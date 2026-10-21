Hugo Benitez signe son meilleur match en carrière !

Après un tunnel de plusieurs mois, Hugo Benitez est de retour à la lumière ! Gravement blessé à la cheville en mars, retardé dans son retour fin septembre par un pneumothorax, le meneur de Manresa a expulsé mardi des semaines de frustration contre Rome. Et de quelle manière !

Pour son deuxième match d'EuroCup de la saison, l'ancien capitaine de la JL Bourg a tout simplement signé sa meilleure performance en carrière.

Face au club de Luka Doncic

Face au nouveau club romain, où Luka Doncic a investi, le Catalan a régné sur les débats avec 24 points à 9/14 (dont 3/3 à 3-points), 5 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en seulement 20 minutes de jeu.

Alors qu'il n'avait jamais dépassé la barre des 20 unités avec la Jeunesse Laïque, Hugo Benitez a donc battu son record au scoring, lui qui était monté l'an dernier jusqu'à 22 points contre Lleida.

Une deuxième saison importante à Manresa

Avec 29 d'évaluation (mais 27 en format EuroCup, qui inclut les fautes, commises et provoquées), l'international français a également signé sa nouvelle marque de référence dans le domaine (ancien record à 28, toujours face à Lleida).

La montée en puissance d'Hugo Benitez depuis son retour

De quoi lui permettre de gagner son premier match de la saison (108-88), après quatre défaites initiales, et de constituer une belle source d'espoir pour la suite des opérations.

Frustré par l'issue de sa première année à Manresa, interrompue prématurément par sa blessure à la cheville, Hugo Benitez aborde une saison charnière pour la suite de sa carrière.

Record de temps de jeu pour Lucas Beaufort

À ses côtés, Lucas Beaufort a poursuivi sa découverte du très haut niveau, avec sa première sortie au-dessus des 10 minutes sous les couleurs de Manresa (1 point et 2 passes décisives en 16 minutes), tandis que Gérald Ayayi est resté impuissant en face (12 points à 5/9, 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception).