Les Golden State Valkyries n'y arrivent plus. Battues à domicile au Match 2 des Finales WNBA, les coéquipières de Gabby Williams ont essuyé un nouveau revers au Match 3 à Atlanta, sur le parquet du Dream.

Après son match très consistant dans la Baie de San Francisco lundi soir, Angel Reese a confirmé devant son public, et encore écrit une page d'histoire... Atlanta mène désormais 2-1, malgré une très belle performance de Janelle Salaün, enfin responsabilisée en sortie de banc.

Festival offensif à Atlanta

Pour recevoir ce Match 3 des Finales WNBA, l'Atlanta Dream a pu voir les choses en grand. La franchise géorgienne a délaissé la salle de 3 000 places initialement désignée, pour reprendre la grande enceinte des Atlanta Hawks, la State Farm Arena, nécessitant le réaménagement des calendriers NBA et de plusieurs événements. C'est donc devant une foule en délire de plus de 17 000 spectateurs, que le Dream a débloqué une attaque étincelante.

Alors que les deux premiers affrontements avaient été marqués par une maladresse réciproque, Atlanta est cette fois sorti du lot en tournant à 49,3 % de réussite aux tirs, contre 34 % pour les Valkyries. La troupe de Géorgie a donc rapidement pris les devants, bien emmenée par Rhyne Howard (16 points, 5 interceptions) et Naz Hillmon (15 points).

Atlanta Dream 97 - 71 Golden State Valkyries · WNBA · 22/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Atlanta Dream Rhyne Howard 16 4 4 Naz Hillmon 15 2 0 Angel Reese 21 12 3 Isobel Borlase 12 5 2 Sika Koné 5 2 1 Madina Okot 3 0 1 Allisha Gray 8 2 6 Jordin Canada 10 6 8 Dewanna Bonner 7 4 0 Te-Hina Paopao 0 0 1 Shatori Walker-Kimbrough 0 0 0 Brionna Jones 0 0 0 Golden State Valkyries Cecilia Zandalasini 13 1 1 Gabby Williams 15 2 8 Veronica Burton 3 2 4 Aminata Gueye 6 3 0 Kaitlyn Chen 2 0 2 Janelle Salaün 13 2 0 Laeticia Amihere 0 0 0 Juste Jocyte 0 0 1 Kiah Stokes 2 11 1 Kayla Thornton 0 5 0 Kaila Charles 3 5 1 Tiffany Hayes 14 3 1

Du côté de Golden State, seule la belle entrée en jeu de Janelle Salaün — auteur de 13 points, son record en playoffs — et l'impact de Tiffany Hayes ont permis aux Valkyries de ne pas couler avant la pause.

3e quart-temps cauchemar pour Golden State face au Dream

De retour des vestiaires, la coach Natalie Nakase et ses joueuses ont pourtant donné l'impression de pouvoir renverser la vapeur. Sur un regain d'agressivité, les Valkyries sont parvenues à recoller au score (49-49). Mais la réaction du Dream ne s'est pas fait attendre : un 8-0 initié par Angel Reese a immédiatement redonné de l'air aux locales.

A post with guard skills ✨



Angel Reese caps off a 8-0 run by ATL by taking it coast-to-coast in transition to force the timeout call pic.twitter.com/gucDY95TAG — WNBA (@WNBA) 22 octobre 2026

Atlanta a ensuite asséné le coup de grâce en concluant le troisième quart-temps sur un cinglant 12-2. Punissant sévèrement les 17 ballons perdus par Golden State (transformés en 22 points sur contre-attaque), le Dream s'est envolé au tableau pour aborder le dernier acte en toute sérénité, et parachever une démonstration collective (97-71).

Angel Reese sur un nuage, Gabby Williams sans réussite

Inarrêtable dans la raquette, et d'une ferveur communicative, Angel Reese a une nouvelle fois marqué les esprits. L'intérieure d'Atlanta compile 21 points (à 7/12 aux tirs dont 2/2 à trois points), 12 rebonds et 3 interceptions.

Angel Reese (Atlanta Dream) - Gabby Williams (Golden State Valkyries) Comparaison statistique entre deux joueurs Angel Reese Gabby Williams PTS 21 15 REB 12 2 PD 3 8 IN 3 3 CO 0 0

Elle devient ainsi la toute première joueuse de l'histoire de la WNBA à signer un double-double lors de chacun de ses trois premiers matchs de Finales. Le tout avec moyennes historiques, que seule A'ja Wilson avait enregistrées par le passé.

3 FOR 3, AND NO ONE’S DONE IT BEFORE 🚨🔥



Angel Reese is the first player in WNBA history to record a double-double in each of her first three Finals games.



Game 1: 14 PTS | 12 REB

Game 2: 30 PTS | 16 REB

Game 3: 21 PTS | 12 REB#WNBASeason30 | #2026WNBAFinals pic.twitter.com/dbbnDx59hQ — WNBA (@WNBA) 22 octobre 2026

Pour Gabby Williams, la soirée a encore été nettement plus compliquée sur le plan offensif. Si la capitaine tricolore s'est une nouvelle fois démenée en défense et à la création (3 interceptions, 8 passes décisives), elle a souffert face aux prises à deux du Dream. Williams conclut la rencontre avec 15 points certes, mais avec un faible 5/18 aux tirs.

Step into it, Gab 😮‍💨



Gabby Williams pulls up in transition to get the @valkyries going in the fourth.



GSV-ATL | USA Network | Peacock | #WNBASeason30 | #2026WNBAFinals

Tap to watch: https://t.co/akTT2EmCAs pic.twitter.com/el0HWNiKNE — WNBA (@WNBA) 22 octobre 2026

Cherchant désespérément des solutions, la coach Natalie Nakase a également sollicité Aminata Gueye plus longtemps qu'à l'accoutumée dans la peinture, sans que cette dernière ne parvienne à trouver l'adresse face au verrou géorgien.

Rendez-vous samedi pour le Match 4

Désormais menées 2-1 dans la série, les Golden State Valkyries n'ont que très peu de marge d'erreur. Les deux équipes se retrouveront dès ce samedi, toujours sur le parquet de la State Farm Arena d'Atlanta, pour le Match 4.

Une rencontre capitale où le Dream aura l'opportunité de s'offrir une première balle de titre, devant ses supporters.