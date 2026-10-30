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Fin de pige au Partizan pour Bandja Sy, qui va découvrir un nouveau pays

EuroCup - Bandja Sy a conclu sa pige médicale d'un mois au Partizan Belgrade et s'engage avec le Lietkabelis Panevėžys, où il retrouvera son ancien coach Nenad Čanak.
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Fin de pige au Partizan pour Bandja Sy, qui va découvrir un nouveau pays
Bandja Sy avait retrouvé son ancien club
Crédit photo : KK Partizan
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C’est la fin d’une belle aventure pour Bandja Sy. L’ailier expérimenté de 35 ans vient de conclure sa pige médicale au sein de son ancien club, le Partizan Belgrade. Apprécié pour son profil physique, son exemplarité et sa connaissance de la maison serbe, le Franco-Malien a été remercié par le club serbe, comme prévu. Libre de tout contrat, il s'apprête à relever un nouveau défi excitant sur les parquets européens.

Une pige médicale réussie sous les couleurs du Partizan

Le passage de Bandja Sy dans la capitale serbe aura été marqué par l'engagement et le sérieux. Il aura eu le temps de jouer neuf matchs en un mois, dont un à 15 points contre Vienne en ABA League, et un autre à 8 unités contre le Mega Basket. Appelé en renfort pour compenser la blessure d’un autre ex-parisien, Derek Willis, il a parfaitement rempli son rôle de pigiste médical.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bandja Sy.jpg
Bandja SY
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 36 ans (30/07/1990)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ABA Liga
PTS
5,8
#141
REB
2,3
#129
PD
0,3
#201

Le club serbe a officialisé son départ et tenu à le saluer chaleureusement à travers un communiqué officiel : « Bandja Sy a terminé son deuxième passage au Partizan et, en tant qu'agent libre, il va renforcer l'équipe de Lietkabelis, entraînée par l'ancien capitaine et entraîneur des Noirs et Blancs, Nenad Čanak ! Bandja, merci pour tout et nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta nouvelle équipe ! »

Un nouveau défi en Lituanie sous les ordres de Nenad Čanak

Libéré de ses obligations à Belgrade, le vétéran va donc poursuivre sa riche carrière en Lituanie. Il s’est engagé avec le club du Lietkabelis Panevėžys. Une destination loin d'être anodine, puisqu’il va évoluer sous la houlette de Nenad Čanak. Ce technicien est une figure bien connue du Partizan, puisqu'il a dirigé l’équipe lorsque Bandja Sy en faisait partie, en 2018.

Pour le Lietkabelis, son arrivée est un coup stratégique majeur. Le club lituanien, habitué à jouer les trouble-fêtes sur la scène nationale et en EuroCup (dans la poule d’Ulm ou du PAOK), cherchait un joueur aguerri aux joutes européennes. Il y rejoindra un compatriote en la personne d'Ivan Février.

Avec son QI basket, son agressivité des deux côtés du terrain et son leadership naturel, le baroudeur de 35 ans prouve qu'il reste une valeur sûre du basket européen. Il va découvrir un nouveau pays, après la Grèce, la Serbie, l’Espagne et la Roumanie la saison dernière.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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