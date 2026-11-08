41 ans et toujours sur les parquets en première division : l'incroyable parcours du Cubain devenu une référence en Europe

En 2012, Yorman Polas Bartolo débarque en Allemagne avec beaucoup d'incertitudes. À 26 ans, le Cubain ne connaît pas la langue, n'a pas de club et doit encore obtenir l'autorisation de sa fédération pour rejouer. Il est alors bien loin de la Bundesliga et de ses salles pleines. Pourtant, il n'a jamais douté de ses capacités. Quatorze ans plus tard, il est toujours là, avec trois titres de meilleur défenseur du championnat et le brassard de capitaine de Ludwigsburg. Une sacrée histoire pour celui qui avait commencé son aventure allemande en quatrième division.

De Cuba à l'Allemagne, un rêve devenu réalité

Tout commence à Cuba, où Yorman Polas Bartolo découvre le basket à l'âge de 9 ans. « J'ai commencé parce que j'avais des amis qui jouaient. Un jour, je me suis dit que je devais essayer. J'ai commencé à m'entraîner et je suis rapidement tombé amoureux de ce sport », raconte-t-il.

Très vite, le basket prend une place importante dans son quotidien. Le jeune Cubain passe beaucoup de temps sur les terrains extérieurs et observe les meilleurs joueurs du championnat le week-end.

À 14 ans, il est considéré comme l'un des éléments prometteurs de sa génération. « Les gens me disaient régulièrement que je jouais bien, ce qui m'a encouragé à prendre le basket plus au sérieux. » Deux ans plus tard, il découvre le championnat national et commence à accumuler de l'expérience.

À cette période, un objectif occupe ses pensées : représenter son pays avec la sélection nationale. « J'ai grandi en regardant ces joueurs représenter notre pays et je voulais leur ressembler. Quand j'ai finalement rejoint la sélection, c'était une sensation incroyable. Mes coéquipiers étaient des joueurs que j'avais auparavant regardés à la télévision. Tout à coup, je partageais le terrain avec eux et je représentais Cuba à l'étranger. C'était un rêve. »

Mais cette première ambition en fait rapidement naître une autre. En affrontant des sélections étrangères, le Cubain découvre des joueurs évoluant en NBA ou dans des championnats plus relevés. De nouvelles perspectives s'ouvrent alors à lui. « Je les regardais et je me disais : ces joueurs sont vraiment forts. Je pensais avoir le talent nécessaire pour atteindre ce niveau moi aussi. Mais c'était difficile d'y parvenir depuis Cuba. J'ai compris que je devais quitter le pays et découvrir d'autres championnats pour continuer à progresser. »

L'idée de tenter sa chance à l'étranger fait son chemin. Une rencontre personnelle va finalement rapprocher le Cubain de l'Europe. « J'ai rencontré mon ex-femme allemande lors d'un match avec la sélection en Espagne. Nous sommes restés en contact, nous nous sommes finalement mariés et c'est comme ça que l'Allemagne est entrée dans mes projets. »

À 26 ans, le compatriote de Grismay Paumier (2,04 m, 38 ans) traverse donc l'Atlantique pour tenter sa chance. Mais le changement est immense. Nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue et surtout aucun club pour l'accueillir. Avec le recul, il garde un souvenir particulièrement difficile de cette période. « C'était probablement la partie la plus difficile de ma vie. »

«J’ai perdu dix ballons à cause des marchers en un match »

Trouver une place dans le basket allemand ne s'annonce pas simple. « Je venais de Cuba, un pays qui n'était pas forcément dans le radar des clubs allemands. À l'époque, les équipes recherchaient souvent des joueurs américains ayant déjà une expérience en Europe, des joueurs sortant directement de l'université ou des joueurs ayant évolué à très haut niveau. Venir de Cuba rendait les choses différentes pour moi. »

Pourtant, le doute ne semble jamais s'installer dans son esprit. « Je savais que j'avais le talent pour jouer en première division dès mon arrivée en Allemagne. Je savais que je devais construire mon propre chemin et me battre pour obtenir chaque opportunité. »

Ses premiers pas en Europe ne sont pourtant pas les plus simples. Et pour cause, même ses déplacements balle en main lui posent problème ! « En Europe, on ne peut pas faire des départs en dribble comme à Cuba. Je me souviens d'une rencontre où j'ai perdu dix ballons simplement à cause de ça. L'arbitre sifflait tout le temps 'marcher' quand je partais en dribble. » Une adaptation qui ne se limite pas aux règles : « En Europe, le basket est plus lent et plus tactique. À Cuba et en Amérique latine, nous jouions davantage comme aux États-Unis. »

PROFIL JOUEUR Yorman POLAS Poste(s): Ailier Taille: 191 cm Âge: 41 ans (08/08/1985) Nationalités: Stats 2026-2027 / EasyCredit BBL PTS 3,4 #183 REB 3,1 #98 PD 1 #135

Après six mois sans jouer, le temps d'obtenir l'autorisation de la fédération cubaine, il retrouve les parquets en quatrième division allemande. Cette première expérience lui permet de prendre ses repères dans un environnement bien différent de celui qu'il connaissait. Il attire progressivement l'attention des recruteurs de deuxième division allemande (Pro A) et rejoint ensuite les Crailsheim Merlins avant de poursuivre sa progression avec les Giessen 46ers. Avec eux, il accède à la Bundesliga à 30 ans.

