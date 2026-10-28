Des audiences en hausse, des records d'affluence et de fréquentation des salles, une expansion poursuivie à Portland et Toronto, un poids plus important de la parole des joueuses dans les décisions collectives, des stars étincelantes... La saison 2026 de WNBA - la trentième depuis sa création - restera comme une belle réussite, avec de nombreux caps franchis.

Mais, pourrait-elle s'achever en petite pompe ?

Alors que les Golden State Valkyries se sont offert une possible balle de titre ce jeudi, en venant à bout d'Atlanta au Match 5 (3-2), les Californiennes de Gabby Williams pourraient vivre un sacre particulier, si elles venaient à l'emporter en Géorgie. Afin de ne pas disputer la prochaine manche dans une salle de 3500 places, l'organisation a dû consentir à un aménagement des horaires de match, et à une possible délocalisation des célébrations…

Si bien qu'outre-Atlantique, un match 7 est presque souhaité - quelle que soit la sensibilité -, pour ne pas finir sur une fausse note.

After a weekend of nonstop frantic discussions and negotiation, Game 6 of the WNBA Finals will be played Thursday at 12:30 pm at 17,000-seat State Farm Arena in Atlanta, sources told ESPN.



The Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers game that night will move back to 8 pm to… pic.twitter.com/qikx9wHqeR — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 26 octobre 2026

Un accord d'urgence pour jouer devant 17 000 spectateurs

L'information, révélée par notre consœur d'ESPN Ramona Shelburne puis officialisée la WNBA, a fait l'effet d'une petite bombe. Pour éviter qu'une rencontre potentiellement décisive pour le titre WNBA ne se joue dans la Gateway Center Arena - la salle habituelle du Dream, limitée à 3 500 places -, la ligue a trouvé un compromis d'urgence.

Le Match 6 aura bien lieu à la State Farm Arena, et ses 17 000 places, ce jeudi 29 octobre. Une salle que le Dream utilise depuis plusieurs semaines, qui permet de contenter un maximum de fans, et de créer une formidable atomsphère.

Game 6 of 2026 WNBA Finals to Be Played at State Farm Arena on Thursday, October 29 at 12:30 P.M. ET pic.twitter.com/LBKlWPZZuZ — WNBA Communications (@WNBAComms) 26 octobre 2026

Seul problème, et non des moindres : le coup d'envoi a été avancé à 12h30 heure locale au lieu de 20 heures, soit 18h30 en France et 9h30 du matin à San Francisco. Un bouleversement horaire extrême, qui s'explique par la reprise de la NBA.

Car ce même jeudi soir, dans la même enceinte, les Atlanta Hawks doivent recevoir les Cleveland Cavaliers. Or, il était inconcevable pour les Hawks et les Cavaliers de repousser la rencontre au lendemain, les deux franchises rejouant le samedi - ce qui aurait créé un back-to-back.

Impossible de décaler le Match 6 des Finales WNBA non plus, car le Match 7 aurait à son tour dû être décalée la semaine suivante. Une semaine primordiale dans la vie citoyenne américaine : celle des élections de mi-mandat.

Alors avancer la rencontre de WNBA en début d'après-midi est ainsi apparu aux dirigeants comme « la moins pire des mauvaises options ». Cette solution avait d'ailleurs déjà été emprunté au Match 4, organisé un samedi à 13h00 avant le premier match à domicile des Hawks.

Des célébrations poussées vers la salle d'entraînement ?

Cependant, programmer une balle de titre en plein milieu d'une journée de semaine entraîne des répercussions logistiques rocambolesques. Pour changer intégralement le parquet - retirer le terrain WNBA pour installer celui des Hawks - et adapter la salle aux dimensions NBA, les équipes techniques disposeront d'un timing très serré.

Si bien qu'en cas de succès de Gabby Williams et des Golden State Valkyries ce jeudi, la cérémonie de remise du trophée devra être expéditive. Pire, les conférences de presse et la suite des célébrations pourraient être délocalisées sur un terrain d'entraînement annexe, bien loin du faste et des cérémonies grandioses auxquels la WNBA nous a habitués pour ses couronnements.

Indignation dans les médias comme chez les fans

Forcément, la situation provoque un tollé outre-Atlantique. De nombreuses voix s'indignent de voir le match le plus important d'une saison historique être relégué à une pause déjeuner, en milieu de semaine, pour ne pas perturber une rencontre de début de saison régulière de NBA.

Can we please stop with this lazy narrative it’s the Hawks that should be playing at 12:30.. or even blame the Hawks for this Game 6 mess.

Hawks play the night before & im guessing there is something in CBA about playing 2-games in 14 hr span.

This is all on WNBA.. they’ve known… — Zach Klein (@ZachKleinWSB) 26 octobre 2026

Côté supporters, la décision passe également très mal. D'une part dans la Baie de San Francisco, où les fans des Valkyries devront suivre cette balle de titre au petit-déjeuner ou à l'embauche, dès 9h30 du matin.

D'autre part à Atlanta, où de nombreux spectateurs avaient acheté leur billet pour assister à la rencontre après le travail. Sans avoir à envisager la pose d'un congé.

Game 6 of the WNBA Finals between the Golden State Valkyries and Atlanta Dream will be played at State Farm Arena in Atlanta on Thursday, October 29 at 9:30 a.m. PT. Yes, that's right, 9:30 a.m. PT on Thursday. — Arash Markazi (@ArashMarkazi) 26 octobre 2026

Dans ces conditions, beaucoup en viennent à espérer un succès du Dream au Match 6 pour forcer un Match 7 au Chase Center de San Francisco, à Halloween, offrant ainsi à cette trentième saison WNBA le dernier moment de fête qu'elle mérite.