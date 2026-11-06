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Fantasy BeBasket : USPEG prend les commandes, plus de 400 managers en lice !

La Fantasy League BeBasket continue de séduire les passionnés de basket français. Alors que la compétition a dépassé les 400 managers, USPEG mène la course de novembre devant Fadamental Squad, vainqueur du mois d'octobre et leader du classement général.
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Fantasy BeBasket : USPEG prend les commandes, plus de 400 managers en lice !
Les managers ayant sélectionné Nadir Hifi ce jeudi 5 novembre ont fait le bon choix
Crédit photo : Victor Lecomte
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La Fantasy League BeBasket monte en puissance ! Après un mois d'octobre remporté par Fadamental Squad, qui a décroché un abonnement Premium BeBasket en récompense, la bataille est déjà lancée pour le classement de novembre. Et les positions sont particulièrement serrées à l'approche d'une grosse soirée de Betclic ELITE, ce vendredi 6 novembre.

USPEG devant Fadamental Squad, cinq petits points d'écart

Avec 545 points en six journées, USPEG occupe actuellement la première place du classement mensuel. Mais rien n'est joué : Fadamental Squad, numéro 1 du classement général de la saison, reste au contact avec 540 points.

Derrière, Goat 11 (525 points) complète le podium provisoire devant Da_yeti (514), ALTA (513) et CRR37 (506). Les huit premiers managers dépassent déjà les 500 points, preuve d'une compétition particulièrement disputée.

Le cap des 400 managers franchi !

Autre bonne nouvelle pour la Fantasy BeBasket : plus de 400 managers participent désormais à la compétition. De quoi renforcer la concurrence, aussi bien pour les récompenses mensuelles que pour le classement général.

La riche soirée de ce vendredi 6 novembre pourrait déjà rebattre les cartes. Entre choix de joueurs, performances individuelles et éventuelles surprises, chaque point comptera pour prendre l'avantage dans cette nouvelle course au titre de manager du mois !

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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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