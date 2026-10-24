Les Golden State Valkyries retrouvent des couleurs ! Battues à deux reprises aux matchs 2 et 3 par l'Atlanta Dream, les Californiennes ont neutralisé l'avantage du terrain des Géorgiennes en s'offrant la 4e manche de cette finale WNBA.

Un succès et un score étriqués pour les Valkyries, qui ont encore pu compter sur la défense de Gabby Williams pour reprendre espoir et ne pas gâcher leur avance, avant de retourner dans la Baie de San Francisco pour le Match 5 !

Golden State commence fort

Dos au mur après deux revers consécutifs, les joueuses de Natalie Nakase ont imposé leur intensité défensive dès les premières possessions. Multipliant les interceptions et tirant profit des nombreuses pertes de balle du Dream (14 ballons perdus par Atlanta sur la seule première mi-temps), Golden State a complètement éteint l'attaque géorgienne.

Gabby Williams (Golden State Valkyries) - Angel Reese (Atlanta Dream) Comparaison statistique entre deux joueurs Gabby Williams Angel Reese PTS 17 8 REB 5 9 PD 3 3 IN 2 1 CO 0 3

Les Valkyries ont creusé un écart conséquent pour virer largement en tête à la pause (42-26), bien aidées par le mutisme du Dream pendant cinq bonnes minutes.

La rébellion d'Atlanta étouffée par Gabby Williams !

Mais le retour des vestiaires a failli tourner au vinaigre. Poussé par ses 17 000 supporters, l'Atlanta Dream a profité d'un gros passage à vide des Californiennes pour grignoter son retard, sous l'impulsion de Rhyne Howard (19 points).

Rhyne Howard put her defender on skates and hit the TOUGH And-1.



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Dans un quatrième quart-temps irrespirable, le Dream est revenu à seulement cinq longueurs dans les ultimes instants (66-62). Une entreprise de remontada qui est venue mourir à cet instant, lorsque Gabby Williams a décidé du sort de la rencontre en un geste.

La capitaine des Bleues a coupé une ligne de passe cruciale dans le money-time, anéantissant les derniers espoirs de remontée géorgienne. Et scellant par la suite la victoire des Valkyries (67-62).

Gabby Williams omniprésente, soirée discrète pour le reste du clan français

Auteure de 17 points, 5 rebonds et 3 interceptions, Gabby Williams aura une nouvelle fois pesé de tout son poids sur la rencontre. Si la réussite à longue distance fuyait encore l'ailière française (7/21 aux tirs dont 0/6 à 3-points), sa hargne défensive et son sang-froid en fin de match se sont tout bonnement révélés vitaux.

Gabby Williams is a road warrior ⚔️



Her 17 PTS, 5 REB, 3 AST & 3 STL helped the @valkyries tie the series 2-2!#WNBASeason30 | #2026WNBAFinals pic.twitter.com/9sf8A6KEhO — WNBA (@WNBA) 24 octobre 2026

Du côté des autres Françaises de Golden State, la soirée aura été beaucoup plus timide. Très en vue lors du Match 3 avec 13 points marqués (son record en playoffs), Janelle Salaün n'a cette fois été utilisée que pendant 3 petites minutes, pour 2 points. Aminata Gueye n'est quant à elle pas entrée en jeu.

Grâce à ce précieux succès arraché à l'extérieur, Golden State égalise à 2-2 dans la série et récupère l'avantage du terrain avant d'aborder le Match 5 ce lundi à San Francisco.