La pause estivale n'aura été qu'une respiration, dans l'ascension irrésistible de Hugo Yimga-Moukouri.

Primé cinq fois la saison passée, dont quatre fois sur les quatre derniers mois de compétition, le meilleur jeune de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE a encore été distingué en cette rentrée.

Il s'empare du trophée de meilleur jeune du mois d'octobre, annonce la Betclic ELITE sur ses réseaux sociaux, au terme de quatre semaines où les jeunes talents du championnat ont eu leur mot à dire !

Un déclic face à Gravelines après avoir été « dans le dur »

Sur ce premier mois de compétition, l’ailier de Nanterre 92 a une nouvelle fois imposé son empreinte physique et technique. Sur cinq rencontres de Betclic ELITE en octobre, Yimga-Moukouri affiche des moyennes très propres : 10,6 points à 42,2% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds et 0,8 passe décisive en seulement 23 minutes de temps par match.

Pourtant, le début de campagne n'a pas été un long fleuve tranquille. Après deux sorties plus discrètes, le jeune Francilien ne craignait pas d'admettre ses difficultés. C'est lors de la réception du BCM Gravelines-Dunkerque, le 10 octobre à Maurice-Thorez, que le déclic a eu lieu.

Déchaîné, Hugo Yimga-Moukouri avait alors livré 19 points, 9 rebonds et 19 d'évaluation en 23 minutes. « J'étais dans le dur […]. Ça fait vraiment du bien », confiait-il à chaud. Un match libérateur, qui semble avoir lancé sa dynamique.

Une armoire à trophées déjà garnie

Cette distinction vient enrichir un palmarès individuel déjà vertigineux pour le joueur de 18 ans. La saison dernière, « HYM » avait empilé cinq trophées mensuels (décembre, février, mars, avril et mai) avant d'être sacré meilleur jeune de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE.

S'y ajoute un titre de MVP du Young Star Game en mars dernier, ainsi que son entrée dans le cinq majeur de l'Euro U18 l'été passé, médaille de bronze autour du cou.

Une concurrence féroce, entre Towo-Nansi, Soliman, Lemoine ou Grasshoff

Si le joueur de Nanterre l'emporte, la jeunesse dorée du championnat de France n'a pas manqué de se mettre en évidence au cours des quatre dernières semaines. Plusieurs concurrents méritent un coup de chapeau pour leur abattage personnel.

A l'instar d'Aaron Towo-Nansi, propulsé avec des responsabilités grandissantes à la mène choletaise. Il a d'ailleurs honoré sa première titularisation en Betclic ELITE face à... Nanterre, et Hugo Yimga-Moukouri.

Aaron Towo-Nansi (Cholet) - Nathan Soliman (Bourg-en-Bresse) · Betclic ELITE 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Aaron Towo-Nansi Nathan Soliman MJ 6 6 PTS 12,8 11 REB 0,8 3,7 PD 4,5 2,5 IN 0,8 0,2 CO 0 1,2

Evidemment, Nathan Soliman ressort comme une évidence parmi les jeunes du championnat. Soliman vient d'ailleurs d'établir son nouveau record de points en Betclic ELITE : 17 points, face à... Nanterre, et Hugo Yimga-Moukouri.

Il convient de mentionner les débuts de saison de Maxence Lemoine, revenu à Strasbourg avec un tout autre statut ; ou encore Bastien Grasshoff et Swann Penda, brillants dans le collectif manceau.

Maxence Lemoine (Strasbourg) - Bastien Grasshoff (Le Mans) · Betclic ELITE 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Maxence Lemoine Bastien Grasshoff MJ 6 6 PTS 8,8 10,5 REB 1,5 2,5 PD 2,2 2,2 IN 0,2 0,3 CO 0,2 0,2

Dans ce vivier de haute volée, Hugo Yimga-Moukouri semble garder une longueur d'avance. Il a d'ailleurs été convoqué par Frédéric Fauthoux pour la prochaine fenêtre internationale de l'équipe de France, près d'un an après avoir été partenaire d'entraînement.

En tout cas, il faudra encore compter sur lui pour régner sur les distinctions individuelles cette saison !