Hugo Benitez signe son meilleur match en carrière !
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Après un tunnel de plusieurs mois, Hugo Benitez est de retour à la lumière ! Gravement blessé à la cheville en mars, retardé dans son retour fin septembre par un pneumothorax, le meneur de Manresa a expulsé mardi des semaines de frustration contre Rome. Et de quelle manière !
Pour son deuxième match d'EuroCup de la saison, l'ancien capitaine de la JL Bourg a tout simplement signé sa meilleure performance en carrière.
Face au club de Luka Doncic
Face au nouveau club romain, où Luka Doncic a investi, le Catalan a régné sur les débats avec 24 points à 9/14 (dont 3/3 à 3-points), 5 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en seulement 20 minutes de jeu.
Alors qu'il n'avait jamais dépassé la barre des 20 unités avec la Jeunesse Laïque, Hugo Benitez a donc battu son record au scoring, lui qui était monté l'an dernier jusqu'à 22 points contre Lleida.
Une deuxième saison importante à Manresa
Avec 29 d'évaluation (mais 27 en format EuroCup, qui inclut les fautes, commises et provoquées), l'international français a également signé sa nouvelle marque de référence dans le domaine (ancien record à 28, toujours face à Lleida).
La montée en puissance d'Hugo Benitez depuis son retour
Stats moyennes des 5 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|5
|19:25
|11,4
|2,2
|4,6
|1,4
|0
5 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|20/10
|20:18
|24
|5
|7
|1
|0
|V 108-88 vs ROM
|EuroCup
|17/10
|27:05
|12
|1
|5
|2
|0
|D 72-84 vs MAL
|Liga Endesa
|13/10
|25:51
|11
|3
|6
|3
|0
|D 100-88 @ BAH
|EuroCup
|11/10
|18:23
|8
|1
|5
|1
|0
|D 120-83 @ REA
|Liga Endesa
|26/09
|5:27
|2
|1
|0
|0
|0
|D 107-92 @ BIL
|Liga Endesa
De quoi lui permettre de gagner son premier match de la saison (108-88), après quatre défaites initiales, et de constituer une belle source d'espoir pour la suite des opérations.
Frustré par l'issue de sa première année à Manresa, interrompue prématurément par sa blessure à la cheville, Hugo Benitez aborde une saison charnière pour la suite de sa carrière.
Record de temps de jeu pour Lucas Beaufort
À ses côtés, Lucas Beaufort a poursuivi sa découverte du très haut niveau, avec sa première sortie au-dessus des 10 minutes sous les couleurs de Manresa (1 point et 2 passes décisives en 16 minutes), tandis que Gérald Ayayi est resté impuissant en face (12 points à 5/9, 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception).
Lucas Beaufort (Manresa) - Gérald Ayayi (Roma Basketball)
|Lucas Beaufort
|Gérald Ayayi
|PTS
|1
|12
|REB
|0
|6
|PD
|2
|3
|IN
|0
|1
|CO
|0
|0