Frédéric Dusart sait déjà à quoi s'attendre avec la Turquie. Nommé sélectionneur de l'équipe nationale féminine ce lundi 19 octobre, le technicien français a expliqué à La Voix du Nord les circonstances de son arrivée et les conditions de sa nouvelle mission. À la tête de la 17e nation mondiale au classement FIBA, l'ancien entraîneur de Villeneuve-d'Ascq devra qualifier les Turques pour l'EuroBasket 2027. Et son avenir dépendra directement des résultats obtenus.

Car contrairement à un engagement traditionnel sur plusieurs saisons, son contrat avec la Fédération turque fonctionne par objectifs successifs. Chaque échéance franchie lui permettra de poursuivre l'aventure. Dans le cas contraire, la collaboration pourrait s'arrêter.

Frédéric Dusart sous contrat avec la Turquie jusqu'à la prochaine échéance

Dans son entretien avec le quotidien nordiste, Frédéric Dusart a détaillé cette particularité contractuelle : « Mon contrat ? Il est par étapes, sans date de fin. » Sa première mission l'engage jusqu'à fin février 2027, avec l'obligation d'obtenir une qualification pour le prochain championnat d'Europe.

Pour y parvenir, la Turquie devra terminer à l'une des deux premières places de son groupe, composé du Monténégro, de la Pologne et d'Israël.

« C'est un challenge très risqué mais qui me plaît beaucoup », reconnaît l'entraîneur nordiste, conscient de l'incertitude qui accompagne sa nomination.

Cette prise de fonction intervient après l'échec de la Turquie lors de la Coupe du monde 2026, conclue par trois défaites en trois rencontres et une élimination dès le premier tour. La Fédération turque a choisi de ne pas poursuivre avec le technicien italien Andrea Mazzon, nommé un an auparavant.

Une victoire de Galatasaray qui aurait convaincu la Fédération turque

Frédéric Dusart a également raconté comment il avait été approché pour le poste. Contacté par un représentant de la Fédération turque, il a rapidement manifesté son intérêt, alors qu'il n'était plus engagé contractuellement avec la sélection belge.

Son nom figurait parmi trois candidats envisagés par les dirigeants turcs. L'entraîneur estime que la victoire de Galatasaray contre Mersin, obtenue malgré l'absence de quatre titulaires encore en vacances, aurait contribué à faire pencher la décision en sa faveur. Une performance réalisée sans les Françaises Marine Fauthoux et Janelle Salaün, mais également sans Natasha Howard et Dorka Juhász.

L'ancien coach de Braine aurait pourtant pu privilégier la continuité en Belgique. Adjoint de Mike Thibault lors de la dernière Coupe du monde, il disposait d'une possibilité de poursuivre avec les Belgian Cats, potentiellement jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Il a finalement choisi d'endosser les responsabilités d'un sélectionneur principal, tout en conservant son poste au Galatasaray.

Un début de saison délicat à Galatasaray en EuroLeague

Cette nomination intervient à un moment particulièrement chargé pour Frédéric Dusart. Arrivé à Galatasaray en août après ses expériences en Belgique et en Chine, le Nordiste doit composer avec un effectif fortement diminué.

Malgré cinq victoires lors des cinq premières rencontres de championnat, il n'a pas connu la même réussite en EuroLeague avec deux revers en trois rencontres, la dernière contre la modeste formation de l'Etoile Rouge de Belgrade malgré l'intégration de Marine Fauthoux. Son équipe est désormais troisième de son groupe. Il explique avoir dû travailler avec seulement la moitié de son groupe, plusieurs joueuses étant blessées ou indisponibles.

Ce cumul entre un club ambitieux et une sélection nationale représente donc un défi supplémentaire pour le technicien français, qui reconnaît manquer actuellement de temps pour mesurer le chemin parcouru.

Depuis son départ des Castors Braine en juin 2025, après un doublé Coupe-championnat, Frédéric Dusart a successivement entraîné en Chine, rejoint Galatasaray puis pris les commandes de la sélection turque. Trois expériences internationales en moins d'un an et demi, après avoir construit l'essentiel de sa carrière en France et en Belgique. Ce qui n'est pas commun pour un entraîneur de basket français.

Son premier objectif est désormais connu : décrocher une qualification pour l'EuroBasket 2027 afin de prolonger son aventure sur le banc turc.