Malgré une situation comptable très favorable (2 victoires d’avance sur la Suède, deuxième), pas question de relâcher la pression. Freddy Fauthoux insiste sur l'importance de conserver une dynamique victorieuse tout en peaufinant les automatismes.

Pour préparer ces deux rencontres avec un temps de rassemblement très court, le sélectionneur s'appuie sur des cadres des dernières fenêtres FIBA : Axel Bouteille, Amine Noua, Adam Mokoka, Hugo Benitez, Gérald Ayayi et Lionel Gaudoux.

Des joueurs connaissent le système et donc les pré-requis collectifs du coach de la JL Bourg. « Le discours c’est gagner. Conserver la dynamique » explique ce dernier dans une interview sur le site de Team France Basket ce vendredi. « Il faut se méfier de l’Estonie comme de la Suède, deux équipes qui sont au coude à coude pour se qualifier [...] Il n’y en a jamais aucun de facile. »

EuroLeague : le retour de Mathias Lessort et la confirmation Nadir Hifi

L'un des enjeux majeurs de cette convocation résidait dans le traitement des joueurs d'EuroLeague. La stratégie arrêtée s'est appuyée sur un critère calendaire strict : convoquer en priorité des joueurs libérés après leur rencontre du mardi 24 novembre, selon Freddy Fauthoux. Cela leur permettra d’arriver le mercredi, d'effectuer la séance du jeudi et d'être opérationnels pour le match du vendredi en Estonie.

Qualifications à la Coupe du Monde 2027 : Acte 5 ✊🇫🇷



Découvrez la liste des 1️⃣4️⃣ Bleus de Frédéric Fauthoux pour disputer deux matchs de qualification à la @FIBAWC au Qatar.



🇪🇪⚔️🇫🇷 : 27 novembre à Tallinn

🇫🇷⚔️🇸🇪 : 30 novembre au Palais des Sports de Dijon



🎟️ Rendez-vous sur… pic.twitter.com/1cXeLBVNxe — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 23 octobre 2026

Outre Jaylen Hoard, la sélection ré-intègre le meneur parisien Nadir Hifi, et le pivot du Panathinaïkos, Mathias Lessort. Les joueurs d'EuroLeague sont primordiaux pour la compétitivité de l'équipe : « Dès qu’on peut avoir des joueurs d'EuroLeague, on le fait » justifie le sélectionneur. « On a forcément hésité et le choix s’est porté sur deux intérieurs et sur Nadir Hifi. »

Absent du maillot bleu depuis la campagne conclue par la médaille d'argent aux JO de Paris, Lessort réintègre le groupe A, alors qu’il tutoie les 18 d’évaluation moyenne sur ce début de saison en EuroLeague. « S’il est en bonne santé, j’espère qu’il sera là » nuance tout de même Fauthoux.

La jeunesse au cœur du projet

La principale nouveauté de ce rassemblement est la première convocation de la pépite de Nanterre, Hugo Yimga-Moukouri (18 ans). Le confort offert par le bilan de 7 victoires permet au sélectionneur de lui « mettre le pied à l'étrier » dès ce mois de novembre pour lui faire appréhender les exigences internationales.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 18 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 11,3 #45 REB 6,8 #8 PD 0,5 #135

Les jeunes Mathéo Leray (23 ans) et Zacharie Perrin (22 ans), tous deux champions d’Europe en U20, connaîtront aussi leur première sélection chez les adultes. Ils sont récompensés pour leur début de saison convaincant avec Chalon et Lleida.

Mathéo Leray (Chalon) - Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) Comparaison statistique entre deux joueurs Mathéo Leray Zacharie Perrin MJ 7 4 PTS 10,7 13,3 REB 5,1 6,3 PD 7,7 1,3 IN 2,1 0,3 CO 0,1 0,8

« C'est une façon de les préparer, de les investir et de leur montrer ce qu’est l'Équipe de France pour qu'ils aient envie d'y revenir… Parce qu'on sait qu’il y a de grandes chances, et c'est tout ce que je souhaite notamment à Hugo, qu’ils partiront très vite en NBA. » L'objectif est clair : installer une culture de l'équipe de France pérenne chez les futurs talents du basket mondial.