Gaylor Lobela complète le secteur intérieur de Lorient

Gaylor Lobela (2,02 m, 30 ans) arrive au CEP Lorient où il va remplace Warren Williams dont le départ a été annoncé en début de semaine. Le pivot a déjà effectué une pige en Nationale 1 cette saison puisqu’il s’est montré productif sur quatre matches (pour deux victoires) avec Levallois : 12 points à 69,1% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds en 25 minutes.

Depuis son titre de champion de Nationale 1 en 2023, Gaylor Lobela peine à trouver de la stabilité. D’abord, le natif de Poitiers a été mis de côté par le RMB à la reprise de la saison 2023-2024 avant de retrouver tardivement un contrat à Vitré, en tant que remplaçant médical. Après sept matches de qualité (11,1 points à 48,2% de réussite aux tirs et 4,4 rebonds en 29 minutes), marqués par quatre victoires, il avait connu une première expérience à l’étranger, au Portugal. Chez l’Imortal Luzigas, la réussite a été moindre à titre individuel (5,1 points et 2,9 rebonds en 18 minutes) comme à titre collectif (1 victoire et 6 défaites).

Gaylor Lobela va maintenant aider le CEP Lorient, qui se retrouve dans la poule basse de Nationale 1, à aller chercher son maintien dans la division.