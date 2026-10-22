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Germain Castano explique le choix de Timothé Crusol à La Rochelle

Sasha Derradji out pour la saison, le Stade Rochelais a officiellement choisi Timothé Crusol pour assurer son remplacement. Le coach Germain Castano explique pourquoi.
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Germain Castano explique le choix de Timothé Crusol à La Rochelle
Timothé Crusol est officiellement Rochelais
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Après Limoges, Champagne Basket, Fos-Provence et Orléans, Timothé Crusol (1,93 m, 25 ans) a trouvé le cinquième club de sa carrière professionnelle !

Comme annoncé, l'ancien international s'est engagé au Stade Rochelais en tant que pigiste médical de Sasha Derradji, forfait pour le reste de la saison à cause de son genou.

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"Tout d’abord, je remercie le club pour cette opportunité", a-t-il indiqué dans le communiqué charentais. "C’est un projet de jeu dans lequel je pense pouvoir m’épanouir et apporter à l’équipe. Je connais bien le championnat, puisque je vais entamer ma cinquième saison dans cette division. J'ai hâte de commencer. De mémoire, je n’ai gagné qu’une seule fois dans cette salle, je sais donc à quel point il est difficile pour les équipes adverses de venir jouer ici, dans une salle aussi chaude, où le public est un véritable soutien."

À La Rochelle, Timothé Crusol évoluera sous les ordres de Germain Castano, qui ne cesse de bricoler depuis le début de saison. L'entraîneur explique pourquoi il a fait le choix de l'ancien orléanais, comme lui...

"C’est un meneur de jeu qui peut aussi évoluer au poste 2. Il est solide, avec un physique impressionnant et un gros impact physique. Il peut défendre sur tous les postes extérieurs, voire sur des postes 4. Il a un très gros QI basket et une excellente connaissance du jeu. Il va nous apporter beaucoup d’équilibre. C’est un joueur d’équipe, qui sait faire jouer ses coéquipiers. C’est un profil complet, capable de tout faire, qui sera très complémentaire d’Evan Gilyard."

La Rochelle · Effectif 2026/2027

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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