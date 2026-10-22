Germain Castano explique le choix de Timothé Crusol à La Rochelle

Après Limoges, Champagne Basket, Fos-Provence et Orléans, Timothé Crusol (1,93 m, 25 ans) a trouvé le cinquième club de sa carrière professionnelle !

Comme annoncé, l'ancien international s'est engagé au Stade Rochelais en tant que pigiste médical de Sasha Derradji, forfait pour le reste de la saison à cause de son genou.

"Tout d’abord, je remercie le club pour cette opportunité", a-t-il indiqué dans le communiqué charentais. "C’est un projet de jeu dans lequel je pense pouvoir m’épanouir et apporter à l’équipe. Je connais bien le championnat, puisque je vais entamer ma cinquième saison dans cette division. J'ai hâte de commencer. De mémoire, je n’ai gagné qu’une seule fois dans cette salle, je sais donc à quel point il est difficile pour les équipes adverses de venir jouer ici, dans une salle aussi chaude, où le public est un véritable soutien."

⚓ 𝗧𝗶𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲́ 𝗖𝗿𝘂𝘀𝗼𝗹 rejoint les rangs maritimes !



Alors que Sasha Derradji sera éloigné des parquets jusqu'à la fin de la saison, le Club enregistre l’arrivée du meneur 🟡⚫️



⇥ Joueur de 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙛 🤝#BienvenueTimothé | #FievreSRhttps://t.co/NzFqhgYbng — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) 22 octobre 2026

À La Rochelle, Timothé Crusol évoluera sous les ordres de Germain Castano, qui ne cesse de bricoler depuis le début de saison. L'entraîneur explique pourquoi il a fait le choix de l'ancien orléanais, comme lui...

"C’est un meneur de jeu qui peut aussi évoluer au poste 2. Il est solide, avec un physique impressionnant et un gros impact physique. Il peut défendre sur tous les postes extérieurs, voire sur des postes 4. Il a un très gros QI basket et une excellente connaissance du jeu. Il va nous apporter beaucoup d’équilibre. C’est un joueur d’équipe, qui sait faire jouer ses coéquipiers. C’est un profil complet, capable de tout faire, qui sera très complémentaire d’Evan Gilyard."