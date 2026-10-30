L'aventure d'Adrien Tyberghien à Challans aura été de courte durée. Arrivé fin septembre en qualité de pigiste médical de Kilian Incredule, le meneur de 21 ans ne poursuivra pas la saison avec le club vendéen. Le VCB a officialisé ce mercredi 28 octobre la fin de sa pige médicale, en précisant que celle-ci ne serait pas prolongée.

Une pige médicale qui s'arrête après un mois

Recruté pour renforcer temporairement la ligne arrière de l'équipe entraînée par Sébastien Lambert, l'ancien joueur d'Orchies avait rejoint Challans le 25 septembre. Son passage se termine donc un peu plus d'un mois après son arrivée.

Le club a tenu à remercier le joueur pour son engagement et son investissement durant son séjour en Vendée, tout en lui souhaitant pleine réussite pour la suite de son parcours.

Six matchs et un temps de jeu limité

Sur le plan statistique, Adrien Tyberghien aura disputé six rencontres de NM1 avec Challans, pour des moyennes de 2,2 points, 1 rebond et 1,3 passe décisive en un peu plus de 8 minutes de jeu. Avec lui le VCB a remporté 4 succès.

Le jeune meneur n'aura donc bénéficié que d'un temps de jeu limité durant cette pige médicale, sans parvenir à s'installer durablement dans la rotation challandaise.

Ces six apparitions viennent néanmoins s'ajouter à son expérience du championnat de Nationale 1, qu'il connaissait déjà avant son arrivée en Vendée.

PROFIL JOUEUR Adrien TYBERGHIEN Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 21 ans (03/08/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 2,2 #246 REB 1 #246 PD 1,3 #154

Un nouveau départ après Gravelines-Dunkerque et Orchies

Formé au BCM Gravelines-Dunkerque, Adrien Tyberghien avait ensuite rejoint le BC Orchies, où il a évolué pendant deux saisons en Nationale 1. Cette expérience lui avait permis de découvrir le troisième échelon du basket français avant de rejoindre Challans en septembre dernier.

À 21 ans, le meneur doit désormais trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. Pour l'heure, aucune destination n'a été annoncée.