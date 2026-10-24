Soir de premières à Ekinox ! Pour le compte de la 7e journée de Betclic ELITE, la JL Bourg recevait Gravelines-Dunkerque, en quête d'un premier succès cette saison.

Un soir de première à bien des égards, puisque les deux formations enregistraient chacune les débuts officiels d'un joueur blessé en présaison : Neal Quinn et Hugo Robineau. Si le premier cité a pesé dans la résistance des visiteurs, c'est bien le second qui laissera son empreinte sur la rencontre.

Départ canon de Bourg, avant de caler

D'entrée, Trey Woodbury (7 points après cinq minutes) et ses coéquipiers ont mis le pied au plancher. Avec vingt points en cinq minutes, puis 33 après un quart-temps, c'est une véritable pluie de 3-points (6/8) qui s'est déversée sur le panier nordiste ! La jeunesse maritime a tout de même maintenu l'équipe à flots, à l'instar du duo Soren Bracq - Jahel Trèfle, déjà auteur de 12 points dans le premier acte (33-29, 10').

Mais après la pluie, les temps ont été bien plus arides pour les Bressans. Restés muets pendant trois grosses minutes, les joueurs de Frédéric Fauthoux, qui s'est vite vu siffler une faute technique, ont été rattrapés par ceux de Jean-Christophe Prat. Et même dépassés ! sous l'impulsion du capitaine Jacob Gilyard.

Jacob Gilyard (Gravelines) - Jahel Trefle (Gravelines) Comparaison statistique entre deux joueurs Jacob Gilyard Jahel Trefle PTS 15 12 REB 2 5 PD 11 1 IN 1 0 CO 0 0

Le retour de blessure de Neal Quinn, précieux ne serait-ce que par sa présence physique, a débloqué des espaces pour les arrières nordistes. De quoi retourner aux vestiaires en tête (53-48, 20').

Hugo Robineau, héros de la JL Bourg dès son premier match !

Toujours en tête à dix minutes du buzzer (66-68, 30') les Gravelinois ont vu l'un de leurs ex leur offrir une belle opposition. Particulièrement inspiré, Johnny Berhanemeskel signait 3 flèches lointaines, sans incidence sur leur avance au score.

Mais le revenant bressan du soir, Hugo Robineau, montait en régime sur les lignes arrières ! Provoquant l'exclusion de Louka Letailleur, l'arrière a égalisé à trois reprises pour la Jeu, avant de justement lui donner de l'air en tête.

Bourg-en-Bresse 89 - 81 Gravelines · Betclic ELITE · 24/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Bourg-en-Bresse Trey Woodbury 9 3 4 Keith Jordan 12 3 1 Assemian Moularé 14 0 2 Tyrese Samuel 0 6 0 Léni Monnet 0 0 0 Hugo Robineau 16 5 6 Nathan Soliman 6 4 2 Johnny Berhanemeskel 20 1 2 Adrian Nelson 8 10 1 Lionel Gaudoux 2 5 1 Kadin Shedrick 2 1 0 Julien Taponat 0 0 0 Gravelines Soren Bracq 9 4 6 Louka Letailleur 7 1 0 Aubrey Dawkins 0 0 0 Jahel Trefle 12 5 1 Neal Quinn 9 3 2 Jacob Gilyard 15 2 11 César Thenawha Nougha 0 0 0 Mikael Hopkins 7 4 3 Jaren Lewis 22 12 0 Moussa Boune 0 0 0

Pour son premier match officiel sous le maillot de la Jeu, l'ancien Périgourdin signe 16 points, 5 rebonds et 6 passes. Son sang-froid en fin de match, où il avait en premier lieu égalisé à trois reprises, restera le facteur X du nouveau succès bressan : 89-80 !

Au bout d'un marathon âpre, la JL Bourg s'en sort face au BCM Gravelines-Dunkerque ! Les joueurs de l'Ain ont maîtrisé chacune des extrémités de la rencontre ; pendant que les Maritimes voyaient leur effectif être démantelé en cours de route.

Les cinq fautes de Louka Letailleur, puis la sortie sur blessure en fin de match de Jahel Trèfle, ont sans doute freiné les Nordistes, qui manquent encore l'occasion d'enregistrer un premier succès. De son côté, Bourg-en-Bresse et Hugo Robineau lancent leur collaboration de la plus belle des manières, bien que l'infirmerie ne désemplisse pas encore…