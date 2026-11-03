Gros coup de Cholet qui prend sa revanche sur Paris à la Meilleraie, et brise leur invincibilité !

Comme un air de retrouvailles. Les spectateurs de la Meilleraie se régalent décidément du spectacle dès que le Paris Basketball vient sur leurs terres. Si le 9 juin dernier, ce sont les Parisiens qui éliminaient Cholet des demi-finales des playoffs de Betclic ÉLITE sur un shoot clutch de Nadir Hifi (91-94), cette fois les Choletais ont pu prendre leur revanche. Cinq mois plus tard, les deux équipes se retrouvaient pour la première fois, dans la même salle, et avec un score quasiment similaire, sauf qu’il est cette fois en faveur des hôtes.

Cette fois, les protagonistes ne sont autres que Aaron Towo-Nansi (19 points, 12 passes décisives, 4 interceptions), Mohamed Diarra (16 points, 13 rebonds, 4 contres) et Noah Locke. Les deux premiers ont terminé avec d’énormes double-doubles, tandis que le troisième a explosé son record de points avec 24 unités, dont les deux lancers-francs de la victoire. Mais au-delà des statistiques, les trois joueurs de Fabrice Lefrançois ont surtout été extrêmement clutchs, dans un échange de paniers dans le money-time avec Nadir Hifi (25 points) et compagnie.

Paris arrivait dans les Mauges pour ce match avancé de la 13e journée avec ce statut de leader en 6-0. Après les défaites de l'ASVEL et de Dijon ce week-end, il n’y a plus d’équipes invaincues en Betclic ÉLITE !

Développement à venir...

😱 | LE POSTER DE L’ANNÉE POUR MOHAMED DIARRA !! 🔨💥 #BetclicÉlite pic.twitter.com/YE5dNQkgxK — DAZN France (@DAZN_FR) 3 novembre 2026