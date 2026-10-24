Feu vert pour Hugo Robineau : l'arrière prêt à démarrer l'aventure à la JL Bourg !

L'aventure bressane d'Hugo Robineau est officiellement lancée ! Barré par une blessure survenue lors de la présaison mi-septembre, l'arrière formé à Cholet a obtenu le feu vert médical plus tôt que prévu, selon les informations de nos confrères du Progrès confirmées par la feuille de match de ce samedi 24 octobre.

Il va donc vivre son premier match officiel sous les ordres de Frédéric Fauthoux, à l'occasion de la réception de Gravelines-Dunkerque.

Retour plus rapide que prévu pour Hugo Robineau !

Arrivé cet été dans l'Ain pour franchir un cap, l'ancien joueur de Boulazac a connu un premier mois de compétition officiel particulièrement frustrant, passé en civil. Le 12 septembre dernier à Vilnius, lors d'une rencontre de préparation face à l'Hapoël Jérusalem, l'arrière bressan avait été victime d'une lésion musculaire au pied.

Une indisponibilité de cinq et six semaines avait alors été estimée, soit jusqu'à fin octobre - début novembre ; contraignant la Jeu à lancer sa campagne de Betclic ELITE sans l'une de ses recrues phares de l'intersaison.

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 15 #13 REB 3,1 #102 PD 2,7 #53

Pièce maîtresse du Boulazac Basket Dordogne la saison dernière, Hugo Robineau s'était affirmé comme le 13e meilleur marqueur de Betclic ELITE. Il tournait alors à 15 points de moyenne (à 51,2 % aux tirs), 3,1 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 minutes de jeu par rencontre.

Un effectif gangréné par les blessures

Pour Frédéric Fauthoux, cette réintégration est une véritable bouffée d'air frais au sein d'un secteur extérieur découpé par les blessures. La JL Bourg doit en effet faire face à l'absence d'Antony Labanca, victime d'une rupture du tendon d'Achille et indisponible pour l'ensemble de la saison 2026-2027, ce qui a contraint Bourg au recrutement d'un pigiste

Tyson Walker reste éloigné des parquets jusqu'à mi-novembre en raison d'une lésion musculaire à la cuisse. Tyger Campbell est lui en civil pour la réception de Gravelines. L'Américain souffre d'un œdème nécessitant plus d'examens, indique le club.

🔴 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙

Tyger Campbell souffre d’un œdème au genou qui réclame des investigations supplémentaires afin de ne pas prendre de risque. Il ne sera pas aligné face au BCM. Hugo Robineau fait lui son retour, en phase de reprise, son temps de jeu sera aménagé. pic.twitter.com/60hZjPERbB — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 24 octobre 2026

Avec le retour d'Hugo Robineau sur les parquets, l'infirmerie bressane commence enfin à se désengager. La JL Bourg tiendrait-elle enfin une once de stabilité pour véritablement démarrer sa saison ?