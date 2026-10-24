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Feu vert pour Hugo Robineau : l'arrière prêt à démarrer l'aventure à la JL Bourg !

Betclic ELITE - Éloigné des parquets depuis la mi-septembre en raison d'une blessure au pied, Hugo Robineau voit son indisponibilité prendre fin plus tôt que prévu. Une excellente nouvelle pour la JL Bourg, durement éprouvée par les pépins physiques en ce début de saison.
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Résumé
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Feu vert pour Hugo Robineau : l'arrière prêt à démarrer l'aventure à la JL Bourg !
Hugo Robineau est prêt à démarrer son aventure bressane
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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L'aventure bressane d'Hugo Robineau est officiellement lancée ! Barré par une blessure survenue lors de la présaison mi-septembre, l'arrière formé à Cholet a obtenu le feu vert médical plus tôt que prévu, selon les informations de nos confrères du Progrès confirmées par la feuille de match de ce samedi 24 octobre.

Il va donc vivre son premier match officiel sous les ordres de Frédéric Fauthoux, à l'occasion de la réception de Gravelines-Dunkerque.

Retour plus rapide que prévu pour Hugo Robineau !

Arrivé cet été dans l'Ain pour franchir un cap, l'ancien joueur de Boulazac a connu un premier mois de compétition officiel particulièrement frustrant, passé en civil. Le 12 septembre dernier à Vilnius, lors d'une rencontre de préparation face à l'Hapoël Jérusalem, l'arrière bressan avait été victime d'une lésion musculaire au pied.

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Une indisponibilité de cinq et six semaines avait alors été estimée, soit jusqu'à fin octobre - début novembre ; contraignant la Jeu à lancer sa campagne de Betclic ELITE sans l'une de ses recrues phares de l'intersaison.

PROFIL JOUEUR
hugo_robineau_2026-2027_profile.png
Hugo ROBINEAU
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 26 ans (27/02/2000)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
15
#13
REB
3,1
#102
PD
2,7
#53

Pièce maîtresse du Boulazac Basket Dordogne la saison dernière, Hugo Robineau s'était affirmé comme le 13e meilleur marqueur de Betclic ELITE. Il tournait alors à 15 points de moyenne (à 51,2 % aux tirs), 3,1 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 minutes de jeu par rencontre.

Un effectif gangréné par les blessures

Pour Frédéric Fauthoux, cette réintégration est une véritable bouffée d'air frais au sein d'un secteur extérieur découpé par les blessures. La JL Bourg doit en effet faire face à l'absence d'Antony Labanca, victime d'une rupture du tendon d'Achille et indisponible pour l'ensemble de la saison 2026-2027, ce qui a contraint Bourg au recrutement d'un pigiste

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Tyson Walker reste éloigné des parquets jusqu'à mi-novembre en raison d'une lésion musculaire à la cuisse. Tyger Campbell est lui en civil pour la réception de Gravelines. L'Américain souffre d'un œdème nécessitant plus d'examens, indique le club.

Avec le retour d'Hugo Robineau sur les parquets, l'infirmerie bressane commence enfin à se désengager. La JL Bourg tiendrait-elle enfin une once de stabilité pour véritablement démarrer sa saison ?

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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