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Harmoni Turner et Sarah Cissé brillent mais s'inclinent, Charnay, Chartres et Villeneuve-d'Ascq dominent en EuroCup !

EuroCup Féminine - Soirée européenne contrastée dans les rangs tricolores. Si Chartres, Charnay et Villeneuve ont déroulé leur basket, Landerneau et Lattes Montpellier ont vu la victoire leur échapper sur le fil.
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Harmoni Turner et Sarah Cissé brillent mais s'inclinent, Charnay, Chartres et Villeneuve-d'Ascq dominent en EuroCup !
Alberte Rimdal a signé une performance majuscule dans le succès de Charnay à Helsinki
Crédit photo : FIBA
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Soirée aux fortunes diverses en EuroCup Féminine

Les cinq équipes françaises étaient mobilisées, mercredi 4 novembre, sur les parquets européens, avec trois victoires à la clé et deux scénarios dantesques aboutissant sur des défaites. Si Villeneuve-d'Ascq, Chartres et Charnay ont fait étalage de leur supériorité, Landerneau a bien failli renverser les Polonaises de Poznan à la Cimenterie.

Pour Lattes Montpellier en revanche, les regrets peuvent être plus grands encore. Car les coéquipières d'une nouvelle grande Sarah Cissé ont lâché un avantage de vingt points…

Héroïque, Landerneau cède en prolongation

À La Cimenterie, Landerneau s'est incliné 71-76 au bout de la prolongation, face aux Polonaises de Poznan.

Landerneau 71 - 76 AZS Poznań Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 04/11/2026

Leaders

LanderneauAZS Poznań Féminin
PTSHarmoni Turner 22Feyonda Fitzgerald 28
REBHarmoni Turner 11Laura Miskiniene 10
PDCaroline Hériaud 8Feyonda Fitzgerald 6

Statistiques d'équipe

LanderneauAZS Poznań Féminin
TIRS36,6 %41,4 %
3PTS8/362/16
LF11/1726/34
REB4444
RO1613

Un temps menées de 13 longueurs, les Bretonnes ont trouvé les ressources pour refaire leur retard et passer devant dans le dernier quart-temps (57-56) puis conduire Poznan en temps additionnel.

Mais le manque de réussite breton en prolongation (1/7 aux tirs) a fini par sceller le sort du match en faveur des visiteuses.

Harmoni Turner (Landerneau) - Susannah Rafiu (Landerneau)

Harmoni TurnerSusannah Rafiu
PTS2222
REB118
PD72
IN30
CO00

Côté breton, Harmoni Turner a tout de même régné sur le jeu. L'Américaine signe 22 points, 11 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions.

À ses côtés, Susannah Rafiu a fait preuve d'une efficacité redoutable avec 22 points à 9/13 aux tirs (dont 4/7 à 3-points) et 8 rebonds pour signer la meilleure évaluation du match (27). Des performances qui n'ont finalement pas suffi pour les filles de Wani Muganguzi...

Le BLMA renversé en Espagne

Du côté de Lugo, Lattes Montpellier a vécu une espèce de cauchemar, sur le parquet du Duran Maquinaria Ensino (86-80).

Duran Maquinaria Ensino 86 - 80 Lattes Montpellier · EuroCup Féminine 2026-2027 · 04/11/2026

Leaders

Duran Maquinaria EnsinoLattes Montpellier
PTSKristin Williams 14Sarah Cissé 17
REBHennie Van Schaik 6Samantha Breen 8
PDNhug Bosch 6Garance Rabot 6

Statistiques d'équipe

Duran Maquinaria EnsinoLattes Montpellier
TIRS54,1 %43,3 %
3PTS12/2410/29
LF8/1512/15
REB3733
RO1314

Car après un début de rencontre étincelant, où les Héraultaises ont compté jusqu'à 20 points d'avance (16-36) et mené pendant près de 36 minutes, la machine s'est enrayée.

Les Montpelliéraines ont subi un cinglant 10-0, puis une nouvelle série de 15-4, délitant complètement la prestation du BLMA.

Sarah Cissé (Lattes Montpellier) - Stella Johnson (Lattes Montpellier)

Sarah CisséStella Johnson
PTS1711
REB52
PD24
IN12
CO10

Dans cette défaite 86 à 80, Sarah Cissé s'est une nouvelle fois illustrée par son impact dans la raquette, épaulée par les initiatives de Stella Johnson et l'apport de Laura Zolper. Mais la défaillance collective en fin de match prend le dessus, et laisse d'immenses regrets.

