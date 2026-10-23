Fantasy BeBasket : nouvel embouteillage à venir ce weekend !

Avec seulement 14 rencontres ce jeudi 22 octobre, il fallait faire preuve d'inventivité pour se démarquer à la Fantasy BeBasket. C'est précisément ce dont a fait preuve Goat 11, meilleur manager du jour (143 points), qui avait sélectionné Mayé Touré comme capitaine, 14 points et 10 rebonds (19 d'évaluation) dans la victoire de Charnay contre l'AEL Limassol (80-93).

Egalement en EuroCup féminine, les 61 % de managers ayant choisi Harmoni Turner dans leur cinq ont été heureux de constater que l'Américaine de Landerneau a cartonné face à Fribourg (28 points, 7 rebonds, 6 passes, soit 30 d'évaluation).

Du reste, il fallait regarder du côté de l'EuroLeague masculine pour amasser des points avec notamment Elie Okobo (17 points, 9 passes décisives pour 27 d'évaluation dans la victoire de Dubaï contre le Bayern Munich) et Mathias Lessort (20 points, 6 rebonds, 26 d'évaluation dans le succès du Panathinaïkos sur Baskonia).

Top 10 inchangé avant la dernière semaine, Fadamental Squad garde le cap

Ce 22 octobre n'était pas une soirée de grand chambardement au sommet de la hiérarchie du classement mensuel d'octobre. Toujours leader avec une marge autour des 100 points d'avance, Fadamental Squad reste bien installé en tête avec un total de 2 174 points.

Derrière, Patat' team Do et Team Gegete conservent leur place sur le podium avec leurs 2 076 et 2 066 points, mais c'est désormais STEF41 qui les talonne avec 2 031 points (+1 place). Autre changement au sein du top 10, OLBCOMET gagne deux rangs et passe 8e, avec 1 979 points. Mais il n'y a que 23 points d'écart entre la 6e et la 10e place, ce qui promet de grands bonds à venir.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce vendredi) :

1 (=). Fadamental Squad : 2 174 pts

2 (=). Patat' team Do : 2 076 pts

3 (=). Team Gegete : 2 066 pts

4 (+1). STEF41 : 2 031 pts

5 (-1). Da_yeti : 2 022 pts

6 (=). D4ASVEL / Z15JL : 1 990 pts

7 (=). HEY HEY HEY : 1 980 pts

8 (+2). OLBCOMET : 1 979 pts

9 (=). LaPine : 1 977 pts

10 (-2). Héritiers : 1 967 pts

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Leader incontesté, Fadamental Squad va-t-il remporter le titre de meilleur manager de la Fantasy BeBasket à la fin du mois d'octobre ? Oui

Non

1 500 joueuses et joueurs disponibles ce weekend

Après un jeudi plutôt restreint en choix, le programme s'intensifie comme d'habitude tout au long du weekend avec 554 joueuses et joueurs disponibles ce vendredi 23 octobre et 33 rencontres à l'affiche, parmi lesquelles de la Betclic ÉLITE, l'ELITE 2, la NM1, La Boulangère Wonderligue, la LF2, les championnats Espoirs, la NBA et aussi l'EuroLeague, et notamment un Paris - Valence surveillé, avec l'événement du retour de T.J. Shorts en terre parisienne.

Ce samedi 24 octobre, 54 affiches donneront accès à un catalogue de 656 joueuses et joueurs avec la suite des championnats français, toutes divisions confondues, mais aussi le retour de divers championnats étrangers (Grèce, Espagne, Turquie, Lituanie, Italie, Pologne, Allemagne, Autriche) et la suite de la finale WNBA des Golden State Valkyries de Gabby Williams, Janelle Salaun et Aminata Gueye.

Enfin, la dernière opportunité de marquer des points cette semaine, ce dimanche 25 octobre, donnera lieu à 36 matchs pour 274 joueuses et joueurs disponibles, avec le grand retour du Clasico de Betclic ELITE entre l'Elan Béarnais et le Limoges CSP en clôture de la 5e journée, à 19 heures.

Ce sont 1 500 joueurs et joueuses qui seront disponibles tout au long du weekend. Il n'y a que l'embarras du choix !