Une arrivée au plus haut niveau qui a une saveur particulière. « Beaucoup de personnes m'avaient dit que je n'avais pas le niveau pour jouer en BBL, que je n'étais pas assez fort pour évoluer en première division. Alors atteindre ce championnat était une manière de leur prouver le contraire. Mais ce n'était pas la fin de mes ambitions. Je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais continuer à progresser et à grandir comme joueur. »

Après une première expérience réussie dans l'élite, il confirme avec Bonn et découvre les compétitions européennes. En quatre saisons au sein du club, il s'impose progressivement comme l'un des joueurs défensifs les plus redoutés du championnat. Ses performances sont récompensées à plusieurs reprises : deux sélections au All-Star Game allemand, en 2018 et 2019, puis deux titres consécutifs de meilleur défenseur de BBL en 2019 et 2020.

En 2020, il rejoint Ludwigsburg et poursuit sur la même lancée. Il intègre notamment le cinq défensif de la saison de la Basketball Champions League (BCL) avant de décrocher un troisième titre de meilleur défenseur de Bundesliga en 2021.

Du scoreur cubain au défenseur redouté

De belles reconnaissances pour un joueur dont le profil était pourtant bien différent à ses débuts. Car à Cuba, le défenseur redouté de Bundesliga était avant tout un joueur offensif. « J'avais beaucoup le ballon en main et j'étais davantage tourné vers l'attaque, raconte-t-il. J'avais d'ailleurs des coéquipiers plus fort que moi en défense. »

Mais en arrivant dans les divisions supérieures allemandes, son rôle a changé. Face à une concurrence plus relevée, il a dû trouver d'autres moyens de peser sur les rencontres. « Les choses ont changé et j'ai dû m'adapter. J'ai commencé à me concentrer davantage sur la défense », analyse-t-il.

🌟 AWARDS der #easycreditbbl 2021 🌟



Alle guten Dinge sind drei: Ludwigsburgs Yorman Polas Bartolo ist erneut bester Verteidiger der Saison.



Wir gratulieren zu dieser Leistung. 👏



Weitere Awards werden in Kürze vergeben.@MHP_RIESEN @BartoloPolas pic.twitter.com/163N00uFkn — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) 18 mai 2021

Une reconversion réussie, au point d'en faire sa principale signature. Trois fois meilleur défenseur de BBL, il s'est imposé comme un spécialiste capable de s'occuper des meilleurs joueurs adverses. Et son approche ne se résume pas à une question de qualités physiques ou de tactique. « Lorsque je joue contre un meilleur joueur, je sais qu'il va essayer de me montrer ce qu'il sait faire. De mon côté, je veux aussi lui montrer ce dont je suis capable. »

Le "LeBron James" allemand

À 41 ans, Yorman Polas Bartolo est toujours un élément de la rotation de Ludwigsburg. Une situation qu'il n'imaginait pas forcément quelques années plus tôt. « Je pensais terminer ma carrière avant, mais mon corps se porte toujours bien et tant que ce sera le cas, je continuerai. »

Pour tenir le rythme, le Cubain a surtout appris à mieux connaître son corps. « Quand j'étais plus jeune, je me couchais tard et je ne laissais pas autant de temps à mon corps pour récupérer qu'aujourd'hui. Maintenant, j'essaie de me coucher plus tôt et de m'assurer de dormir suffisamment. Je mange bien, je m'étire, je vais à la salle et je fais du travail supplémentaire pour prendre soin de mon corps. J'essaie de lui donner tout ce dont il a besoin pour rester en bonne santé et pouvoir jouer toute la saison. »

Toujours utilisé plus de 16 minutes par match en championnat sur ce début de saison, il conserve un rôle essentiel dans la rotation de Ludwigsburg. Avec son statut de capitaine, il a aussi pris une autre place dans le vestiaire. Il aime partager son expérience avec les plus jeunes, les accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais pas question pour autant de se contenter de transmettre : il continue lui-même d'apprendre et de chercher à progresser dans « un basket qui a bien changé en plus de 30 ans. »

Individuellement, les trophées ne sont plus le principal pour le vétéran, mais les ambitions restent présentes collectivement : « On veut se rapprocher du top 4, pour disputer les play-offs sans passer par le play-in. »

Fier du chemin parcouru, pas encore prêt à s'arrêter

Au cours de sa carrière, Yorman Polas Bartolo a croisé la route de certains des plus grands noms du basket international, de Manu Ginobili à Ricky Rubio en passant par Marc Gasol. Des souvenirs qui donnent encore plus de valeur au chemin parcouru depuis ses premiers pas sur les terrains cubains. « Venir de Cuba et avoir l'opportunité de partager le terrain avec ces joueurs, c'était incroyable. Avec le basket, j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreuses salles et j'ai été reconnu pour ma défense au niveau européen. Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent, mais aussi de ce que je continue à faire aujourd'hui. »

Depuis ses premiers entraînements à l'âge de 9 ans, le Cubain a passé près de 32 années de sa vie sur les parquets. Une trajectoire qui l'a conduit bien plus loin qu'il ne l'imaginait au départ. Et même s'il commence à réfléchir à l'après-carrière, celui-ci devrait rester étroitement lié au basket. Il s'imagine volontiers poursuivre son aventure dans ce sport, mais cette fois depuis les bancs de touche. Mais pour l'heure, une chose est certaine : à 41 ans, Yorman Polas Bartolo n'a pas encore rangé ses baskets.