Gabby Williams a répondu présent au rendez-vous des Finales WNBA. Ce samedi, l'internationale française a signé une prestation de premier plan pour permettre aux Golden State Valkyries de remporter le premier match de la série face à l'Atlanta Dream (68-64). Avec 26 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et un différentiel de +16 en 33 minutes, elle a été la meilleure marqueuse de la rencontre. Une performance décisive dans un match où les deux équipes ont longtemps été au coude-à-coude.

Gabby Williams inscrit 26 points dans un match particulièrement fermé

La rencontre a pourtant mal commencé pour Golden State. Atlanta a rapidement pris les commandes, remportant le premier quart-temps 22-14. Les Valkyries ont immédiatement réagi en inscrivant 28 points dans le deuxième quart-temps, contre 17 pour leurs adversaires, pour rentrer aux vestiaires avec trois longueurs d'avance (42-39) après une énorme séquence de Gabby Williams.

GABBY WILLIAMS IS ALIVE WHAT A SEQUENCE pic.twitter.com/5XcRZoH8KK — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) 17 octobre 2026

Mais la deuxième période a été beaucoup plus compliquée offensivement. Golden State n'a inscrit que 9 points dans le troisième quart-temps, laissant Atlanta reprendre l'avantage (56-51) à dix minutes du terme.

C'est dans cette dernière période que les Valkyries ont fait la différence. Grâce notamment à leur défense, elles ont limité le Dream à seulement 8 points dans le quatrième quart-temps, tout en en inscrivant 17 pour finalement s'imposer 68-64.

Au cœur de cette victoire, Gabby Williams a été la principale solution offensive de Golden State. L'ancienne joueuse de l'ASVEL Féminin a terminé avec 26 points à 8/22 aux tirs, dont 3/11 à 3-points, et 7/8 aux lancers francs. Elle a également ajouté 4 rebonds, 2 passes décisives et une interception, sans commettre la moindre faute personnelle.

Une défense de Golden State décisive face à Atlanta

Si Gabby Williams a concentré une grande partie de la production offensive, les Valkyries ont également pu compter sur leur défense pour faire basculer cette première manche.

Kiah Stokes a notamment compilé 9 points, 7 rebonds et 4 contres en 25 minutes. Veronica Burton a ajouté 5 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres, tandis que Kaila Charles a apporté 7 points et 10 rebonds en sortie de banc.

Au total, Golden State a enregistré 10 contres et 7 interceptions. Les Valkyries ont également dominé la bataille du rebond (41 à 35), avec notamment 12 prises offensives.

La défense californienne a particulièrement pesé sur les principales menaces adverses. Allisha Gray a terminé meilleure marqueuse d'Atlanta avec 19 points, mais à seulement 5/19 aux tirs, dont 1/8 derrière l'arc. Rhyne Howard a été limitée à 12 points à 3/14 aux tirs, tandis qu'Angel Reese a signé un double-double avec 14 points et 12 rebonds.

Les deux équipes ont d'ailleurs connu une soirée compliquée en matière d'adresse : 32 % de réussite aux tirs pour Golden State, contre 33 % pour Atlanta. Le Dream a notamment terminé à 4/25 à 3-points (16 %).

Gabby Williams took care of business 💼



In the @valkyries' first Finals appearance, she dropped 26 PTS, 4 REB, 3 3PM & 2 AST to lead them to victory! Williams also ties for the 4th most points by a player in their Finals debut in WNBA History.#WNBASeason30 | #2026WNBAFinals pic.twitter.com/SYOMc7R1h6 — WNBA (@WNBA) 17 octobre 2026

Golden State prend l'avantage dans les Finales WNBA

Avec cette victoire, les Valkyries prennent les commandes de la série (1-0) et réussissent leur entrée dans ces Finales WNBA.

Pour Gabby Williams, cette première manche confirme son importance des deux côtés du terrain. Récemment distinguée dans le meilleur cinq défensif de la saison WNBA, l'internationale française a cette fois été la principale arme offensive de son équipe, avec plus de 38 % des points inscrits par Golden State.

Les autres Françaises de l'effectif ont été plus discrètes. Janelle Salaün, a connu une rencontre plus difficile. En cinq minutes de jeu, elle n'a pas marqué, manquant son unique tentative à 3-points. Elle finit à -10 au +/-. Aminata Gueye n'est pas entrée en jeu.

Avant le match 2 lundi soir, Golden State possède désormais un premier avantage dans cette confrontation face à Atlanta, avec une Gabby Williams déjà déterminante dans la course au titre.