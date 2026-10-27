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Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye à une victoire du titre en WNBA !

WNBA - Revenues à San Francisco, les Golden State Valkyries ont éteint l'Atlanta Dream et se rapprochent du sacre suprême. La jeune franchise, pour sa deuxième saison d'existence, peut soulever son premier trophée dès jeudi...
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Résumé
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Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye à une victoire du titre en WNBA !
Les Valkyries ont une balle de titre ce jeudi face à Atlanta
Crédit photo : Brett Davis-Imagn Images
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Le titre se rapproche pour les Golden State Valkyries ! Revenues à 2-2 au bout d'un match 4 stressant, samedi 24 octobre, les coéquipières de Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye ont regagné la Baie de San Francisco avec une nouvelle victoire !

Un succès étriqué - une fois n'est pas coutume - dans lequel les Californiennes ont complètement éteint l'attaque du Dream, réputé pour son jeu rapide depuis des mois.

Golden State Valkyries 64 - 55 Atlanta Dream · WNBA 2026-2027 · 27/10/2026

Leaders

Golden State ValkyriesAtlanta Dream
PTSVeronica Burton 13Rhyne Howard 20
REBVeronica Burton 8Angel Reese 15
PDKaila Charles 4Angel Reese 5

Statistiques d'équipe

Golden State ValkyriesAtlanta Dream
TIRS39,3 %29,2 %
3PTS6/246/26
LF10/1311/14
REB3344
RO512

Muraille étouffante des Valkyries

Dans un Chase Center survolté, Golden State a pris le Match 5 au bout d'une démonstration défensive. Fidèles à leur identité, les joueuses de Natalie Nakase ont privé toutes les stars d'Atlanta de ballons ou de spots de tir confortables, limitant le Dream à un famélique 29,2 % de réussite aux tirs. Avec 55 points inscrits, Atlanta signe d'ailleurs son plus faible total de la saison.

Sous pression, les cadres d'Atlanta ont complètement déjoué. Sur les bases d'une série de MVP, Angel Reese a cette fois été contenue à 7 points, à 2/8 aux tirs. Pas beaucoup mieux pour ses coéquipières phares Naz Hillmon (2 points à 1/5) ou encore Dewanna Bonner restée muette après deux tentatives.

Tout l'inverse du cinq majeur et des rotations clés des Valkyries, qui ont su faire la différence pour s'offrir une balle de titre. Kiah Stokes a livré une prestation de MVP du haut de ses 13 points (à 3/4 à 3-points), 8 rebonds et 3 contres. À ses côtés, Veronica Burton (13 points, 8 rebonds, 4 contres), Tiffany Hayes (12 points), et Cecilia Zandalasini en sortie de banc (12 points), ont eu une précieuse contribution.

Gabby Williams patronne défensive, Salaün et Gueye sur le banc

Si Gabby Williams n'a pas terminé meilleure marqueuse californienne cette fois-ci (9 points à 3/14 aux tirs)[1], l'ailière française a une nouvelle fois rayonné par son abnégation défensive, avec 6 rebonds défensifs et 3 interceptions pour couper toute montée en régime géorgienne.

Gabby Williams (Golden State Valkyries) - Kiah Stokes (Golden State Valkyries)

Gabby WilliamsKiah Stokes
PTS913
REB68
PD21
IN30
CO03

En revanche, soirée plus discrète encore pour le reste du contingent tricolore : Janelle Salaün est cette fois complètement sortie de la rotation de Natalie Nakase, restant sur le banc aux côtés d'Aminata Gueye, également DNP.

Pour sa deuxième saison d'existence seulement dans la ligue, la jeune franchise de Golden State mène désormais 3-2 et n'est plus qu'à quarante minutes d'écrire l'histoire dès ce jeudi lors du Game 6 à Atlanta.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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