Hifi et Lessort rappelés, quatre nouveaux : la liste de l'équipe de France pour la fenêtre de novembre

La Fédération française de basketball a dévoilé ce vendredi 23 octobre la liste des 14 joueurs convoqués par Frédéric Fauthoux pour la prochaine fenêtre internationale. Les Bleus se déplaceront d'abord à Tallinn pour affronter l'Estonie, le vendredi 27 novembre, avant de recevoir la Suède, le lundi 30 novembre, au Palais des Sports de Dijon.

Mathias Lessort et Nadir Hifi parmi les 14 sélectionnés

Parmi les noms retenus, celui de Mathias Lessort attire particulièrement l'attention. Le pivot français, en pleine forme sur ce début de saison après deux années de galère, va retrouver les Bleus pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Paris.

L'homme fort du Panathinaïkos Athènes retrouve un autre intérieur EuroLeague, Jaylen Hoard. Ce duo partagera la raquette avec Amine Noua et Lionel Gaudoux , récents habitués des fenêtres, ainsi que de de nouveaux venus : le poste 4 de Cholet Mohamed Diarra et le 5/4 de Lérida Zacharie Perrin.

Si le retour de Mathias Lessort était attendu à un moment ou un autre, celui de Nadir Hifi est presque plus surprenant. Présent dans le groupe lors des deux fenêtres de l'été, le meneur/arrière du Paris Basketball n'avait pas été sélectionné dans les 12 lors des trois dernières rencontres de qualification (en juillet contre la Finlande à Pau, puis face à la Slovénie et la Suède en août).

"Peut-être qu’aujourd’hui, avec les joueurs qu’il y a autour, son style de jeu ne correspond pas tout à fait encore pour pouvoir performer comme il sait le faire avec Paris", avait expliqué l'actuel coach de la JL Bourg.

Au final, Frédéric Fauthoux n'a pas jeté l'éponge concernant Nadir Hifi : l'Alsacien a été préféré à des joueurs déjà établis, comme Strazel et Francisco, ou même encore à Théo Maledon, avec qui le lien aurait pu être repris.

Hifi partagera la ligne extérieure avec des habitués des fenêtres : Benjamin Sene et Hugo Benitez à la mène, Gérald Ayayi, Axel Bouteille et Adam Mokoka dans l'aile. Deux petits nouveaux intègrent le groupe : le meneur de Chalon Mathéo Leray et le jeune ailier de Nanterre Hugo Yimga-Moukouri.

Des nouveaux visages dans le groupe français

Frédéric Fauthoux a ainsi constitué un groupe mêlant des joueurs déjà sollicités lors des précédentes fenêtres et d'autres profils moins expérimentés au niveau international.

La présence de plusieurs joueurs évoluant en EuroLeague, notamment Mathias Lessort, Nadir Hifi et Jaylen Hoard, constitue aussi un élément important de cette annonce. Si les 11 autres joueurs débuteront les entraînements dès le lundi 23 novembre, ceux trois éléments disputeront eux la 14e journée de l'EuroLeague le mardi 24 novembre. Ils ne devraient ainsi pouvoir rejoindre le groupe France que le lendemain, sans s'entraîner fort logiquement.

Quoi qu'il en soit, l'objectif sera de finir le travail en se qualifiant pour la Coupe du monde 2027, tout en continuant à progresser.

"Le discours c’est gagner, souligne le sélectionneur de l'équipe de France Frédéric Fauthoux. Conserver la dynamique. Si la qualification est acquise dès le vendredi ce sera un bonus. Il faut se méfier de l’Estonie comme de la Suède, deux équipes qui sont au coude à coude pour se qualifier. Donc elles vont tout donner. On connaît l'exigence des matches internationaux, il n’y en a jamais aucun de facile donc je ne vois pas pourquoi ce serait le cas sur cette fenêtre-là."

Deux rendez-vous dans la course au Qatar

Lors des fenêtres disputées depuis novembre 2025, l'équipe de France a remporté tous ses matches à l'exception de son déplacement en Finlande, le 1er décembre 2026. Elle est largement en tête de son groupe, le L, avec deux victoires d'avance sur cette même sélection de Finlande (5 victoires et 3 défaites).

Il reste quatre matches de qualification. Le prochain sera donc un déplacement en Estonie, le 27 novembre, avant de retrouver le public français à Dijon, trois jours plus tard, contre la Suède.

La liste complète des 14 joueurs de l'équipe de France