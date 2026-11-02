Gabby Williams, MVP des finales WNBA : Process Corporation décrypte sa progression

Quatre ans après son sacre en EuroLeague avec Sopron, Gabby Williams a de nouveau joué un rôle majeur dans la conquête d'un titre. Cette fois, c'est en WNBA, sous les couleurs de Golden State, que l'internationale française s'est illustrée, jusqu'à être désignée MVP des finales. Une performance sur laquelle revient Process Corporation, spécialiste de l'analyse technique et tactique du basketball, dans une vidéo consacrée à son évolution.

Process Corp avait déjà étudié son jeu en 2022, lorsque Williams avait conduit Sopron à un titre européen inattendu. Son nouveau décryptage permet de mesurer le chemin parcouru par l'ailière franco-américaine, désormais capable de peser sur les deux côtés du terrain au plus haut niveau.

Gabby Williams, une MVP qui a fait la différence en défense

Arrivée à Golden State en provenance de Seattle, Gabby Williams a contribué au premier sacre WNBA de la jeune franchise, dès sa deuxième saison d'existence. Devant 16 000 spectateurs, elle a conclu sa campagne par une distinction individuelle majeure : le trophée de MVP des finales.

Avec des moyennes de 20 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions, l'internationale française a été l'une des principales protagonistes d'une série particulièrement disputée. Malgré une adresse limitée, elle a trouvé les moyens de peser sur les rencontres, notamment grâce à son activité défensive.

C'est d'ailleurs l'un des principaux aspects mis en avant par Process Corporation. Sa mobilité, son envergure et son énergie lui permettent de défendre sur plusieurs profils et de contribuer à la solidité collective de Golden State. Sa capacité à multiplier les interventions défensives a constitué un atout important dans la conquête du titre.

Une évolution offensive malgré les limites de son tir extérieur

L'analyse revient également sur les solutions trouvées par Gabby Williams en attaque. Sans être une spécialiste du tir à 3-points, l'internationale française a su exploiter ses qualités athlétiques et sa capacité à attaquer les espaces.

Dans une finale marquée par l'intensité défensive, elle a notamment cherché à créer des décalages en attaquant sur sa main droite. Une manière de contourner les difficultés rencontrées face aux défenses adverses, sans dépendre exclusivement de son adresse extérieure.

Un nouveau titre majeur avant les Jeux olympiques de Los Angeles 2028

Cette consécration prolonge un parcours marqué par ses performances en club et son engagement avec l'équipe de France. Née et élevée aux États-Unis, Gabby Williams a conservé un lien étroit avec le pays de sa mère, qu'elle représente sur la scène internationale depuis 2020.

Après l'EuroLeague remportée avec Sopron, puis cette année encore avec le Fenerbahçe, et ce titre WNBA acquis avec Golden State, les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 constituent une autre échéance majeure pour l'internationale française qui reste sur deux médailles d'argent en sélection (les JO de Paris et le mondial de Berlin).