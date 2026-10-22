Gabby Williams sans adresse face à Angel Reese historique : Atlanta écrase les Valkyries et prend l'avantage en Finales WNBA !
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Les Golden State Valkyries n'y arrivent plus. Battues à domicile au Match 2 des Finales WNBA, les coéquipières de Gabby Williams ont essuyé un nouveau revers au Match 3 à Atlanta, sur le parquet du Dream.
Après son match très consistant dans la Baie de San Francisco lundi soir, Angel Reese a confirmé devant son public, et encore écrit une page d'histoire... Atlanta mène désormais 2-1, malgré une très belle performance de Janelle Salaün, enfin responsabilisée en sortie de banc.
Atlanta Dream 97 - 71 Golden State Valkyries · WNBA 2026-2027 · 22/10/2026
Leaders
|Atlanta Dream
|Golden State Valkyries
|PTS
|Angel Reese 21
|Gabby Williams 15
|REB
|Angel Reese 12
|Kiah Stokes 11
|PD
|Jordin Canada 8
|Gabby Williams 8
Statistiques d'équipe
|Atlanta Dream
|Golden State Valkyries
|TIRS
|49,3 %
|34,8 %
|3PTS
|9/22
|12/30
|LF
|20/29
|11/17
|REB
|37
|34
|RO
|6
|9
Festival offensif à Atlanta
Pour recevoir ce Match 3 des Finales WNBA, l'Atlanta Dream a pu voir les choses en grand. La franchise géorgienne a délaissé la salle de 3 000 places initialement désignée, pour reprendre la grande enceinte des Atlanta Hawks, la State Farm Arena, nécessitant le réaménagement des calendriers NBA et de plusieurs événements. C'est donc devant une foule en délire de plus de 17 000 spectateurs, que le Dream a débloqué une attaque étincelante.
Alors que les deux premiers affrontements avaient été marqués par une maladresse réciproque, Atlanta est cette fois sorti du lot en tournant à 49,3 % de réussite aux tirs, contre 34 % pour les Valkyries. La troupe de Géorgie a donc rapidement pris les devants, bien emmenée par Rhyne Howard (16 points, 5 interceptions) et Naz Hillmon (15 points).
Atlanta Dream 97 - 71 Golden State Valkyries · WNBA · 22/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Atlanta Dream
|Rhyne Howard
|16
|4
|4
|Naz Hillmon
|15
|2
|0
|Angel Reese
|21
|12
|3
|Isobel Borlase
|12
|5
|2
|Sika Koné
|5
|2
|1
|Madina Okot
|3
|0
|1
|Allisha Gray
|8
|2
|6
|Jordin Canada
|10
|6
|8
|Dewanna Bonner
|7
|4
|0
|Te-Hina Paopao
|0
|0
|1
|Shatori Walker-Kimbrough
|0
|0
|0
|Brionna Jones
|0
|0
|0
|Golden State Valkyries
|Cecilia Zandalasini
|13
|1
|1
|Gabby Williams
|15
|2
|8
|Veronica Burton
|3
|2
|4
|Aminata Gueye
|6
|3
|0
|Kaitlyn Chen
|2
|0
|2
|Janelle Salaün
|13
|2
|0
|Laeticia Amihere
|0
|0
|0
|Juste Jocyte
|0
|0
|1
|Kiah Stokes
|2
|11
|1
|Kayla Thornton
|0
|5
|0
|Kaila Charles
|3
|5
|1
|Tiffany Hayes
|14
|3
|1
Du côté de Golden State, seule la belle entrée en jeu de Janelle Salaün — auteur de 13 points, son record en playoffs — et l'impact de Tiffany Hayes ont permis aux Valkyries de ne pas couler avant la pause.
3e quart-temps cauchemar pour Golden State face au Dream
De retour des vestiaires, la coach Natalie Nakase et ses joueuses ont pourtant donné l'impression de pouvoir renverser la vapeur. Sur un regain d'agressivité, les Valkyries sont parvenues à recoller au score (49-49). Mais la réaction du Dream ne s'est pas fait attendre : un 8-0 initié par Angel Reese a immédiatement redonné de l'air aux locales.
Atlanta a ensuite asséné le coup de grâce en concluant le troisième quart-temps sur un cinglant 12-2. Punissant sévèrement les 17 ballons perdus par Golden State (transformés en 22 points sur contre-attaque), le Dream s'est envolé au tableau pour aborder le dernier acte en toute sérénité, et parachever une démonstration collective (97-71).
Angel Reese sur un nuage, Gabby Williams sans réussite
Inarrêtable dans la raquette, et d'une ferveur communicative, Angel Reese a une nouvelle fois marqué les esprits. L'intérieure d'Atlanta compile 21 points (à 7/12 aux tirs dont 2/2 à trois points), 12 rebonds et 3 interceptions.
Angel Reese (Atlanta Dream) - Gabby Williams (Golden State Valkyries)
|Angel Reese
|Gabby Williams
|PTS
|21
|15
|REB
|12
|2
|PD
|3
|8
|IN
|3
|3
|CO
|0
|0
Elle devient ainsi la toute première joueuse de l'histoire de la WNBA à signer un double-double lors de chacun de ses trois premiers matchs de Finales. Le tout avec moyennes historiques, que seule A'ja Wilson avait enregistrées par le passé.
Pour Gabby Williams, la soirée a encore été nettement plus compliquée sur le plan offensif. Si la capitaine tricolore s'est une nouvelle fois démenée en défense et à la création (3 interceptions, 8 passes décisives), elle a souffert face aux prises à deux du Dream. Williams conclut la rencontre avec 15 points certes, mais avec un faible 5/18 aux tirs.
Cherchant désespérément des solutions, la coach Natalie Nakase a également sollicité Aminata Gueye plus longtemps qu'à l'accoutumée dans la peinture, sans que cette dernière ne parvienne à trouver l'adresse face au verrou géorgien.
Rendez-vous samedi pour le Match 4
Désormais menées 2-1 dans la série, les Golden State Valkyries n'ont que très peu de marge d'erreur. Les deux équipes se retrouveront dès ce samedi, toujours sur le parquet de la State Farm Arena d'Atlanta, pour le Match 4.
Une rencontre capitale où le Dream aura l'opportunité de s'offrir une première balle de titre, devant ses supporters.