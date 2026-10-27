Gide Noël prend ses marques en Betclic ELITE : « Je découvre la division, mais ça ne me fait pas peur »

Gide Noël commence à trouver son rythme en Betclic ÉLITE. Après un début de saison discret sur le plan individuel et compliqué sur le plan collectif (3 défaites de suite), l'ailier-fort de l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez a signé une deuxième prestation encourageante consécutive, dimanche 25 octobre, lors du clasico remporté contre le Limoges CSP (85-81). En sortie de banc, il a apporté 11 points à 4/7 aux tirs, 2 rebonds et surtout 3 interceptions en 23 minutes, pour 12 d'évaluation.

Une semaine après ses 9 points, 4 rebonds et 2 passes décisives face à Saint-Quentin (102-89), l'ancien joueur de l'Alliance Sport Alsace confirme qu'il prend progressivement la mesure de la première division. Son activité défensive a notamment contribué à la domination paloise pendant une bonne partie de la rencontre, avant le retour des Limougeauds dans les dernières minutes.

Gide Noël, un rôle important dans l'agressivité défensive paloise

Face au CSP, Gide Noël a parfaitement répondu aux attentes de Mickaël Hay en matière d'engagement. Ses trois interceptions ont participé au travail défensif de l'Élan béarnais, qui a poussé Limoges à commettre 17 pertes de balle.

Cette agressivité a permis aux Palois de prendre jusqu'à 19 points d'avance, avant de connaître une fin de rencontre nettement plus difficile.

« On a mis un certain rythme en défense. On savait que c'était une équipe qu'il fallait agresser en premier. Avec l'aide du public aussi, on a su prendre un élan supplémentaire. À la fin du match, ils perdent quand même 17 ballons. Ce n'est pas pour rien, c'est grâce à notre agressivité. »

Mais le joueur originaire de Cayenne a aussi conscience des limites affichées par son équipe. Alors que l'Élan béarnais semblait avoir fait le plus dur, Limoges est revenu à seulement deux longueurs (81-79) avant de céder définitivement.

« La première mi-temps était très, très bien, jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Après, on a un peu flanché. Ils ont durci le ton, mais il faut que ça nous serve de leçon pour la suite. Avec 19 points d'avance, il ne faut pas baisser les armes. Le championnat est très dense, surtout dans ce contexte-là. »

« Je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport au début de saison »

Arrivé cet été en provenance de l'Alliance Sport Alsace, en ELITE 2, Gide Noël découvre cette saison la Betclic ÉLITE. Un changement de division qui demande une période d'adaptation, même pour un joueur expérimenté.

Lors des trois premières journées, il n'avait inscrit que 10 points au total. Avec 20 points cumulés face à Saint-Quentin et Limoges, il vient de doubler sa production offensive sur les deux dernières rencontres.

Son adresse reste encore perfectible sur l'ensemble de la saison, avec 31 % de réussite aux tirs et 17,6 % à 3-points. Mais contre Limoges, il a notamment réussi ses trois tirs à 2-points et inscrit 11 points malgré un seul panier primé sur quatre tentatives.

« Petit à petit, oui, je trouve mes marques. C'est beaucoup mieux par rapport au début de saison et à la préparation. Mes coéquipiers m'ont bien aidé à m'adapter, les anciens notamment. Le club aussi m'a bien accueilli dans la région, avec ma femme. Franchement, je m'acclimate petit à petit. Je découvre la division, mais ça ne me fait pas peur. Il faut continuer comme ça. »

Pour aborder ce nouveau niveau, Gide Noël mise avant tout sur la simplicité et la confiance dans ses qualités.

« Je ne voulais pas me mettre de pression, juste prendre du plaisir et jouer le basket que je dois jouer. Moi, je préfère jouer mon basket comme ça, ne pas avoir de regrets à la fin et me dire que j'ai tout donné. Au moins, je n'ai aucun regret. »

Un premier clasico apprécié, jusque dans les tribunes adverses

Pour sa première confrontation officielle avec Limoges sous le maillot béarnais, Gide Noël a découvert l'atmosphère particulière du clasico. Devant 7 355 spectateurs au Palais des Sports de Pau, l'intérieur a apprécié l'ambiance, tout en restant concentré sur son rôle.

« J'en ai profité, tout en restant concentré. C'est vrai que j'ai profité d'une salle pleine. Ce qui est bien aussi, c'est que les supporters de Limoges ont fait le déplacement malgré ce qui se passe en ce moment. Il faut leur tirer un coup de chapeau aussi. Jouer dans un palais aussi plein, avec une belle ambiance, franchement, c'est formidable. »

Le soutien des tribunes a constitué un véritable atout pour les joueurs de Mickaël Hay, qui viennent d'enchaîner deux succès au Palais des Sports.

« Jouer à domicile devant ses supporters, tu as davantage de confiance et tu as tes repères aussi. C'est forcément un plus. »

PROFIL JOUEUR Gide NOËL Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 33 ans (22/02/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 6 #122 REB 2,4 #112 PD 1 #123

Après deux victoires à domicile, Gide Noël veut confirmer à l'extérieur

Après trois défaites pour commencer la saison, Pau a redressé la barre avec ses succès contre Saint-Quentin et Limoges. Le promu présente désormais un bilan de deux victoires pour trois défaites et s'éloigne provisoirement du bas du classement.

Gide Noël, qui tourne désormais à 6 points, 2,4 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes de moyenne, espère prolonger cette progression lors des prochains rendez-vous.

« On s'est fait peur, mais on va retenir la victoire. C'est très bien, surtout pour un match spécial comme celui-là, après tant d'années sans ce genre de rencontre. On est très contents et ça nous donne un boost pour la suite. Au début, ça n'a pas été facile pour nous, mais on trouve petit à petit l'alchimie. »

Avec un déplacement au Mans lors de la prochaine journée, les Béarnais vont désormais tenter de transposer loin de leurs bases les progrès observés à domicile.

« Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On l'a vu ce (dimanche) soir en deuxième période, dans ce championnat, il ne faut pas se déconcentrer. On a fait deux victoires de suite, il fallait les prendre à la maison surtout. On veut faire de notre salle une forteresse, mais il faut aussi reproduire ça à l'extérieur. La semaine prochaine, on va tenter d'aller chercher notre première victoire à l'extérieur. »

Après avoir contribué aux deux premières victoires paloises de la saison, Gide Noël entend poursuivre sur sa lancée. Avec une place de plus en plus importante dans la rotation et un rôle défensif affirmé, il dispose désormais de premiers repères encourageants en Betclic ÉLITE.

Au Palais des Sports de Pau,