaluation en 39 minutes. Une moisson royale, que seuls 2 % des managers avaient anticipée…

D'autres bons coups étaient à flairer du côté de la Coupe de France Féminine. Les 16es de finale ont réservé leur lot de surprises et de cartons individuels mal anticipés.

Des joueuses d'impact comme La Mama Kapinga Maweja (22 points, 9 rebonds pour 29 d'évaluation, sélectionnée par 0 % des managers), Taya Reimer (28 d'évaluation, 2 % de sélection) ou Dominique Toussaint (27 d'évaluation, 0 % de sélection) ont tout emporté sur leur passage.

Sauf le plébiscite des managers…

Jeudi à 12 rencontres : où placer ses cartouches ?

Après les grosses journées de Coupes d'Europe et de coupes nationales, la grille de ce jeudi est plus sobre avec 12 rencontres. Parmi les compétitions à suivre, l'EuroLeague Masculine comme Féminine ; avec le Paris Basketball ou encore Lattes Montpellier sur les parquets.

Féminine toujours, avec la possible dernière manche décisive des Finales WNBA entre les Golden State Valkyries et l'Atlanta Dream, où le trophée pourrait être soulevé par trois Françaises dans des conditions spéciales… Enfin la NBA, et sa soirée américaine habituelle, pour compléter ses lignes statistiques avant le sprint final du week-end.

Il ne vous reste plus que quelques heures pour affûter vos choix, et tenter d'aller décrocher la première couronne mensuelle de la saison !