Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo inscrivent 58 points à deux et écrasent les Pacers

Est-ce le début du règne du Heat ? Samedi, les Pacers ont vécu un véritable enfer pour contenir Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Les deux intérieurs semblaient remontés après le début de saison raté de Miami et ont complétement écrasé Indiana à l'intérieur.

THE GREEK FREAK GOT BUSY 😮‍💨



31 PTS. 17 REB. 10 AST. Giannis leads the Heat to a blowout win vs. Indiana 🔥 pic.twitter.com/JkKeQZZ312 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 31 octobre 2026

Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo dominent la raquette

Samedi, The Greek Freek a été quasiment impossible à arrêter. Le double MVP a signé son deuxième triple-double de la saison avec 31 points à 13/18 au tir, 17 rebonds et 10 passes décisives, pour une seule perte de balle.

Pourtant, Indiana a tenté plusieurs stratégies défensives, allant jusqu'à former un mur de trois joueurs pour limiter ses pénétrations. En vain : douze de ses treize paniers ont été inscrits à moins de deux mètres du cercle.

Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) - Bam Adebayo (Miami Heat) Comparaison statistique entre deux joueurs Giannis Antetokounmpo Bam Adebayo PTS 31 27 REB 17 9 PD 10 3 IN 0 3 CO 1 0

À ses côtés, Bam Adebayo a également profité des difficultés défensives adverses. Le pivot a terminé avec 27 points à 11/14 au tir et 9 rebonds. Profitant de l'attention portée à son acolyte, le triple All-Star a lui aussi multiplié les paniers dans la raquette.

Erik Spoelstra a trouvé la solution

Ainsi, Erik Spoelstra - souvent loué pour ses talents tactiques - semble avoir trouvé une certaine complémentarité entre ses deux intérieurs malgré des débuts difficiles.

« Nous avons eu un début à 0-4. Il y a beaucoup de moments où nous nous regardions en face, ne voulant pas traverser cette douleur, et nous devrons continuer à le faire toute l'année. Mais si nous défendons et que nous parvenons à jouer au rythme que nous voulons, alors que nous nous améliorons dans les moments où le match devient neutre. »

Erik Spoelstra on how Giannis and Bam are figuring it out with one another: #Heat



“You have a 0-4 start. There's a lot of time where we're staring at each other, not wanting to go through that pain, and we'll have to continue to do that all year. But if we defend and we're able… pic.twitter.com/d4V6q8fuh1 — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) 31 octobre 2026

La domination sans partage de la raquette a permis à Miami de remporter largement la bataille des points inscrits à l'intérieur (64-50) et celle du rebond (47-37). Une supériorité d'autant plus marquée que les Pacers étaient privés d'Ivica Zubac, blessé.

Giannis Antetokounmpo refuse de s'enflammer

Avec cette victoire, la franchise floridienne lance enfin sa saison avec deux succès de suite. Cependant, malgré la tendance positive, Giannis Antetokounmpo refuse de céder à l'euphorie.

« Pendant les quatre premiers, on se sentait bien. Évidemment, nous étions tous choqués par la tournure des événements, mais c’est une bonne sensation parce que maintenant nous connaissons cette sensation. Vous savez être en difficulté, d'être critiqué. Maintenant que nous gagnons, nous devons juste rester humbles », affirmait le leader de Miami après la rencontre.

Le Heat semble sur un petit nuage en ce moment et les coéquipiers de Bam Adebayo vont pouvoir y rester un petit moment puisque les Floridiens ne joueront leur prochain match que le 3 novembre. Quelques jours de repos bienvenus avant un road trip à l'Ouest qui débutera face aux Lakers de Luka Doncic.