Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Gabby Williams frustre Atlanta : les Finales WNBA sont relancées (2-2) !

WNBA - Parties en tête avant la pause, les Golden State Valkyries ont éteint la remontada de l'Atlanta Dream dans les derniers instants, pour s'assurer un succès étriqué. Un succès en grande partie dû à la défense de Gabby Williams, coupant une ligne de passe déterminante en fin de match.
|
Résumé
Écouter
Gabby Williams frustre Atlanta : les Finales WNBA sont relancées (2-2) !
Gabby Williams a encore été importante pour les Golden State Valkyries
Crédit photo : Brett Davis-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Les Golden State Valkyries retrouvent des couleurs ! Battues à deux reprises aux matchs 2 et 3 par l'Atlanta Dream, les Californiennes ont neutralisé l'avantage du terrain des Géorgiennes en s'offrant la 4e manche de cette finale WNBA.

Un succès et un score étriqués pour les Valkyries, qui ont encore pu compter sur la défense de Gabby Williams pour reprendre espoir et ne pas gâcher leur avance, avant de retourner dans la Baie de San Francisco pour le Match 5 !

Atlanta Dream 62 - 67 Golden State Valkyries · WNBA 2026-2027 · 24/10/2026

Leaders

Atlanta DreamGolden State Valkyries
PTSRhyne Howard 19Gabby Williams 17
REBNaz Hillmon 9Kiah Stokes 16
PDJordin Canada 4Veronica Burton 5

Statistiques d'équipe

Atlanta DreamGolden State Valkyries
TIRS33,3 %36,1 %
3PTS4/234/25
LF22/3111/13
REB3738
RO1213

Golden State commence fort

Dos au mur après deux revers consécutifs, les joueuses de Natalie Nakase ont imposé leur intensité défensive dès les premières possessions. Multipliant les interceptions et tirant profit des nombreuses pertes de balle du Dream (14 ballons perdus par Atlanta sur la seule première mi-temps), Golden State a complètement éteint l'attaque géorgienne.

Gabby Williams (Golden State Valkyries) - Angel Reese (Atlanta Dream)

Gabby WilliamsAngel Reese
PTS178
REB59
PD33
IN21
CO03

Les Valkyries ont creusé un écart conséquent pour virer largement en tête à la pause (42-26), bien aidées par le mutisme du Dream pendant cinq bonnes minutes.

La rébellion d'Atlanta étouffée par Gabby Williams !

Mais le retour des vestiaires a failli tourner au vinaigre. Poussé par ses 17 000 supporters, l'Atlanta Dream a profité d'un gros passage à vide des Californiennes pour grignoter son retard, sous l'impulsion de Rhyne Howard (19 points).

Dans un quatrième quart-temps irrespirable, le Dream est revenu à seulement cinq longueurs dans les ultimes instants (66-62). Une entreprise de remontada qui est venue mourir à cet instant, lorsque Gabby Williams a décidé du sort de la rencontre en un geste.

La capitaine des Bleues a coupé une ligne de passe cruciale dans le money-time, anéantissant les derniers espoirs de remontée géorgienne. Et scellant par la suite la victoire des Valkyries (67-62).

Gabby Williams omniprésente, soirée discrète pour le reste du clan français

Auteure de 17 points, 5 rebonds et 3 interceptions, Gabby Williams aura une nouvelle fois pesé de tout son poids sur la rencontre. Si la réussite à longue distance fuyait encore l'ailière française (7/21 aux tirs dont 0/6 à 3-points), sa hargne défensive et son sang-froid en fin de match se sont tout bonnement révélés vitaux.

Du côté des autres Françaises de Golden State, la soirée aura été beaucoup plus timide. Très en vue lors du Match 3 avec 13 points marqués (son record en playoffs), Janelle Salaün n'a cette fois été utilisée que pendant 3 petites minutes, pour 2 points. Aminata Gueye n'est quant à elle pas entrée en jeu.

Grâce à ce précieux succès arraché à l'extérieur, Golden State égalise à 2-2 dans la série et récupère l'avantage du terrain avant d'aborder le Match 5 ce lundi à San Francisco.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

WNBA
WNBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit