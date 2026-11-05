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Hugo Benitez performant face à Bandja Sy : Manresa trouble le retour de l'ancien Parisien en EuroCup !

Champion d'EuroCup avec Paris, Bandja Sy retrouve l'EuroCup avec une défaite. Son club lituanien, le Lietkabelis Panevezys, s'est heurté à la défense solide de Manresa, d'un Hugo Benitez particulièrement solide en sortie de banc espagnol.
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Hugo Benitez performant face à Bandja Sy : Manresa trouble le retour de l'ancien Parisien en EuroCup !
Hugo Benitez s'est illustré face au Lietkabelis Panevezys de Bandja Sy
Crédit photo : Aitor Bouzo - ACB Photo
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L'EuroCup nous proposait, mercredi 4 novembre, un choc avec de nombreux Français concernés, au sommet du Groupe D !

En déplacement sur le parquet lituanien du Lietkabelis Panevezys, Manresa a réalisé la bonne opération en étouffant ses hôtes (66-80), privés d'Ivan Février. Particulièrement disciplinés, les Espagnols se sont appuyés sur un très bel apport de leur Français, Hugo Benitez, troubleur de fête en sortie de banc.

Lietkabelis Panevezys 66 - 80 Manresa · EuroCup 2026-2027 · 04/11/2026

Leaders

Lietkabelis PanevezysManresa
PTSAlex Schumacher 17Lukasz Kolenda 14
REBAlex Schumacher 7Chibuzo Agbo 5
PDAlex Schumacher 6Hugo Benitez 6

Statistiques d'équipe

Lietkabelis PanevezysManresa
TIRS40 %43,8 %
3PTS5/1912/35
LF17/2312/13
REB3635
RO1213

L'ancien Bressan prend par la même occasion une revanche sur Bandja Sy, fraîchement débarqué en Lituanie. Car le Franco-Malien l'avait privé du trophée d'EuroCup en 2024, lorsque les deux hommes portaient les maillots de la Jeu et du Paris Basketball.

Une démonstration d'adresse pour assommer les locaux d'entrée

Le duel direct entre formations à égalité au classement (3 victoires en 5 matchs) a pourtant failli tourner court. Plus rapide, Manresa a distancé les Lituaniens grâce à une précision impressionnante à 3-points. Cinq flèches avaient déjà fait mouche dans le seul premier quart-temps !

Déjà en souffrance sur ses précédentes sorties, l'attaque lituanienne était étouffée par le verrou espagnol. Si bien que l'écart était déjà conséquent à la pause (28-45, 20')...

Hugo Benitez en patron

En l'absence de son leader Timmy Allen, Manresa avait besoin d'un relais sur la ligne arrière. Un rôle brillamment embrassé par Hugo Benitez.

Hugo Benitez (Manresa) - Chibuzo Agbo (Manresa)

Hugo BenitezChibuzo Agbo
PTS1111
REB25
PD60
IN11
CO00

En seulement 18 minutes, le meneur tricolore s'est offert 11 points, 6 passes décisives, 2 rebonds et 1 interception. Son adresse (4/7 aux tirs) a réhaussé les standards du Manresa, qui pouvait aussi compter sur l'apport irrégulier de l'ancien Choletais Chibuzo Agbo (11 points et 5 rebonds, mais 3/12 aux tirs).

Après la rencontre, Hugo Benitez est revenu sur la maîtrise collective espagnole, au micro d'EuroLeague TV. « Ça fait du bien de gagner à l'extérieur. […] On a bien défendu, et bien attaqué aussi, mais tout part de la défense. Personnellement, je me suis concentré sur l'équipe. On a joué avec beaucoup d'énergie, sans paniquer ».

Lietkabelis sursaute, Bandja Sy rentable

Car les Espagnols ont bien eu l'occasion de paniquer ! Confortablement installé en tête, Manresa a vu la formation de Nenad Čanak réagir au retour des vestiaires. Les locaux ont même infligé un 11-0 pour revenir à dix points.

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Pour son retour en EuroCup, Bandja Sy s'est d'ailleurs affirmé comme un joueur très précieux de Panevezys. Tout juste sorti d'une pige médicale d'un mois en EuroLeague avec le Partizan Belgrade, l'ancien Parisien a cumulé 13 points, 3 rebonds et 1 contre en 28 minutes.

Bandja Sy (Lietkabelis Panevezys) - Lucas Beaufort (Manresa)

Bandja SyLucas Beaufort
PTS132
REB31
PD01
IN01
CO10

Une prestation individuelle solide, pleine de justesse (6/8), qui n'a toutefois pas suffi à renverser Manresa.

Grâce à cette victoire à l'extérieur, Manresa bascule donc à 4 victoires pour 2 défaites, tandis que Lietkabelis concède son troisième revers de la saison régulière (3-3) et revient à l'équilibre.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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