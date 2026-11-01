Jusqu'ici, elles n'étaient que trois Françaises à avoir été sacrées en WNBA. 20 ans après Sabrina Palie, championne avec le Detroit Shock en 2006, 10 ans après Sandrine Gruda, vainqueur avec les Los Angeles Sparks, et 4 ans après Iliana Rupert, sacrée avec les Las Vegas Aces, Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye ont doublé le total tricolore en remportant le titre WNBA avec les Golden State Valkyries, dès leur deuxième année d'existence (68-63 lors du match 7 de la finale) !

Sacrée championne WNBA et désignée MVP de la série, Gabby Williams a vécu une soirée historique. Au-delà de la performance individuelle de l'internationale française (30 points à 10/23 aux tirs dont 4/8 à 3-points, plus 6/6 aux lancers-francs, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 contres en 38 minutes), cette première couronne vient récompenser une franchise encore toute jeune, qui a su se construire une identité et fédérer autour d'elle en un temps record.

Golden State Valkyries 68 - 63 Atlanta Dream · WNBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Golden State Valkyries Gabby Williams 30 3 2 Laeticia Amihere 0 0 0 Juste Jocyte 0 0 0 Aminata Gueye 0 0 0 Janelle Salaün 0 0 0 Veronica Burton 10 10 5 Cecilia Zandalasini 2 1 0 Kaitlyn Chen 0 0 0 Miela Sowah 0 0 0 Tiffany Hayes 11 0 1 Kayla Thornton 3 3 1 Ashten Prechtel 0 0 0 Kaila Charles 4 7 1 Kiah Stokes 8 13 1 Atlanta Dream Matilde Villa 0 0 0 Rhyne Howard 6 6 3 Naz Hillmon 3 3 3 Angel Reese 8 12 1 Isobel Borlase 8 2 0 Sika Koné 0 0 0 Indya Nivar 0 0 0 Madina Okot 0 0 0 Dewanna Bonner 4 2 1 Jordin Canada 18 4 5 Allisha Gray 16 6 2 Shatori Walker-Kimbrough 0 0 0 Te-Hina Paopao 0 0 0

En conférence de presse, l'ailière tricolore est revenue sur les ressorts de cet exploit, la force du collectif et l'épanouissement qu'elle a trouvé au sein d'une équipe qu'elle a rejointe au printemps dernier. Un environnement qui a profondément changé sa trajectoire, mais aussi une aventure au cours de laquelle elle n'a jamais oublié ce que le basket français et l'équipe de France lui ont apporté.

Une finale à suspense et un collectif soudé face aux critiques

Pour Gabby Williams, le sacre des Valkyries s'est d'abord construit dans la capacité du groupe à faire abstraction des critiques extérieures. Alors que la franchise devait encore faire ses preuves, les joueuses ont choisi de se concentrer sur celles et ceux qui croyaient en elles, plutôt que sur les doutes entourant leur potentiel.

« Je crois qu'on a pas mal blagué sur le fait qu'on voulait fermer la bouche de ceux qui nous critiquaient mais on voulait se concentrer sur ceux qui croyaient en nous. Il y a eu pas mal de négativité mais on voulait rester sur le positif. Beaucoup de gens ont cru en nous, en moi. Nous avions confiance les unes envers les autres. On s'est fermées aux bruits extérieurs, à ceux qui disaient qu'il nous manquait ceci ou cela. C'est tellement spécial. »

Golden State Valkyries 68 - 63 Atlanta Dream · WNBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Golden State Valkyries Gabby Williams 30 3 2 Laeticia Amihere 0 0 0 Juste Jocyte 0 0 0 Aminata Gueye 0 0 0 Janelle Salaün 0 0 0 Veronica Burton 10 10 5 Cecilia Zandalasini 2 1 0 Kaitlyn Chen 0 0 0 Miela Sowah 0 0 0 Tiffany Hayes 11 0 1 Kayla Thornton 3 3 1 Ashten Prechtel 0 0 0 Kaila Charles 4 7 1 Kiah Stokes 8 13 1 Atlanta Dream Matilde Villa 0 0 0 Rhyne Howard 6 6 3 Naz Hillmon 3 3 3 Angel Reese 8 12 1 Isobel Borlase 8 2 0 Sika Koné 0 0 0 Indya Nivar 0 0 0 Madina Okot 0 0 0 Dewanna Bonner 4 2 1 Jordin Canada 18 4 5 Allisha Gray 16 6 2 Shatori Walker-Kimbrough 0 0 0 Te-Hina Paopao 0 0 0

Une confiance mutuelle qui s'est nourrie du soutien grandissant autour de la franchise. Dans la baie de San Francisco, l'engouement suscité par les Valkyries a accompagné leur parcours jusqu'au titre.

« Ça compte. Vraiment. Quand je conduis pour venir au match, je vois des panneaux, des bâtiments allumés en violet... et tout ce que je me dis c'est "je n'ai pas le droit de perdre". C'est LE moment. C'est le moment de tout donner pour cette communauté. »

« Je suis arrivée dans un groupe plein d'amour, et ça a changé la trajectoire de ma carrière »

Arrivée cette année, la Française explique avoir tissé des liens en un temps record chez les Valkyries. Une dimension affective qui a pris une place essentielle dans son épanouissement, au point de modifier sa manière d'appréhender sa carrière. Invitée à s'adresser à la jeune joueuse qu'elle était, la MVP des finales a partagé ceci.

« Je dirais à la petite Gabby combien l'amour peut nous porter. J'ai perdu ça, à force de penser à la suite. Parfois, la meilleure des choses est en face de toi, ce sont les gens que tu aimes, qui t'aiment. C'est ce qui m'a nourrie ce soir, ce qui m'a nourrie toute la saison. Je suis arrivée en nouvelle dans une équipe avait déjà sa propre culture et ses liens d'établis, et je suis arrivée dans un groupe plein d'amour, et ça a changé la trajectoire de ma carrière. »

Une pensée immédiate pour la France et les Bleues

Enfin, difficile pour Gabby Williams de savourer un tel accomplissement sans penser à son parcours sous le maillot bleu. L'internationale française, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024, a tenu à rappeler l'importance de l'équipe de France dans sa construction comme joueuse. Un hommage appuyé au basket français, auquel elle souhaite également contribuer à faire franchir un nouveau cap.

« Je ne serais pas là sans la France, sans l'équipe de France. C'est une de mes premières pensées après la victoire. J'espère que la France est fière. Je sais qu'il y a des gens qui regardent. Ça fait plaisir de savoir qu'on progresse. Je veux faire progresser le basket féminin. Pas juste féminin : français. On a des objectifs énormes. Je pense qu'on est sur le bon parcours, avec deux médailles d'argent incroyables. J'espère que c'est une étape pour la France. »

À titre individuel comme collectif, Gabby Williams a franchi un nouveau palier en WNBA. Et son sacre, partagé avec Janelle Salaün et Aminata Gueye, renforce encore un peu plus la place du basket français sur la scène internationale.

La déclaration de sa coach Natalie Nakase en conférence de presse : « Gabby est notre ‘closer’. Mettre 30 points dans un tel match, c’est incroyable. Pour moi, la MVP des Finals est la joueuse la plus importante : celle qui traverse tous les playoffs, qui résiste à une série de sept matchs et qui répond présente au moment décisif. À mes yeux, elle est la meilleure joueuse du monde ! »

La conférence de presse en intégralité :