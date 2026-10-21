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Hugo Benitez signe son meilleur match en carrière !

Embêté par plusieurs soucis de santé ces derniers mois, Hugo Benitez a cartonné mardi en EuroCup ! Face à Rome, le meneur français de Manresa a signé son meilleur match en carrière.
|
Résumé
Écouter
Hugo Benitez signe son meilleur match en carrière !
Hugo Benitez a été impérial contre Rome
Crédit photo : Joaquim Alberch
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Après un tunnel de plusieurs mois, Hugo Benitez est de retour à la lumière ! Gravement blessé à la cheville en mars, retardé dans son retour fin septembre par un pneumothorax, le meneur de Manresa a expulsé mardi des semaines de frustration contre Rome. Et de quelle manière !

Pour son deuxième match d'EuroCup de la saison, l'ancien capitaine de la JL Bourg a tout simplement signé sa meilleure performance en carrière.

Face au club de Luka Doncic

Face au nouveau club romain, où Luka Doncic a investi, le Catalan a régné sur les débats avec 24 points à 9/14 (dont 3/3 à 3-points), 5 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en seulement 20 minutes de jeu.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
24
PTS
5
REB
7
PDE
Logo EuroCup
MAN
108 88
SPQ

Alors qu'il n'avait jamais dépassé la barre des 20 unités avec la Jeunesse Laïque, Hugo Benitez a donc battu son record au scoring, lui qui était monté l'an dernier jusqu'à 22 points contre Lleida.

Une deuxième saison importante à Manresa

Avec 29 d'évaluation (mais 27 en format EuroCup, qui inclut les fautes, commises et provoquées), l'international français a également signé sa nouvelle marque de référence dans le domaine (ancien record à 28, toujours face à Lleida).

La montée en puissance d'Hugo Benitez depuis son retour

Hugo Benitez

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
519:2511,42,24,61,40

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
20/1020:18245710V 108-88 vs ROMEuroCup
17/1027:05121520D 72-84 vs MALLiga Endesa
13/1025:51113630D 100-88 @ BAHEuroCup
11/1018:2381510D 120-83 @ REALiga Endesa
26/095:2721000D 107-92 @ BILLiga Endesa

De quoi lui permettre de gagner son premier match de la saison (108-88), après quatre défaites initiales, et de constituer une belle source d'espoir pour la suite des opérations.

Frustré par l'issue de sa première année à Manresa, interrompue prématurément par sa blessure à la cheville, Hugo Benitez aborde une saison charnière pour la suite de sa carrière.

Record de temps de jeu pour Lucas Beaufort

À ses côtés, Lucas Beaufort a poursuivi sa découverte du très haut niveau, avec sa première sortie au-dessus des 10 minutes sous les couleurs de Manresa (1 point et 2 passes décisives en 16 minutes), tandis que Gérald Ayayi est resté impuissant en face (12 points à 5/9, 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception).

Lucas Beaufort (Manresa) - Gérald Ayayi (Roma Basketball)

Lucas BeaufortGérald Ayayi
PTS112
REB06
PD23
IN01
CO00

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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