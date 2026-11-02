Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Gabby Williams, MVP des finales WNBA : Process Corporation décrypte sa progression

Gabby Williams a remporté le titre WNBA et celui de MVP des finales avec Golden State. Quatre ans après avoir analysé sa performance lors du sacre européen de Sopron, Process Corporation consacre une nouvelle vidéo à l'internationale française, en revenant sur son évolution et les qualités qui lui ont permis de faire la différence.
|
Résumé
Écouter
Gabby Williams, MVP des finales WNBA : Process Corporation décrypte sa progression
Gabby Williams lors du match 7 des finales WNBA
Crédit photo : David Gonzales-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Quatre ans après son sacre en EuroLeague avec Sopron, Gabby Williams a de nouveau joué un rôle majeur dans la conquête d'un titre. Cette fois, c'est en WNBA, sous les couleurs de Golden State, que l'internationale française s'est illustrée, jusqu'à être désignée MVP des finales. Une performance sur laquelle revient Process Corporation, spécialiste de l'analyse technique et tactique du basketball, dans une vidéo consacrée à son évolution.

Process Corp avait déjà étudié son jeu en 2022, lorsque Williams avait conduit Sopron à un titre européen inattendu. Son nouveau décryptage permet de mesurer le chemin parcouru par l'ailière franco-américaine, désormais capable de peser sur les deux côtés du terrain au plus haut niveau.

LIRE AUSSI

Gabby Williams, une MVP qui a fait la différence en défense

Arrivée à Golden State en provenance de Seattle, Gabby Williams a contribué au premier sacre WNBA de la jeune franchise, dès sa deuxième saison d'existence. Devant 16 000 spectateurs, elle a conclu sa campagne par une distinction individuelle majeure : le trophée de MVP des finales.

Avec des moyennes de 20 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions, l'internationale française a été l'une des principales protagonistes d'une série particulièrement disputée. Malgré une adresse limitée, elle a trouvé les moyens de peser sur les rencontres, notamment grâce à son activité défensive.

C'est d'ailleurs l'un des principaux aspects mis en avant par Process Corporation. Sa mobilité, son envergure et son énergie lui permettent de défendre sur plusieurs profils et de contribuer à la solidité collective de Golden State. Sa capacité à multiplier les interventions défensives a constitué un atout important dans la conquête du titre.

Une évolution offensive malgré les limites de son tir extérieur

L'analyse revient également sur les solutions trouvées par Gabby Williams en attaque. Sans être une spécialiste du tir à 3-points, l'internationale française a su exploiter ses qualités athlétiques et sa capacité à attaquer les espaces.

Dans une finale marquée par l'intensité défensive, elle a notamment cherché à créer des décalages en attaquant sur sa main droite. Une manière de contourner les difficultés rencontrées face aux défenses adverses, sans dépendre exclusivement de son adresse extérieure.

LIRE AUSSI

Un nouveau titre majeur avant les Jeux olympiques de Los Angeles 2028

Cette consécration prolonge un parcours marqué par ses performances en club et son engagement avec l'équipe de France. Née et élevée aux États-Unis, Gabby Williams a conservé un lien étroit avec le pays de sa mère, qu'elle représente sur la scène internationale depuis 2020.

Après l'EuroLeague remportée avec Sopron, puis cette année encore avec le Fenerbahçe, et ce titre WNBA acquis avec Golden State, les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 constituent une autre échéance majeure pour l'internationale française qui reste sur deux médailles d'argent en sélection (les JO de Paris et le mondial de Berlin).

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

WNBA
WNBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Gabby Williams, MVP des finales WNBA : Process Corporation décrypte sa progression