Soirée d'éternité pour les Valkyries ! Il fallait une performance hors normes pour conclure une campagne de playoffs déjà exceptionnelle. Gabby Williams a choisi le meilleur moment pour la livrer.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'internationale française a porté les Golden State Valkyries vers le premier titre WNBA de leur jeune histoire, au terme d'un septième match particulièrement disputé face à l'Atlanta Dream (68-63). Une consécration majuscule pour la franchise californienne, qui n'en est qu'à sa deuxième saison dans la ligue.

Golden State Valkyries 68 - 63 Atlanta Dream · WNBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Golden State Valkyries Gabby Williams 30 3 2 Laeticia Amihere 0 0 0 Juste Jocyte 0 0 0 Aminata Gueye 0 0 0 Janelle Salaün 0 0 0 Veronica Burton 10 10 5 Cecilia Zandalasini 2 1 0 Kaitlyn Chen 0 0 0 Miela Sowah 0 0 0 Tiffany Hayes 11 0 1 Kayla Thornton 3 3 1 Ashten Prechtel 0 0 0 Kaila Charles 4 7 1 Kiah Stokes 8 13 1 Atlanta Dream Matilde Villa 0 0 0 Rhyne Howard 6 6 3 Naz Hillmon 3 3 3 Angel Reese 8 12 1 Isobel Borlase 8 2 0 Sika Koné 0 0 0 Indya Nivar 0 0 0 Madina Okot 0 0 0 Dewanna Bonner 4 2 1 Jordin Canada 18 4 5 Allisha Gray 16 6 2 Shatori Walker-Kimbrough 0 0 0 Te-Hina Paopao 0 0 0

Et de quelle manière ! Dans un Chase Center incandescent, les joueuses de Natalie Nakase ont longtemps été malmenées par Atlanta. Poussées au match 7 et menées à la pause (24-30), elles ont compté jusqu'à 9 longueurs de retard dans le troisième quart-temps. Mais elles ont pu compter sur une Gabby Williams en état de grâce pour renverser la rencontre.

Limitée à 2 petits points lors des vingt premières minutes, la Française a inscrit 28 des 44 points de son équipe après le retour des vestiaires, terminant avec 30 unités à 10/23 aux tirs, dont 4/8 à trois points, et un parfait 6/6 aux lancers francs !

28 points après la pause : quand Gabby Williams change le destin de la finale

Alors que les Valkyries peinaient à trouver des solutions offensives, la Franco-Américaine a progressivement pris les choses en main. Trois tirs primés consécutifs, puis deux paniers à mi-distance ont permis à Golden State de reprendre les commandes à l'issue du troisième quart-temps (45-44). Une démonstration offensive qui ne s'est pas arrêtée là.

Atlanta a pourtant résisté jusqu'au bout. À cinq minutes du terme, le Dream était revenu à hauteur (53-53), avant de pousser les Valkyries dans leurs derniers retranchements. Mais Gabby Williams avait encore quelques munitions. Un drive, deux lancers francs, puis surtout un tir à trois points à très longue distance, à près de dix mètres du cercle, ont permis aux Californiennes de reprendre un avantage précieux (60-57).

La Française a ensuite continué de peser dans les deux camps, avec notamment quatre contres au compteur. Kiah Stokes a également apporté une contribution déterminante au rebond offensif dans le money-time, tandis que Veronica Burton a sécurisé les dernières possessions. Malgré les tentatives d'Allisha Gray et d'Angel Reese, Atlanta n'a pas réussi à inverser la tendance. Le dernier rebond défensif de Williams a définitivement scellé le sort de cette rencontre (68-63).

Avec 30 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 contres, Gabby Williams a signé une prestation de référence au meilleur moment. Ses 28 points inscrits après la pause constituent notamment un record sur une mi-temps dans l'histoire des Finales WNBA.

« Gabby est notre ‘closer’ », a résumé Natalie Nakase en conférence de presse. « Mettre 30 points dans un tel match, c’est incroyable. Pour moi, la MVP des Finals est la joueuse la plus importante : celle qui traverse tous les playoffs, qui résiste à une série de sept matchs et qui répond présente au moment décisif. À mes yeux, elle est la meilleure joueuse du monde ! »

Logiquement, elle a été désignée MVP des Finales, récompensant une campagne de playoffs au cours de laquelle elle a pris une dimension supplémentaire. Et c'est évidemment une première pour une Française.

Trois Françaises championnes WNBA

Ce sacre possède également une saveur particulière pour le basket français. Gabby Williams n'est pas la seule représentante tricolore à avoir soulevé le trophée : Janelle Salaün et Aminata Gueye, non entrées en jeu lors du match 7 de la finale - au même titre que la Lituanienne passée par Lyon Juste Jocyte - soulèvent le trophée, 20 ans après Sabrina Palie, avec Detroit en 2006, 10 ans après Sandrine Gruda, avec les Los Angeles Sparks en 2016, et 4 ans après Iliana Rupert, avec les Las Vegas Aces en 2022.

Meilleure marqueuse de son équipe en saison régulière, Gabby Williams a donc confirmé ce statut lors des playoffs, jusqu'à livrer une performance historique dans le match le plus important de la saison. À 30 ans, elle ajoute ainsi une ligne prestigieuse à son palmarès et devient l'une des grandes figures de cette campagne 2026.

Une ascension express pour les Valkyries

Créées en 2025, les Golden State Valkyries avaient déjà surpris leur monde en atteignant les playoffs dès leur saison inaugurale. Elles ont franchi un nouveau cap cette année, terminant la saison régulière à la deuxième place avec 32 victoires, avant de confirmer leur statut parmi les meilleures équipes de la ligue en phase finale.

Au premier tour, les joueuses de Natalie Nakase ont dû batailler face à Dallas, allant jusqu'à remporter le match décisif après avoir compté 16 points de retard. Elles ont ensuite frappé très fort en demi-finales en éliminant les Las Vegas Aces, championnes en titre, sur un sweep (3-0).

Menées dans la série finale contre l'Atlanta Dream, les Valkyries ont dû s'employer pour reprendre l'avantage avant de subir une lourde défaite lors du Game 6. Il leur fallait donc gagner à domicile pour soulever le trophée. Elles ont finalement trouvé les ressources, grâce notamment à leur défense et à l'explosion offensive de leur joueuse majeure.

Un premier titre WNBA pour Golden State dès sa deuxième saison, trois championnes françaises et une Gabby Williams élue MVP des Finales... les Valkyries vivent un rêve éveillé !