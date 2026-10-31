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Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo inscrivent 58 points à deux et écrasent les Pacers

Le Heat a parfaitement lancé sa campagne de NBA Cup en dominant les Pacers (145-125). Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo ont fait vivre une soirée cauchemardesque à la défense d'Indiana, cumulant 58 points et 26 rebonds.
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Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo inscrivent 58 points à deux et écrasent les Pacers
Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo inscrivent 58 points à deux et écrasent les Pacers
Crédit photo : Isabella Frias-Imagn Images
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Est-ce le début du règne du Heat ? Samedi, les Pacers ont vécu un véritable enfer pour contenir Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Les deux intérieurs semblaient remontés après le début de saison raté de Miami et ont complétement écrasé Indiana à l'intérieur.

Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo dominent la raquette

Samedi, The Greek Freek a été quasiment impossible à arrêter. Le double MVP a signé son deuxième triple-double de la saison avec 31 points à 13/18 au tir, 17 rebonds et 10 passes décisives, pour une seule perte de balle.

Pourtant, Indiana a tenté plusieurs stratégies défensives, allant jusqu'à former un mur de trois joueurs pour limiter ses pénétrations. En vain : douze de ses treize paniers ont été inscrits à moins de deux mètres du cercle.

Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) - Bam Adebayo (Miami Heat)

Giannis AntetokounmpoBam Adebayo
PTS3127
REB179
PD103
IN03
CO10

À ses côtés, Bam Adebayo a également profité des difficultés défensives adverses. Le pivot a terminé avec 27 points à 11/14 au tir et 9 rebonds. Profitant de l'attention portée à son acolyte, le triple All-Star a lui aussi multiplié les paniers dans la raquette.

Erik Spoelstra a trouvé la solution

Ainsi, Erik Spoelstra - souvent loué pour ses talents tactiques - semble avoir trouvé une certaine complémentarité entre ses deux intérieurs malgré des débuts difficiles.

« Nous avons eu un début à 0-4. Il y a beaucoup de moments où nous nous regardions en face, ne voulant pas traverser cette douleur, et nous devrons continuer à le faire toute l'année. Mais si nous défendons et que nous parvenons à jouer au rythme que nous voulons, alors que nous nous améliorons dans les moments où le match devient neutre. »

La domination sans partage de la raquette a permis à Miami de remporter largement la bataille des points inscrits à l'intérieur (64-50) et celle du rebond (47-37). Une supériorité d'autant plus marquée que les Pacers étaient privés d'Ivica Zubac, blessé.

Giannis Antetokounmpo refuse de s'enflammer

Avec cette victoire, la franchise floridienne lance enfin sa saison avec deux succès de suite. Cependant, malgré la tendance positive, Giannis Antetokounmpo refuse de céder à l'euphorie.

« Pendant les quatre premiers, on se sentait bien. Évidemment, nous étions tous choqués par la tournure des événements, mais c’est une bonne sensation parce que maintenant nous connaissons cette sensation. Vous savez être en difficulté, d'être critiqué. Maintenant que nous gagnons, nous devons juste rester humbles », affirmait le leader de Miami après la rencontre.

Miami Heat

Prochains matchs

DateMatch
03/11/2026Los Angeles Lakers - Miami Heat
05/11/2026LA Clippers - Miami Heat
06/11/2026Golden State Warriors - Miami Heat
09/11/2026Sacramento Kings - Miami Heat
11/11/2026Utah Jazz - Miami Heat

Le Heat semble sur un petit nuage en ce moment et les coéquipiers de Bam Adebayo vont pouvoir y rester un petit moment puisque les Floridiens ne joueront leur prochain match que le 3 novembre. Quelques jours de repos bienvenus avant un road trip à l'Ouest qui débutera face aux Lakers de Luka Doncic.

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