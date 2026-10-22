Houston envisage une réunion entre Kevin Durant et un ancien coéquipier

Les Houston Rockets pourraient-ils reconstituer le duo Kyrie Irving – Kevin Durant ? Alors que la saison NBA 2026-2027 vient de commencer, cette possibilité revient dans la presse américaine. Ce jeudi 22 octobre, The Sporting News évoque une nouvelle fois l'hypothèse d'un transfert du meneur des Mavericks vers Houston, où évolue son ancien coéquipier des Brooklyn Nets.

Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que d'une proposition théorique. Aucune négociation entre les deux franchises n'a été confirmée.

KYRIE IS BACK 👏



After 597 days, Kyrie Irving scores his first bucket in his return to action! pic.twitter.com/dBBXWJlPv7 — NBA (@NBA) 22 octobre 2026

Kyrie, une cible réaliste pour les Rockets

Houston dispose déjà d'un effectif compétitif autour de Kevin Durant, Alperen Sengun et Amen Thompson. Mais la franchise pourrait chercher à renforcer sa création offensive pour augmenter ses chances de remporter le titre NBA.

Dans cette perspective, Kyrie Irving représente une option particulièrement intéressante. Le meneur, champion NBA en 2016 avec Cleveland et neuf fois All-Star, possède l'expérience et les qualités offensives recherchées.

Le journaliste Eric Jay Santos, de Sports Illustrated, avait déjà évoqué cette possibilité début octobre. Il estimait qu'un transfert construit autour de Fred VanVleet et de choix de Draft pouvait constituer une solution pour Houston.

« Dans ce que les Rockets pourraient proposer en échange d'Irving, Durant, Thompson et Sengun devraient tous rester clairement intouchables. Une offre construite autour de VanVleet serait idéale, et inclure des choix de Draft ne devrait pas représenter un sacrifice trop important pour une équipe qui possède autant de jeunes talents. »

Une autre proposition, formulée durant l'été par Amir Motameni, également pour Sports Illustrated, envisageait d'envoyer Fred VanVleet et Clint Capela à Dallas en échange d'Irving.

Kevin Durant et Kyrie Irving, des retrouvailles après Brooklyn ?

L'intérêt sportif d'une telle opération repose notamment sur la connaissance mutuelle des deux joueurs. Kevin Durant et Kyrie Irving ont partagé le vestiaire des Brooklyn Nets entre 2019 et 2023, sans parvenir à remporter le titre NBA malgré les ambitions de la franchise.

Leur association à Houston offrirait aux Rockets deux créateurs offensifs capables de prendre leurs responsabilités dans les moments décisifs. Irving pourrait notamment apporter une menace supplémentaire sur les lignes arrière, tout en laissant à Sengun et Thompson leurs responsabilités actuelles.

Kevin Durant and Kyrie Irving link up in Macao! 🤝



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🆚 Mavericks/Rockets

📅 10/9 and 10/11 on NBA TV pic.twitter.com/P2zYE14aky — NBA (@NBA) 8 octobre 2026

Reste la question de la contrepartie. Dallas devrait accepter de se séparer de son meneur, sous contrat pour un montant total de 118 millions de dollars.

Dallas doit également préparer l'avenir autour de Cooper Flagg

Du côté des Mavericks, un éventuel départ d'Irving pourrait permettre de récupérer des joueurs et des choix de Draft pour poursuivre la construction de l'effectif autour de Cooper Flagg.

Le journaliste Marc Spears avait d'ailleurs expliqué que la direction de Dallas pourrait faciliter un transfert si Irving en faisait lui-même la demande.

Mais le joueur a également exprimé son attachement à la franchise texane et son envie d'y poursuivre son aventure.

Houston vient justement de dominer Dallas (128-110) pour son premier match de la saison, mercredi soir. Kevin Durant a inscrit 30 points, tandis qu'Irving en a marqué 15 pour les Mavs.

À ce stade, les retrouvailles entre les deux anciens joueurs de Brooklyn restent donc une hypothèse de marché, et non un transfert en préparation officiellement annoncé.