Villeneuve-d'Ascq, Charnay et Chartres déroulent sans trembler

Heureusement, le bilan tricolore est remonté par trois démonstrations de force.

Villeneuve-d'Ascq a surclassé les Tchèques de DSK Basketball Brandys sur leur parquet (53-85).

Manoe Cisse (Villeneuve d'Ascq) - Steph Kostowicz (Villeneuve d'Ascq)

Manoe CisseSteph Kostowicz
PTS1416
REB47
PD30
IN31
CO00

Les Nordistes ont pu s'appuyer sur la prestation complète de la jeune Manoe Cisse (14 points à 5/7 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions pour 20 d'évaluation en 23 minutes), parfaitement secondée par Steph Kostowicz (16 points, 7 rebonds).

En Finlande, Charnay a écrasé Helsinki : 55-92. Une soirée en Europe du nord qui a vu la Danoise Alberte Rimdal se distinguer dans les rangs bourguignons.

HBA Helsinki féminin 55 - 92 Charnay · EuroCup Féminine · 04/11/2026

MatchPTSREBPD
HBA Helsinki fémininAino Koskela611
Mona Pasanen013
Aluel Machol293
Eevi Seppa240
Jessi Nenonen1411
Tiia Talonen723
Ada Luukkanen841
Duaa Aden721
Veronika Nanje310
Joella Rasanen630
CharnayMargaux Raimbault602
Louise Bussiere832
Mayé Touré560
Claire Dalstra370
Laura Ziegler1431
Camille Sevaux1090
Binta Drame714
Mckenzie Forbes861
Molly Kaiser1515
Alberte Rimdal1645

Clinique, celle-ci a tout bonnement réalisé un récita : 16 points à 100% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 5 passes, en seulement 16 minutes ! Forcément, son évaluation s'en ressent : 25.

Enfin, Chartres a maîtrisé Namur au Colisée (83-72). Jasmine Bailey a été la grande artisane du succès chartrain. L'Américaine signe une feuille complète : 20 points (8/11 aux tirs), 6 rebonds et 5 passes pour une évaluation de 28.

EuroCup Féminine - Journée 04/11/2026
Groupe A
04/11/2026
HBA HBA Helsinki féminin
55 92
CHA Charnay
AEL AEL Limassol WBC
37 95
BRN Zabiny Brno féminin
Groupe B
04/11/2026
DSK DSK Basketball Brandys
53 85
VIL Villeneuve d'Ascq
ASH Maccabi Bnot Ashdod
60 70
BES Besiktas JK féminin
Groupe C
04/11/2026
ALB ALBA Berlin féminin
58 79
PAN Panathinaikos A.C. féminin
GEA GEAS
80 78
CAS Castors Braine
Groupe E
04/11/2026
PAN Panathlitikos Sykeon féminin
74 77
DV DVTK HUNTHERM féminin
ZKK ZKK Brod Na Savi
54 109
JAI Hozono Global Jairis
Groupe F
04/11/2026
CLU Universitatea Cluj féminin
43 96
VEN Umana Reyer Venezia féminin
RAM Elitzur Ramla féminin
75 80
RIG TTT Riga féminin
Groupe G
04/11/2026
CEL Cinkarna Celje
63 59
MAG Magnolia Basket Campobasso
NYO Nyon Basket Feminin
79 75
BRN KP Brno féminin
Groupe H
04/11/2026
BBC BCC Derthona Féminin
82 61
FRI BCF Elfic Fribourg
LAN Landerneau
71 76
AZS AZS Poznań Féminin
Groupe I
04/11/2026
SAA Saarlouis Royals
52 61
BEN SL Benfica féminin
NIS UZKK Student Nis
75 78
SOP Sopron Basket Féminin
Groupe J
04/11/2026
PAN Panserraikos
79 90
GOR KSSSE Enea AJP Gorzów
ENS Duran Maquinaria Ensino
86 80
MON Lattes Montpellier
Groupe K
04/11/2026
SBS SBS Ostrava
58 86
GIR Spar Girona féminin
MON BC Montana 2003
73 66
RUT Rutronik Stars Keltern
Groupe L
04/11/2026
MBK MBK Ruzomberok
49 78
AVE MEINS Avenida
CHA Chartres Féminin
83 72
NAM Basket Namur Capitale

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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