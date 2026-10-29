Hécatombe en NBA : une série noire de blessures frappe les stars !

La saison NBA vient à peine de commencer que plusieurs franchises doivent déjà revoir leurs plans. En l'espace de dix jours, les blessures se sont multipliées, touchant aussi bien des joueurs majeurs que des éléments importants de certaines rotations. Minnesota, Oklahoma City, Orlando ou encore les Clippers sont concernés, avec des indisponibilités qui pourraient, pour certaines, se compter en mois.

Ben Simmons, une saison terminée avant même de commencer

La série a débuté le 18 octobre avec Ben Simmons. De retour aux Sacramento Kings après une année d'absence, l'Australien s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement. Une blessure synonyme de saison blanche, avant même d'avoir pu disputer la moindre rencontre officielle.

Quelques jours plus tard, Paolo Banchero a été contraint de quitter ses partenaires lors d'une rencontre face aux Timberwolves. L'intérieur d'Orlando souffre d'une entorse haute de la cheville, qui devrait le tenir éloigné des parquets pendant quatre à six semaines.

🚨REPORT: Paolo Banchero has sustained a low-grade right high ankle sprain and is expected to miss 4–6 weeks pic.twitter.com/BjwAgT7qTS — Tyler Covers NBA (@TylerCoversNBA) 24 octobre 2026

Du côté des Clippers, c'est Kawhi Leonard qui a rejoint l'infirmerie dimanche. Touché au genou, avec un gonflement constaté, l'ailier devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Les examens n'ont toutefois révélé aucun dommage structurel.

OKC particulièrement touché : deux opérations à venir !

Le Thunder fait partie des franchises les plus durement affectées par cette succession de blessures. Dimanche, Oklahoma City a perdu deux joueurs importants, tous deux contraints de passer par la case opération.

Jalen Williams souffre d'une fracture du péroné ainsi que d'une luxation de la cheville. Cason Wallace présente, lui, une lésion du labrum de l'épaule. Leur indisponibilité devrait se prolonger pendant plusieurs mois.

Jalen Williams se lesionó en esta jugada



La reacción de Shai Gilgeous-Alexander lo dice todo



Terrorífico pic.twitter.com/m4l0Wfrg1u — Master Clutch (@MasterClutch_) 26 octobre 2026

Comme si cela ne suffisait pas, Alex Caruso s'est également tordu la cheville. Trois joueurs du Thunder ont donc été touchés au cours de la même soirée, compliquant sérieusement la gestion de l'effectif.

Utah perd deux joueurs, Anthony Edwards également sur le flanc

Lundi, le Jazz a connu une soirée particulièrement difficile avec les blessures successives de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. lors d'une même rencontre. Le Finlandais a été touché au poignet, tandis que l'intérieur américain s'est blessé au genou.

Will Hardy a exprimé ses inquiétudes concernant JJJ, redoutant notamment une déchirure. La nature exacte de sa blessure reste néanmoins à préciser.

Enfin, mardi, Minnesota a appris une nouvelle particulièrement préoccupante concernant Anthony Edwards. L'arrière doit subir une intervention chirurgicale au genou droit jeudi, avec une absence estimée à au moins deux mois.

Une perte considérable pour Minnesota puisque Edwards avait commencé la saison sur des bases offensives particulièrement élevées, avec 33 points de moyenne.

Tim Connelly with an update on Anthony Edwards injury status



“He’s going to go through and arthroscopic procedure in the next 24 hours. We’re constantly updating his imaging, his imaging from yesterday, showed an issue that we want to get addressed quickly. Our only concern is… pic.twitter.com/ohfNkd1abt — Andrew Dukowitz (@adukeMN) 28 octobre 2026

Entre les opérations programmées, les absences prolongées et les diagnostics encore attendus, plusieurs franchises NBA doivent déjà composer avec des effectifs diminués, alors que la saison régulière n'en est qu'à ses premières semaines.