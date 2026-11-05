Soirée aux fortunes diverses en EuroCup Féminine…

Les cinq équipes françaises étaient mobilisées, mercredi 4 novembre, sur les parquets européens, avec trois victoires à la clé et deux scénarios dantesques aboutissant sur des défaites. Si Villeneuve-d'Ascq, Chartres et Charnay ont fait étalage de leur supériorité, Landerneau a bien failli renverser les Polonaises de Poznan à la Cimenterie.

Pour Lattes Montpellier en revanche, les regrets peuvent être plus grands encore. Car les coéquipières d'une nouvelle grande Sarah Cissé ont lâché un avantage de vingt points…

Héroïque, Landerneau cède en prolongation

À La Cimenterie, Landerneau s'est incliné 71-76 au bout de la prolongation, face aux Polonaises de Poznan.

Un temps menées de 13 longueurs, les Bretonnes ont trouvé les ressources pour refaire leur retard et passer devant dans le dernier quart-temps (57-56) puis conduire Poznan en temps additionnel.

Mais le manque de réussite breton en prolongation (1/7 aux tirs) a fini par sceller le sort du match en faveur des visiteuses.

Harmoni Turner (Landerneau) - Susannah Rafiu (Landerneau) Comparaison statistique entre deux joueurs Harmoni Turner Susannah Rafiu PTS 22 22 REB 11 8 PD 7 2 IN 3 0 CO 0 0

Côté breton, Harmoni Turner a tout de même régné sur le jeu. L'Américaine signe 22 points, 11 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions.

À ses côtés, Susannah Rafiu a fait preuve d'une efficacité redoutable avec 22 points à 9/13 aux tirs (dont 4/7 à 3-points) et 8 rebonds pour signer la meilleure évaluation du match (27). Des performances qui n'ont finalement pas suffi pour les filles de Wani Muganguzi...

Le BLMA renversé en Espagne

Du côté de Lugo, Lattes Montpellier a vécu une espèce de cauchemar, sur le parquet du Duran Maquinaria Ensino (86-80).

Car après un début de rencontre étincelant, où les Héraultaises ont compté jusqu'à 20 points d'avance (16-36) et mené pendant près de 36 minutes, la machine s'est enrayée.

Les Montpelliéraines ont subi un cinglant 10-0, puis une nouvelle série de 15-4, délitant complètement la prestation du BLMA.

Sarah Cissé (Lattes Montpellier) - Stella Johnson (Lattes Montpellier) Comparaison statistique entre deux joueurs Sarah Cissé Stella Johnson PTS 17 11 REB 5 2 PD 2 4 IN 1 2 CO 1 0

Dans cette défaite 86 à 80, Sarah Cissé s'est une nouvelle fois illustrée par son impact dans la raquette, épaulée par les initiatives de Stella Johnson et l'apport de Laura Zolper. Mais la défaillance collective en fin de match prend le dessus, et laisse d'immenses regrets.

Villeneuve-d'Ascq, Charnay et Chartres déroulent sans trembler

Heureusement, le bilan tricolore est remonté par trois démonstrations de force.

Villeneuve-d'Ascq a surclassé les Tchèques de DSK Basketball Brandys sur leur parquet (53-85).

Manoe Cisse (Villeneuve d'Ascq) - Steph Kostowicz (Villeneuve d'Ascq) Comparaison statistique entre deux joueurs Manoe Cisse Steph Kostowicz PTS 14 16 REB 4 7 PD 3 0 IN 3 1 CO 0 0

Les Nordistes ont pu s'appuyer sur la prestation complète de la jeune Manoe Cisse (14 points à 5/7 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions pour 20 d'évaluation en 23 minutes), parfaitement secondée par Steph Kostowicz (16 points, 7 rebonds).

En Finlande, Charnay a écrasé Helsinki : 55-92. Une soirée en Europe du nord qui a vu la Danoise Alberte Rimdal se distinguer dans les rangs bourguignons.

HBA Helsinki féminin 55 - 92 Charnay · EuroCup Féminine · 04/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD HBA Helsinki féminin Aino Koskela 6 1 1 Mona Pasanen 0 1 3 Aluel Machol 2 9 3 Eevi Seppa 2 4 0 Jessi Nenonen 14 1 1 Tiia Talonen 7 2 3 Ada Luukkanen 8 4 1 Duaa Aden 7 2 1 Veronika Nanje 3 1 0 Joella Rasanen 6 3 0 Charnay Margaux Raimbault 6 0 2 Louise Bussiere 8 3 2 Mayé Touré 5 6 0 Claire Dalstra 3 7 0 Laura Ziegler 14 3 1 Camille Sevaux 10 9 0 Binta Drame 7 1 4 Mckenzie Forbes 8 6 1 Molly Kaiser 15 1 5 Alberte Rimdal 16 4 5

Clinique, celle-ci a tout bonnement réalisé un récita : 16 points à 100% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 5 passes, en seulement 16 minutes ! Forcément, son évaluation s'en ressent : 25.

Enfin, Chartres a maîtrisé Namur au Colisée (83-72). Jasmine Bailey a été la grande artisane du succès chartrain. L'Américaine signe une feuille complète : 20 points (8/11 aux tirs), 6 rebonds et 5 passes pour une évaluation de 28.