Giannis Antetokounmpo vole au secours de Bam Adebayo, en grande difficulté sur ce début de saison

Le Heat est déjà dans le dur. Battue par les Mavericks (109-113), la franchise floridienne a concédé sa quatrième défaite consécutive depuis le début de la saison 2026-2027. Malgré les performances de Giannis Antetokounmpo, auteur de 28,5 points, 9,5 rebonds et 5 passes décisives de moyenne, Miami ne parvient pas à trouver la bonne formule. Et si les difficultés de Bam Adebayo attirent l’attention, le Grec refuse de faire de son coéquipier le seul responsable de cette situation.

Giannis on Bam Adebayo struggling:



“I think it's not just Bam, it's everybody. You know, everybody. We try to figure out where we fit in and what we gotta do. Kind of try to not step on our toes…I do it myself at times. I find myself just like floating around and trying to like… https://t.co/QRSQHhzHI7 pic.twitter.com/hT0kPisSVn — The HEAT Realm (@WadexFlash) 27 octobre 2026

En effet, avec seulement 11,8 points de moyenne et 40 % de réussite au tir, Bam Adebayo peine à apporter la contribution offensive attendue. Face à Dallas, le pivot a terminé avec huit points à 3 sur 10 au tir en 30 minutes. Mais pour le Greek Freak, les problèmes du Heat dépassent largement le cas de son intérieur.

« Ce n'est pas seulement Bam. C'est tout le monde. Chacun essaie de trouver sa place et ce qu'il a à faire. On essaie de ne pas empiéter sur le territoire des autres », a expliqué le Grec. Lui-même reconnaît chercher parfois sa place sur le terrain, alors que l'équipe peine à définir les rôles de chacun.

Bam Adebayo Poste : Pivot

Taille : 206 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Miami Heat Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,8 #123 REB 7,3 #46 PD 3,5 #76

Bam Adebayo, le coupable idéal ?

De son côté, Bam Adebayo reconnait ses torts mais s'attend déjà à ce que ses détracteurs retournent leur vestes : « Mes tirs ne rentrent pas. Je ne vais trop y penser. C'est marrant comme le bruit extérieur veut faire de moi le bouc émissaire. Mais quand la dynamique changera, soyez prêts. »

Malgré ce bilan de 0-4, Giannis Antetokounmpo ne veut pas céder à l'inquiétude. Le champion NBA 2021 sait qu'un mauvais départ ne condamne pas nécessairement une saison et compte sur le travail collectif pour inverser la tendance.

Bam Adebayo on his struggles 😳



"My shot's not going in. I'm not going to overthink that. It's funny how the outside noise wants to make me the scapegoat. When the energy shifts, be prepared for that" pic.twitter.com/YNX4FyxWVO — Heat Central (@TheHeatCentral) 27 octobre 2026

Giannis Antetokounmpo affirme que le Heat trouvera la solution

« Il ne faut surtout pas paniquer, car la situation ne fera qu'empirer. Je suis déjà passé par là. J'ai enchaîné cinq défaites, sept, dix victoires, dix-huit… Il faut juste continuer à jouer au basket. Tu finiras par trouver la solution », a assuré l'intérieur de 31 ans.

De plus, le Grec a également annoncé que les problèmes seraient abordés en interne lors de la séance vidéo. Miami doit désormais rapidement trouver des réponses, à commencer par une meilleure répartition des responsabilités offensives. Car si Bam Adebayo doit retrouver de l'efficacité, le redressement du Heat dépendra avant tout de la capacité de l'ensemble du collectif à se remettre en ordre de marche.