Hugo Robineau, héros de la JL Bourg dès son premier match : la Jeu frustre Gravelines au bout du suspense !
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Soir de premières à Ekinox ! Pour le compte de la 7e journée de Betclic ELITE, la JL Bourg recevait Gravelines-Dunkerque, en quête d'un premier succès cette saison.
Un soir de première à bien des égards, puisque les deux formations enregistraient chacune les débuts officiels d'un joueur blessé en présaison : Neal Quinn et Hugo Robineau. Si le premier cité a pesé dans la résistance des visiteurs, c'est bien le second qui laissera son empreinte sur la rencontre.
Bourg-en-Bresse 89 - 81 Gravelines · Betclic ELITE 2026-2027 · 24/10/2026
Leaders
|Bourg-en-Bresse
|Gravelines
|PTS
|Johnny Berhanemeskel 20
|Jaren Lewis 22
|REB
|Adrian Nelson 10
|Jaren Lewis 12
|PD
|Hugo Robineau 6
|Jacob Gilyard 11
Statistiques d'équipe
|Bourg-en-Bresse
|Gravelines
|TIRS
|49,2 %
|44,8 %
|3PTS
|11/25
|8/27
|LF
|18/26
|21/30
|REB
|39
|32
|RO
|13
|12
Départ canon de Bourg, avant de caler
D'entrée, Trey Woodbury (7 points après cinq minutes) et ses coéquipiers ont mis le pied au plancher. Avec vingt points en cinq minutes, puis 33 après un quart-temps, c'est une véritable pluie de 3-points (6/8) qui s'est déversée sur le panier nordiste ! La jeunesse maritime a tout de même maintenu l'équipe à flots, à l'instar du duo Soren Bracq - Jahel Trèfle, déjà auteur de 12 points dans le premier acte (33-29, 10').
Mais après la pluie, les temps ont été bien plus arides pour les Bressans. Restés muets pendant trois grosses minutes, les joueurs de Frédéric Fauthoux, qui s'est vite vu siffler une faute technique, ont été rattrapés par ceux de Jean-Christophe Prat. Et même dépassés ! sous l'impulsion du capitaine Jacob Gilyard.
Jacob Gilyard (Gravelines) - Jahel Trefle (Gravelines)
|Jacob Gilyard
|Jahel Trefle
|PTS
|15
|12
|REB
|2
|5
|PD
|11
|1
|IN
|1
|0
|CO
|0
|0
Le retour de blessure de Neal Quinn, précieux ne serait-ce que par sa présence physique, a débloqué des espaces pour les arrières nordistes. De quoi retourner aux vestiaires en tête (53-48, 20').
Hugo Robineau, héros de la JL Bourg dès son premier match !
Toujours en tête à dix minutes du buzzer (66-68, 30') les Gravelinois ont vu l'un de leurs ex leur offrir une belle opposition. Particulièrement inspiré, Johnny Berhanemeskel signait 3 flèches lointaines, sans incidence sur leur avance au score.
Mais le revenant bressan du soir, Hugo Robineau, montait en régime sur les lignes arrières ! Provoquant l'exclusion de Louka Letailleur, l'arrière a égalisé à trois reprises pour la Jeu, avant de justement lui donner de l'air en tête.
Bourg-en-Bresse 89 - 81 Gravelines · Betclic ELITE · 24/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Bourg-en-Bresse
|Trey Woodbury
|9
|3
|4
|Keith Jordan
|12
|3
|1
|Assemian Moularé
|14
|0
|2
|Tyrese Samuel
|0
|6
|0
|Léni Monnet
|0
|0
|0
|Hugo Robineau
|16
|5
|6
|Nathan Soliman
|6
|4
|2
|Johnny Berhanemeskel
|20
|1
|2
|Adrian Nelson
|8
|10
|1
|Lionel Gaudoux
|2
|5
|1
|Kadin Shedrick
|2
|1
|0
|Julien Taponat
|0
|0
|0
|Gravelines
|Soren Bracq
|9
|4
|6
|Louka Letailleur
|7
|1
|0
|Aubrey Dawkins
|0
|0
|0
|Jahel Trefle
|12
|5
|1
|Neal Quinn
|9
|3
|2
|Jacob Gilyard
|15
|2
|11
|César Thenawha Nougha
|0
|0
|0
|Mikael Hopkins
|7
|4
|3
|Jaren Lewis
|22
|12
|0
|Moussa Boune
|0
|0
|0
Pour son premier match officiel sous le maillot de la Jeu, l'ancien Périgourdin signe 16 points, 5 rebonds et 6 passes. Son sang-froid en fin de match, où il avait en premier lieu égalisé à trois reprises, restera le facteur X du nouveau succès bressan : 89-80 !
Au bout d'un marathon âpre, la JL Bourg s'en sort face au BCM Gravelines-Dunkerque ! Les joueurs de l'Ain ont maîtrisé chacune des extrémités de la rencontre ; pendant que les Maritimes voyaient leur effectif être démantelé en cours de route.
Les cinq fautes de Louka Letailleur, puis la sortie sur blessure en fin de match de Jahel Trèfle, ont sans doute freiné les Nordistes, qui manquent encore l'occasion d'enregistrer un premier succès. De son côté, Bourg-en-Bresse et Hugo Robineau lancent leur collaboration de la plus belle des manières, bien que l'infirmerie ne désemplisse pas encore…