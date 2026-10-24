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Hugo Robineau, héros de la JL Bourg dès son premier match : la Jeu frustre Gravelines au bout du suspense !

Betclic ELITE - Auteure d'un départ canon, la JL Bourg s'est longtemps heurtée à la résistance de Gravelines-Dunkerque à Ekinox. Mais les hommes de Frédéric Fauthoux ont finalement été libérés par un homme : le revenant, Hugo Robineau.
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Résumé
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Hugo Robineau, héros de la JL Bourg dès son premier match : la Jeu frustre Gravelines au bout du suspense !
Hugo Robineau a offert la victoire à la JL Bourg pour son tout premier match officiel à la Jeu
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Soir de premières à Ekinox ! Pour le compte de la 7e journée de Betclic ELITE, la JL Bourg recevait Gravelines-Dunkerque, en quête d'un premier succès cette saison.

Un soir de première à bien des égards, puisque les deux formations enregistraient chacune les débuts officiels d'un joueur blessé en présaison : Neal Quinn et Hugo Robineau. Si le premier cité a pesé dans la résistance des visiteurs, c'est bien le second qui laissera son empreinte sur la rencontre.

Bourg-en-Bresse 89 - 81 Gravelines · Betclic ELITE 2026-2027 · 24/10/2026

Leaders

Bourg-en-BresseGravelines
PTSJohnny Berhanemeskel 20Jaren Lewis 22
REBAdrian Nelson 10Jaren Lewis 12
PDHugo Robineau 6Jacob Gilyard 11

Statistiques d'équipe

Bourg-en-BresseGravelines
TIRS49,2 %44,8 %
3PTS11/258/27
LF18/2621/30
REB3932
RO1312

Départ canon de Bourg, avant de caler

D'entrée, Trey Woodbury (7 points après cinq minutes) et ses coéquipiers ont mis le pied au plancher. Avec vingt points en cinq minutes, puis 33 après un quart-temps, c'est une véritable pluie de 3-points (6/8) qui s'est déversée sur le panier nordiste ! La jeunesse maritime a tout de même maintenu l'équipe à flots, à l'instar du duo Soren Bracq - Jahel Trèfle, déjà auteur de 12 points dans le premier acte (33-29, 10').

Mais après la pluie, les temps ont été bien plus arides pour les Bressans. Restés muets pendant trois grosses minutes, les joueurs de Frédéric Fauthoux, qui s'est vite vu siffler une faute technique, ont été rattrapés par ceux de Jean-Christophe Prat. Et même dépassés ! sous l'impulsion du capitaine Jacob Gilyard.

Jacob Gilyard (Gravelines) - Jahel Trefle (Gravelines)

Jacob GilyardJahel Trefle
PTS1512
REB25
PD111
IN10
CO00

Le retour de blessure de Neal Quinn, précieux ne serait-ce que par sa présence physique, a débloqué des espaces pour les arrières nordistes. De quoi retourner aux vestiaires en tête (53-48, 20').

Hugo Robineau, héros de la JL Bourg dès son premier match !

Toujours en tête à dix minutes du buzzer (66-68, 30') les Gravelinois ont vu l'un de leurs ex leur offrir une belle opposition. Particulièrement inspiré, Johnny Berhanemeskel signait 3 flèches lointaines, sans incidence sur leur avance au score.

Mais le revenant bressan du soir, Hugo Robineau, montait en régime sur les lignes arrières ! Provoquant l'exclusion de Louka Letailleur, l'arrière a égalisé à trois reprises pour la Jeu, avant de justement lui donner de l'air en tête.

Bourg-en-Bresse 89 - 81 Gravelines · Betclic ELITE · 24/10/2026

MatchPTSREBPD
Bourg-en-BresseTrey Woodbury934
Keith Jordan1231
Assemian Moularé1402
Tyrese Samuel060
Léni Monnet000
Hugo Robineau1656
Nathan Soliman642
Johnny Berhanemeskel2012
Adrian Nelson8101
Lionel Gaudoux251
Kadin Shedrick210
Julien Taponat000
GravelinesSoren Bracq946
Louka Letailleur710
Aubrey Dawkins000
Jahel Trefle1251
Neal Quinn932
Jacob Gilyard15211
César Thenawha Nougha000
Mikael Hopkins743
Jaren Lewis22120
Moussa Boune000

Pour son premier match officiel sous le maillot de la Jeu, l'ancien Périgourdin signe 16 points, 5 rebonds et 6 passes. Son sang-froid en fin de match, où il avait en premier lieu égalisé à trois reprises, restera le facteur X du nouveau succès bressan : 89-80 !

Au bout d'un marathon âpre, la JL Bourg s'en sort face au BCM Gravelines-Dunkerque ! Les joueurs de l'Ain ont maîtrisé chacune des extrémités de la rencontre ; pendant que les Maritimes voyaient leur effectif être démantelé en cours de route.

Les cinq fautes de Louka Letailleur, puis la sortie sur blessure en fin de match de Jahel Trèfle, ont sans doute freiné les Nordistes, qui manquent encore l'occasion d'enregistrer un premier succès. De son côté, Bourg-en-Bresse et Hugo Robineau lancent leur collaboration de la plus belle des manières, bien que l'infirmerie ne désemplisse pas encore…

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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