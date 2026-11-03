Gabby Williams révèle avoir reçu des menaces de mort pour son soutien aux athlètes transgenres

Quelques jours après avoir remporté le titre WNBA avec les Golden State Valkyries, Gabby Williams a évoqué un sujet bien plus personnel que son sacre. Lors de la conférence de presse de fin de saison organisée lundi 2 novembre à Oakland, l'internationale française a révélé avoir été la cible de menaces de mort en raison de ses prises de position en faveur des droits des personnes transgenres, notamment concernant leur participation aux compétitions sportives.

Élue MVP des Finales WNBA 2026 après le succès des Valkyries face à l'Atlanta Dream, la Névadaine a expliqué avoir parfois douté de sa capacité à continuer à jouer dans ces conditions. Elle a trouvé un soutien précieux auprès des 18 000 spectateurs du Chase Center, l'enceinte de Golden State.

Gabby Williams : « Je recevais beaucoup de menaces de mort »

Interrogée sur l'importance des supporters des Valkyries, Gabby Williams est revenue sur les conséquences de son engagement public. Ses déclarations, rapportées notamment par le San Francisco Standard et SFGATE, témoignent des difficultés rencontrées au cours de la saison suite à ses déclarations :

« Je ne cesserai jamais de me battre pour ceux qui ne peuvent peut-être pas se défendre eux-mêmes en ce moment. Je continuerai à utiliser ma notoriété dans ce sens. Mais c'est effrayant. Évidemment, je recevais beaucoup de menaces de mort. Il y avait aussi des problèmes de sécurité, et parfois je me demandais comment j'allais pouvoir continuer à jouer avec tout ça. Puis j'entrais à Ballhalla et je me disais : voilà comment. »

Ballhalla, le surnom donné au Chase Center par les supporters des Valkyries, est ainsi devenu un refuge pour l'ancienne star d'UConn (NCAA).

Des propos sur les athlètes transgenres à l'origine de la polémique

L'affaire remonte au mois de mai 2026. Interrogée par le média Them sur les enjeux auxquels sont confrontées les joueuses LGBTQ+ en WNBA, Gabby Williams avait exprimé son soutien aux personnes transgenres et à leur participation aux compétitions sportives.

« Je pense que les droits des personnes transgenres constituent désormais notre nouveau combat. Nous voyons leurs droits leur être retirés. Il y a beaucoup de débats autour des athlètes transgenres et des compétitions auxquelles ils peuvent participer. J'accueillerais une athlète transgenre dans mon équipe ou dans l'équipe adverse, à tout moment. Je ne pense pas que ce soit un problème dans le monde. C'est simplement une autre manière de s'en prendre aux personnes transgenres. »

Ces déclarations avaient été remises en circulation sur les réseaux sociaux au mois d'août, plusieurs semaines après leur publication initiale. Elles avaient alors suscité de nombreuses réactions, tandis que la question de la participation des athlètes transgenres aux compétitions féminines alimentait les débats aux États-Unis.

Auparavant, la joueuse de l'Indiana Fever Sophie Cunningham avait notamment défendu une position différente dans un entretien accordé à ESPN en juillet, affirmant vouloir protéger les jeunes filles de confrontations sportives avec des personnes qu'elle désignait comme des hommes biologiques.

L'engagement de Gabby Williams sur ce sujet ne date pas de cette saison. En 2020, lorsqu'elle évoluait au Chicago Sky, Le 4e choix de la Draft WNBA 2018 avait participé à des initiatives de soutien aux personnes transgenres, notamment auprès de l'association Brave Space Alliance. Elle avait également porté un tee-shirt affichant le message « Black Trans Lives Matter » avant une rencontre WNBA.

Le soutien des supporters des Valkyries, un élément déterminant

Au-delà des menaces, Gabby Williams a surtout tenu à remercier les supporters de Golden State pour leur soutien tout au long de cette saison historique.

« Je veux remercier nos supporters d'être simplement eux-mêmes, parce que cela m'a permis d'être moi-même. Et c'est énorme. C'est ce que représente la région de San Francisco. Elle a été pionnière sur ces questions et ces sujets, donc je suis fière de la représenter. »

Arrivée aux Valkyries pour leur deuxième saison d'existence, l'ancienne joueuse de Gérone, Lattes-Montpellier, Sopron, l'ASVEL Féminin et Fenerbahçe a participé au premier titre WNBA de la franchise. Le 31 octobre, Golden State a remporté le septième match des Finales face à Atlanta, au Chase Center, avec une Gabby Williams désignée meilleure joueuse de la série.

Deux jours après ce sacre, elle a donc profité de l'un de ses derniers rendez-vous médiatiques de la saison pour rappeler l'importance de ses engagements en dehors des parquets. Malgré les menaces reçues, elle a assuré qu'elle continuerait à défendre publiquement les causes auxquelles elle croit.