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Gravelines-Dunkerque : deux nouveaux absents de taille pour un BCM déjà très diminué !

Gravelines-Dunkerque devra encore composer avec un effectif très diminué ce samedi 24 octobre à Bourg-en-Bresse, lors de la 5e journée de Betclic ELITE. Déjà privé de trois joueurs, le BCM devra également se passer de R.J. Nembhard et Aubrey Dawkins. Une nouvelle difficulté pour les Nordistes, toujours à la recherche de leur première victoire.
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Gravelines-Dunkerque : deux nouveaux absents de taille pour un BCM déjà très diminué !
Aubrey Dawkins (Gravelines) ici face au Mans, souffre d'une infection au pied
Crédit photo : Julie Dumélié
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Le BCM Gravelines-Dunkerque n'avait vraiment pas besoin de cela. Dernier de Betclic ÉLITE avec quatre défaites en autant de rencontres, le club nordiste se déplacera à Bourg-en-Bresse ce samedi 24 octobre (18h) avec cinq joueurs indisponibles. Aux absences déjà connues de L.J. Thorpe, Vafessa Fofana et Hassan Martin viennent s'ajouter celles de R.J. Nembhard et Aubrey Dawkins, comme l'a révélé La Voix du Nord.

Une situation particulièrement compliquée pour l'entraîneur Jean-Christophe Prat, contraint de revoir une nouvelle fois ses plans avant un déplacement chez la JL Bourg, elle-même en difficulté en ce début de championnat (une victoire et trois défaites).

R.J. Nembhard rentré aux États-Unis pour assister à la naissance de son enfant

L'absence de R.J. Nembhard (1,95 m, 27 ans) n'est pas liée à une blessure. Le meneur américain a dû rentrer précipitamment aux États-Unis pour rejoindre son épouse, dont l'accouchement est intervenu bien plus tôt que prévu.

Jean-Christophe Prat a appris la nouvelle dimanche soir, quelques heures après la défaite contre Dijon (83-92).

« J'ai eu un appel de mon GM (General Manager, Romuald Coustre), qui m'a dit que la femme de R.J. Nembhard était en train d'accoucher. Son terme était pourtant prévu le 25 novembre. Du coup, R.J. est rentré aux États-Unis. On jouera donc sans lui à Bourg », a expliqué l'entraîneur à La Voix du Nord.

Arrivé cette saison à Gravelines-Dunkerque, Nembhard tourne à 8 points, 2,3 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 minutes de moyenne après trois rencontres de Betclic ELITE. Son absence réduit encore les possibilités du BCM sur les lignes arrière.

Aubrey Dawkins touché au pied : une nouvelle solution offensive en moins

L'autre mauvaise nouvelle concerne Aubrey Dawkins (1,98 m, 31 ans). L'arrière-ailier américain souffre d'une infection au pied qui l'empêche de s'entraîner depuis le début de la semaine. « Son pied a doublé de volume », a indiqué Jean-Christophe Prat.

Avec 9 points, 2 rebonds et 1,5 passe décisive en 26 minutes de moyenne, Dawkins est l'un des joueurs les plus utilisés par le technicien nordiste. Il tente notamment 5,3 tirs à 3-points par rencontre, même si son adresse extérieure reste limitée à 28,6 % depuis le début de saison.

Son forfait prive Gravelines-Dunkerque d'une option supplémentaire dans un secteur extérieur déjà très affaibli.

R.J. Nembhard (Gravelines) - Aubrey Dawkins (Gravelines)

R.J. NembhardAubrey Dawkins
MJ45
PTS9,810,2
REB1,82,8
PD3,31,4
IN0,30,2
CO00,2

Cinq absents, mais le retour de Neal Quinn

Avec L.J. Thorpe, Vafessa Fofana, Hassan Martin, R.J. Nembhard et Aubrey Dawkins sur le flanc, Jean-Christophe Prat va devoir bricoler ses rotations. Le technicien envisage notamment de décaler plusieurs joueurs de leur poste habituel pour compenser le manque de solutions à l'arrière.

« Sur les postes 1 et 2, on risque de se retrouver uniquement avec Soren et Jacob donc on va décaler des joueurs, et trouver des solutions », a-t-il précisé.

Une bonne nouvelle vient néanmoins atténuer cette accumulation de forfaits : Neal Quinn est de retour. Le pivot américain pourra donc retrouver ses partenaires à Bourg-en-Bresse. « Il faut au moins une bonne nouvelle… », a soufflé Jean-Christophe Prat.

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Gravelines-Dunkerque joue déjà gros à Bourg-en-Bresse

Après quatre journées, le BCM occupe la 16e et dernière place de Betclic ELITE, avec un bilan de quatre défaites. La réception de Dijon, dimanche dernier, s'est soldée par un nouveau revers (83-92), prolongeant un début de saison particulièrement difficile.

En face, la JL Bourg n'a remporté qu'une seule de ses quatre premières rencontres. Les Bressans, 15es, possèdent donc une occasion de prendre leurs distances avec la dernière place.

Pour Gravelines-Dunkerque, l'enjeu est double contre la JL Bourg : décrocher enfin une première victoire et éviter de se retrouver davantage décroché au classement. Mais avec cinq joueurs indisponibles, dont plusieurs éléments importants de la rotation, la tâche s'annonce particulièrement délicate. Pour le BCM Gravelines-Dunkerque, entre-deux ce samedi 24 octobre à 18h, à Ekinox.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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