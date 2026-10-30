Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Challans acte le départ d'un meneur

Un mois après son arrivée au Vendée Challans Basket pour pallier l'absence de Kilian Incrédule, Adrien Tyberghien (1,83 m, 21 ans) quitte le club vendéen. Le meneur français aura disputé six rencontres de Nationale 1 sous les couleurs du VCB.
|
Résumé
Écouter
Challans acte le départ d'un meneur
Challans annonce le départ d'Adrien Tyberghien après six rencontres
Crédit photo : Vendée Challans Basket
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

L'aventure d'Adrien Tyberghien à Challans aura été de courte durée. Arrivé fin septembre en qualité de pigiste médical de Kilian Incredule, le meneur de 21 ans ne poursuivra pas la saison avec le club vendéen. Le VCB a officialisé ce mercredi 28 octobre la fin de sa pige médicale, en précisant que celle-ci ne serait pas prolongée.

Une pige médicale qui s'arrête après un mois

Recruté pour renforcer temporairement la ligne arrière de l'équipe entraînée par Sébastien Lambert, l'ancien joueur d'Orchies avait rejoint Challans le 25 septembre. Son passage se termine donc un peu plus d'un mois après son arrivée.

Le club a tenu à remercier le joueur pour son engagement et son investissement durant son séjour en Vendée, tout en lui souhaitant pleine réussite pour la suite de son parcours.

LIRE AUSSI

Six matchs et un temps de jeu limité

Sur le plan statistique, Adrien Tyberghien aura disputé six rencontres de NM1 avec Challans, pour des moyennes de 2,2 points, 1 rebond et 1,3 passe décisive en un peu plus de 8 minutes de jeu. Avec lui le VCB a remporté 4 succès.

Adrien Tyberghien

Stats moyennes des 6 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
68:192,211,30,30

6 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
20/105:3501210D 93-82 @ TARNM1
16/107:2221010D 80-81 vs RENNM1
13/109:0830200V 92-61 vs FOUNM1
03/1012:2322000V 87-89 @ LAVNM1
29/0911:4841400V 80-66 vs SABNM1
25/093:3621000V 73-87 @ CHANM1

Le jeune meneur n'aura donc bénéficié que d'un temps de jeu limité durant cette pige médicale, sans parvenir à s'installer durablement dans la rotation challandaise.

Ces six apparitions viennent néanmoins s'ajouter à son expérience du championnat de Nationale 1, qu'il connaissait déjà avant son arrivée en Vendée.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Adrien Tyberghien.jpg
Adrien TYBERGHIEN
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 21 ans (03/08/2005)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / NM1
PTS
2,2
#246
REB
1
#246
PD
1,3
#154

Un nouveau départ après Gravelines-Dunkerque et Orchies

Formé au BCM Gravelines-Dunkerque, Adrien Tyberghien avait ensuite rejoint le BC Orchies, où il a évolué pendant deux saisons en Nationale 1. Cette expérience lui avait permis de découvrir le troisième échelon du basket français avant de rejoindre Challans en septembre dernier.

À 21 ans, le meneur doit désormais trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. Pour l'heure, aucune destination n'a été annoncée.

LIRE AUSSI

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

NM1
NM1
Suivre
Challans
Challans
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit