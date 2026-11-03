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Hugo Yimga-Moukouri repart fort : le meilleur jeune de Betclic ELITE 2025-26 encore élu en octobre !

Betclic ELITE - Déjà récompensé à cinq reprises puis pour l'ensemble de la saison passée, Hugo Yimga-Moukouri reprend sa moisson de trophée là où il l'avait laissée. La pépite de Nanterre a été désignée meilleur jeune du mois d'octobre, se succédant à... lui-même.
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Hugo Yimga-Moukouri repart fort : le meilleur jeune de Betclic ELITE 2025-26 encore élu en octobre !
Hugo Yimga-Moukouri remporte le premier trophée de la saison de meilleur jeune du mois en Betclic ELITE
Crédit photo : Julie Dumélié
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La pause estivale n'aura été qu'une respiration, dans l'ascension irrésistible de Hugo Yimga-Moukouri.

Primé cinq fois la saison passée, dont quatre fois sur les quatre derniers mois de compétition, le meilleur jeune de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE a encore été distingué en cette rentrée.

Il s'empare du trophée de meilleur jeune du mois d'octobre, annonce la Betclic ELITE sur ses réseaux sociaux, au terme de quatre semaines où les jeunes talents du championnat ont eu leur mot à dire !


Un déclic face à Gravelines après avoir été « dans le dur »

Sur ce premier mois de compétition, l’ailier de Nanterre 92 a une nouvelle fois imposé son empreinte physique et technique. Sur cinq rencontres de Betclic ELITE en octobre, Yimga-Moukouri affiche des moyennes très propres : 10,6 points à 42,2% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds et 0,8 passe décisive en seulement 23 minutes de temps par match.

Hugo Yimga-Moukouri

Stats moyennes des 9 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
923:50115,90,70,30,2

9 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
31/1030:45115210V 98-101 @ JLBBetclic ELITE
27/1029:40146101D 87-80 @ SABBasketball Champions League
24/1024:34105000V 86-69 vs CHOBetclic ELITE
17/1020:5487100D 80-65 @ NANBetclic ELITE
13/1023:46136011V 93-65 vs RYTBasketball Champions League
10/1023:12199010V 101-73 vs BCMBetclic ELITE
07/1022:3364100D 93-83 @ TRABasketball Champions League
02/1016:3957100D 93-83 @ ROABetclic ELITE
26/0922:26134000V 78-64 vs PAUBetclic ELITE

Pourtant, le début de campagne n'a pas été un long fleuve tranquille. Après deux sorties plus discrètes, le jeune Francilien ne craignait pas d'admettre ses difficultés. C'est lors de la réception du BCM Gravelines-Dunkerque, le 10 octobre à Maurice-Thorez, que le déclic a eu lieu.

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Déchaîné, Hugo Yimga-Moukouri avait alors livré 19 points, 9 rebonds et 19 d'évaluation en 23 minutes. « J'étais dans le dur […]. Ça fait vraiment du bien », confiait-il à chaud. Un match libérateur, qui semble avoir lancé sa dynamique.

Une armoire à trophées déjà garnie

Cette distinction vient enrichir un palmarès individuel déjà vertigineux pour le joueur de 18 ans. La saison dernière, « HYM » avait empilé cinq trophées mensuels (décembre, février, mars, avril et mai) avant d'être sacré meilleur jeune de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE.

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S'y ajoute un titre de MVP du Young Star Game en mars dernier, ainsi que son entrée dans le cinq majeur de l'Euro U18 l'été passé, médaille de bronze autour du cou.

Une concurrence féroce, entre Towo-Nansi, Soliman, Lemoine ou Grasshoff

Si le joueur de Nanterre l'emporte, la jeunesse dorée du championnat de France n'a pas manqué de se mettre en évidence au cours des quatre dernières semaines. Plusieurs concurrents méritent un coup de chapeau pour leur abattage personnel.

A l'instar d'Aaron Towo-Nansi, propulsé avec des responsabilités grandissantes à la mène choletaise. Il a d'ailleurs honoré sa première titularisation en Betclic ELITE face à... Nanterre, et Hugo Yimga-Moukouri.

Aaron Towo-Nansi (Cholet) - Nathan Soliman (Bourg-en-Bresse) · Betclic ELITE 2026-2027

Aaron Towo-NansiNathan Soliman
MJ66
PTS12,811
REB0,83,7
PD4,52,5
IN0,80,2
CO01,2

Evidemment, Nathan Soliman ressort comme une évidence parmi les jeunes du championnat. Soliman vient d'ailleurs d'établir son nouveau record de points en Betclic ELITE : 17 points, face à... Nanterre, et Hugo Yimga-Moukouri.

Il convient de mentionner les débuts de saison de Maxence Lemoine, revenu à Strasbourg avec un tout autre statut ; ou encore Bastien Grasshoff et Swann Penda, brillants dans le collectif manceau.

Maxence Lemoine (Strasbourg) - Bastien Grasshoff (Le Mans) · Betclic ELITE 2026-2027

Maxence LemoineBastien Grasshoff
MJ66
PTS8,810,5
REB1,52,5
PD2,22,2
IN0,20,3
CO0,20,2

Dans ce vivier de haute volée, Hugo Yimga-Moukouri semble garder une longueur d'avance. Il a d'ailleurs été convoqué par Frédéric Fauthoux pour la prochaine fenêtre internationale de l'équipe de France, près d'un an après avoir été partenaire d'entraînement.

En tout cas, il faudra encore compter sur lui pour régner sur les distinctions individuelles cette saison !

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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