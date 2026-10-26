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Fantasy BeBasket : NBA et WNBA pour se sauver d'un lundi en creux !

La ligne d'arrivée du mois d'octobre se rapproche et la lutte au sommet continue de faire rage ! Face à un programme fortement réduit ce lundi, seuls les managers les plus prévoyants sauront tirer leur épingle du jeu.
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Résumé
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Fantasy BeBasket : NBA et WNBA pour se sauver d'un lundi en creux !
Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr sont des joueurs éligibles aux équipes Fantasy de ce lundi
Crédit photo : Brad Mills-Imagn Images
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La ligne d'arrivée du classement d'octobre de la Fantasy BeBasket approche, mais avant cela, il faudra se sortir d'un dernier col hors catégorie ! Alors que le dernier weekend du mois regorgeait de solutions en Betclic ELITE, Boulangère Wonderligue et autres championnats nationaux, ce lundi restera comme l'une des épreuves du sprint final d'octobre.

Seulement huit matchs pour faire ses choix : aurez-vous les mains libres et les yeux aiguisés pour monter au classement ?

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Fadamental Squad résiste au sommet, le top 10 sous haute tension

Au sortir d'un weekend disputé, le leader Fadamental Squad conserve son trône et porte son total à 2 449 points. Mais l'avance reste mesurée et le podium s'est resserré. Son dauphin Patat' team Do pointe désormais à 2 409 points - soit seulement 40 unités de retard -, talonné de très près par Team Gegete et ses 2 395 points.

Après les cartons individuels enregistrés dimanche, la première place reste malgré tout à portée. 110 points séparent le leader du quatrième, Da_yeti (2 339 pts), qui devance lui-même STEF41 (2 338 pts) d'une toute petite unité ! Dans le bas du top 10, la bataille fait tout autant rage avec notamment une égalité parfaite à la 7ᵉ position.

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Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce lundi) :

1. Fadamental Squad : 2 449 pts

2. Patat' team Do : 2 409 pts

3. Team Gegete : 2 395 pts

4. Da_yeti : 2 339 pts

5. STEF41 : 2 338 pts

6. HEY HEY HEY : 2 275 pts

7. LaPine et pour la mairie de limoges 🙏🙏 : 2 272 pts

9. D4ASVEL / Z15JL : 2 250 pts

10. OLBCOMET : 2 249 pts

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TLC et Ayayi snobés, les valeurs sûres de Wonderligue au rendez-vous

La journée de dimanche a été marquée par deux d'énormes coups d'éclat que très peu de managers avaient anticipés. En Liga Endesa, Timothé Luwawu-Cabarrot a livré une prestation stratosphérique avec avec le Real Madrid face à Lleida : 31 points, 5 rebonds, 2 passes et une évaluation canon de 34. Un coup de maître capté par à peine 1 % des managers !

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Du côté de la Betclic ELITE, la surprise est encore plus totale : privé de ses cadres à Roanne, le Paris Basketball s'est appuyé sur un Joël Ayayi des grands soirs, auteur d'un record personnel à 26 points, 7 rebonds, 6 passes pour 30 d'évaluation. Bilan dans la Fantasy ? 0 % de sélection dans les cinq majeurs !

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Heureusement pour la majorité des managers, plusieurs valeurs sûres de Boulangère Wonderligue ont tenu leur rang. C'est notamment le cas de Stella Johnson (27 points, 9 rebonds, 26 d'évaluation) et Sarah Cissé (19 points, 9 rebonds, 24 d'évaluation), toutes deux précieuses pour Lattes Montpellier et alignées respectivement par 25 % et 21 % des entraîneurs.

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Même régularité pour Harmoni Turner, étincelante avec Landerneau contre Charnay (27 points, 7 rebonds, 5 passes, 26 d'évaluation), qui a récompensé les 12 % de managers l'ayant sélectionnée.

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Un lundi en creux : avantage aux gestionnaires pour la nuit NBA et WNBA !

Après l'embouteillage du weekend et ses centaines de joueurs disponibles, le programme de ce lundi tombe à seulement 8 rencontres. L'essentiel de l'action se concentrera de l'autre côté de l'Atlantique sur les parquets de NBA et du match 5 des Finales WNBA.

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Dans cette journée creuse, les cartes pourraient bien être redistribuées. Les managers qui ont le mieux ménagé leur monture et conservé des cartouches fraîches disposeront d'un avantage décisif ce soir.

Les yeux devront être particulièrement acérés pour dénicher les bons spots de la nuit, et faire le plein de points avant d'aborder les tout derniers jours du mois d'octobre !

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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