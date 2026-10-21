Fantasy BeBasket : Un classement bousculé par la NBA et les Coupes d'Europe ?

Il y avait pléthore d'options ce mardi en Fantasy BeBasket ! Tellement d'options, que les trois meilleurs choix possibles ont recueilli… 0 % des préférences des managers !

Alors que le classement s'en retrouve donc peu changé, la soirée de mercredi pourrait encore proposer des aubaines mais aussi tendre des pièges aux entraîneurs, entre deuxième soir de NBA et engagements européens des clubs français masculins comme féminins. Alors, qui aura votre faveur ?

Fadamental Squad toujours au sommet

Après des secousses sur la dernière semaine, la hiérarchie mensuelle confirme la suprématie de ses leaders au classement d'octobre. Toujours aussi régulier, Fadamental Squad conserve son trône et consolide sa première place avec un total impressionnant de 1 909 points.

Derrière le patron, la pression reste vive : Patat' team Do s'accroche solidement au rang de dauphin avec 1 876 points. La principale évolution sur le podium provient de Team Gegete, qui se hisse en troisième position avec 1 839 points, devançant désormais Da_yeti (4e avec 1 812 points).

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce mercredi) :

1. Fadamental Squad : 1 909 pts

2. Patat' team Do : 1 876 pts

3. Team Gegete : 1 839 pts

4. Da_yeti : 1 812 pts

5. D4ASVEL / Z15JL : 1 767 pts

6. HEY HEY HEY : 1 762 pts

7. STEF41 : 1 761 pts

8. Héritiers : 1 756 pts

9. OLBCOMET : 1 740 pts

10. Cyrillerr : 1 740 pts

Un mardi d'opportunités manquées : les 3 best picks boudés par les managers

Si les écarts au classement ne se sont pas resserrés davantage mardi soir, c'est avant tout parce que les meilleures évaluations individuelles de la soirée ont été totalement ignorées.

Le « best pick » absolu de la journée de mardi se nomme Arthur Bouba. Auteur d'un chantier monumental sous le maillot de Blois face à Orléans en ELITE 2 (21 points, 16 rebonds, 5 passes pour 36 d'évaluation en 25 minutes), le Blésois a réalisé un carton plein… mais figurait dans 0 % des cinq alignés par les entraîneurs !

Le constat est rigoureusement identique pour ses deux dauphins de la soirée : Alexandre Fanchini, auteur de 29 points, 6 rebonds et 8 passes pour 32 d'évaluation avec Vitré face aux Pays de Fougères, n'a recueilli aucun suffrage. Carlos Marshall Jr., étincelant à Nancy avec 30 points et 32 d'évaluation contre les Nitra Blue Wings, a lui aussi été ignoré par l'ensemble des managers (0 % des cinq).

Même en élargissant au top 5 de la soirée, les choix populaires ont manqué à l'appel : Yann Siegwarth (Tours, 29 d'évaluation) a récolté 0 % des sélections, tandis qu'Hugo Benitez (29 d'évaluation en EuroCup) n'était présent que dans 2 % des équipes. Résultat : très peu de managers ont su profiter de ces explosions statistiques pour effectuer un bond au classement.

Mercredi XXL : 35 affiches entre Coupes d'Europe et reprise NBA

Ce mercredi s'annonce particulièrement intéressant avec un programme de 35 rencontres toutes compétitions confondues.

Sur la scène européenne continentale masculine, l'EuroCup offrira de belles cartouches. Bourg-en-Bresse qui accueille le Dolomiti Energia Trento ; et Le Mans en déplacement chez le Cedevita Olimpija Ljubljana.

Chez les féminines, la soirée sera tout aussi animée en EuroLeague avec les réceptions d'Emlak Konut SK par Bourges et de Kibirkstis-TOKS par Basket Landes, sans oublier Lattes Montpellier qui affronte Panserraikos en EuroCup Féminine.

Enfin, la saison régulière de NBA vient pimenter les stratégies avec sa deuxième nuit d'action et le premier match officiel de plusieurs joueurs tricolores. L'attention se portera par exemple sur le duel entre les Washington Wizards et les Milwaukee Bucks, marquant les débuts officiels de jeunes Français comme Alexandre Sarr.

Entre coups européens et paris outre-Atlantique, quel cinq composerez-vous pour faire la différence ce soir ?