Le titre se rapproche pour les Golden State Valkyries ! Revenues à 2-2 au bout d'un match 4 stressant, samedi 24 octobre, les coéquipières de Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye ont regagné la Baie de San Francisco avec une nouvelle victoire !

Un succès étriqué - une fois n'est pas coutume - dans lequel les Californiennes ont complètement éteint l'attaque du Dream, réputé pour son jeu rapide depuis des mois.

Muraille étouffante des Valkyries

Dans un Chase Center survolté, Golden State a pris le Match 5 au bout d'une démonstration défensive. Fidèles à leur identité, les joueuses de Natalie Nakase ont privé toutes les stars d'Atlanta de ballons ou de spots de tir confortables, limitant le Dream à un famélique 29,2 % de réussite aux tirs. Avec 55 points inscrits, Atlanta signe d'ailleurs son plus faible total de la saison.

Sous pression, les cadres d'Atlanta ont complètement déjoué. Sur les bases d'une série de MVP, Angel Reese a cette fois été contenue à 7 points, à 2/8 aux tirs. Pas beaucoup mieux pour ses coéquipières phares Naz Hillmon (2 points à 1/5) ou encore Dewanna Bonner restée muette après deux tentatives.

Tout l'inverse du cinq majeur et des rotations clés des Valkyries, qui ont su faire la différence pour s'offrir une balle de titre. Kiah Stokes a livré une prestation de MVP du haut de ses 13 points (à 3/4 à 3-points), 8 rebonds et 3 contres. À ses côtés, Veronica Burton (13 points, 8 rebonds, 4 contres), Tiffany Hayes (12 points), et Cecilia Zandalasini en sortie de banc (12 points), ont eu une précieuse contribution.

Gabby Williams patronne défensive, Salaün et Gueye sur le banc

Si Gabby Williams n'a pas terminé meilleure marqueuse californienne cette fois-ci (9 points à 3/14 aux tirs)[1], l'ailière française a une nouvelle fois rayonné par son abnégation défensive, avec 6 rebonds défensifs et 3 interceptions pour couper toute montée en régime géorgienne.

Gabby Williams (Golden State Valkyries) - Kiah Stokes (Golden State Valkyries) Comparaison statistique entre deux joueurs Gabby Williams Kiah Stokes PTS 9 13 REB 6 8 PD 2 1 IN 3 0 CO 0 3

En revanche, soirée plus discrète encore pour le reste du contingent tricolore : Janelle Salaün est cette fois complètement sortie de la rotation de Natalie Nakase, restant sur le banc aux côtés d'Aminata Gueye, également DNP.

Pour sa deuxième saison d'existence seulement dans la ligue, la jeune franchise de Golden State mène désormais 3-2 et n'est plus qu'à quarante minutes d'écrire l'histoire dès ce jeudi lors du Game 6 à Atlanta.