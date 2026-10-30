Terrible coup de massue pour l’Olympiakos et une mauvaise nouvelle qui vient secouer le paysage de l’EuroLeague. Le club grec a officialisé la lourde blessure de son arrière dominicain Jean Montero (1,88 m, 23 ans), tout juste arrivé en provenance de Valence. Opéré du genou gauche ce vendredi pour traiter une lésion du ménisque externe, le joueur va devoir observer une très longue période d’indisponibilité.

PROFIL JOUEUR Jean MONTERO Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 23 ans (03/07/2003) Stats 2026-2027 / Esake PTS 30 #1 REB 1 #149 PD 3 #31

Une absence de six mois confirmée par le club

L’infirmerie du Pirée accueille un nouveau blessé majeur pour une durée de… six mois. À travers un communiqué laconique mais sans équivoque, l'Olympiakos a confirmé l'intervention chirurgicale subie par son jeune talent, lui souhaitant une bonne rééducation. Montero avait déjà raté les deux derniers matchs, après un début de saison à plus de 15 points et 4 passes décisives pour 16 d'évaluation moyenne. Il avait même été désigné MVP de la 5e journée.

Le Rising Star de la dernière saison d’EuroLeague sera donc écarté des parquets jusqu’à minimum fin avril. C’est un gros coup d’arrêt pour la star montante, qui avait failli affoler les compteurs cet été en partant pour la NCAA, avant de finalement signer pour trois ans avec le club grec. C'est aussi une perte sèche dans la création offensive pour la formation dirigée par Georgios Bartzokas.

Un vide à combler

Cette indisponibilité redistribue considérablement les cartes dans la ligne arrière des Reds. Elle va notamment demander une prise de responsabilités encore plus importante à l’international français Evan Fournier, dernier MVP du Final Four (qui est lui-même blessé pour encore quelques jours). Un peu plus en retrait sur ce début de saison (11,3 points de moyenne, soit le 4e meilleur marqueur de l’équipe en EuroLeague), le Français va devoir assumer un temps de jeu conséquent et porter une charge de création accrue en attaque.

Face aux pépins physiques qui touchent l'effectif, l'Olympiakos s'est déjà activé sur le marché. L’arrière américain John Konchar arrive en renfort pour soulager la rotation extérieure et apporter son shoot ainsi que sa polyvalence. En 7 saisons avec Memphis puis Utah, l’ailier de 30 ans a tourné à 4 points et 4 rebonds de moyenne à 36% à 3-points. Il participait au training camp des Knicks en pré-saison, avant de se faire libérer pour aller tenter l’aventure européenne, lui qui n’a jamais joué ailleurs qu’aux États-Unis.

Un autre créateur sera sûrement attendu pour pallier la longue absence de Montero, d'autant plus que Tyler Dorsey a aussi été écarté.