Fantasy BeBasket : l'ELITE 2 et les Coupes d'Europe pour retrouver de l'allant

Passé l'une des journées les moins prolifiques de l'histoire de la Fantasy BeBasket, il est temps de reprendre de l'allant et des points ce mardi ! Alors que les performances de WNBA ou de championnat turc n'ont pas fait briller nos Français, plus d'une trentaine de rencontres – aussi bien d'ELITE 2 que de Basketball Champions League – sont au programme aujourd'hui.

Autant de possibilités pour compenser les picks au score négatif ou très bas de la veille ! Alors, qui pourra vous relancer ?

Fadamental Squad reprend de l'air au sommet

Après les remous de la mi-octobre, la hiérarchie mensuelle s'éclaircit à nouveau en tête du classement. Solide et régulier, Fadamental Squad retrouve de l'air sur le trône d'octobre avec un total de 1 804 points.

Derrière le patron, la menace reste bien présente : Patat' team Do s'empare de la deuxième place avec 1 769 points, suivi de très près par Da_yeti, désormais troisième avec 1 754 points.

Malgré les écarts qui auraient pu se resserrer, la journée de lundi n'a pas permis aux poursuivants de combler leur retard, la faute à un manque généralisé de grosses évaluations sur les parquets internationaux.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé à ce mardi) :

1. Fadamental Squad : 1 804 pts

2. Patat' team Do : 1 769 pts

3. Da_yeti : 1 754 pts

4. Team Gegete : 1 742 pts

5. D4ASVEL / Z15JL : 1 667 pts

6. LaPine : 1 662 pts

7. Héritiers : 1 657 pts

8. STEF41 : 1 656 pts

9. Cyrillerr : 1 655 pts

10. OLBCOMET : 1 654 pts

Lundi noir en Fantasy : des plébiscites sans rendement

Si le classement est resté relativement figé, c'est que la soirée du 19 octobre s'est révélée particulièrement aride en termes statistiques.

Le « best pick » de la soirée se nomme Élie Okobo, auteur de… 4 points, 3 rebonds et 7 passes pour 11 d'évaluation en Ligue Adriatique avec Dubai Basketball. Aligné par 69 % des managers, le meneur tricolore a assuré l'essentiel, sans faire exploser les compteurs.

Pour le reste, la soirée a ressemblé à un piège généralisé. Plébiscitée dans 52% des équipes, Gabby Williams a été contenue à 14 points et 6 d'évaluation lors du revers des Valkyries face à Atlantan au Match 2 des Finales WNBA. Les apparitions express de Janelle Salaün (-2 d'évaluation en 4 minutes, présente dans 95 % des cinq) et d'Aminata Gueye (0 d'évaluation en 1 minute, choisie par 97 % des managers) n'ont pas arrangé la note.

Même déception en Turquie où Matthew Strazel (0 d'évaluation en 24 minutes avec l'Anadolu Efes) a laissé sur leur faim les 83 % de managers qui comptaient sur lui.

Un mardi forcément plus riche : 33 affiches pour se relancer

Fort heureusement, le calme plat (pour ne pas dire le trou béant) du début de semaine laisse place à un mardi foisonnant d'opportunités. Les managers auront notamment l'embarras du choix parmi les rencontres de la 5e journée complète d'ELITE 2.

Sur la scène continentale, l'attention se portera notamment sur le choc de Basketball Champions League opposant la SIG Strasbourg à Galatasaray. Tandis qu'en FIBA Europe Cup, l'Élan Chalon, d'un Mathéo Leray épanoui, tentera de tirer son épingle du jeu.

De quoi trouver le capitaine idéal, effacer les scores négatifs de la veille et repartir à l'assaut du sommet d'octobre ?