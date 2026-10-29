Fabio Milanese est en train de gagner sa place en Betclic ELITE. Dimanche 25 octobre, lors du clasico remporté par l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez contre le Limoges CSP (85-81), le jeune arrière a confirmé sa montée en puissance avec 14 points à 5/12 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes. Une semaine après avoir inscrit 17 points contre Saint-Quentin (102-89), le Lot-et-Garonnais s'installe progressivement parmi les joueurs importants de la rotation de Mickaël Hay.

Son entraîneur apprécie particulièrement sa capacité à provoquer balle en main. « Il a un vrai coup de rein », souligne le technicien à propos de ce joueur qui découvre les exigences de l'élite dans un rôle bien plus conséquent que lors de ses premières apparitions professionnelles.

Un début de saison encourageant pour un arrière passé par la NM1, revenu à Pau en 2025 et qui confiait, en avril dernier, à notre journaliste Nicolas Flamecourt, des ambitions bien plus élevées : « L'objectif à long terme, c'est d'aller en EuroLeague. »

PROFIL JOUEUR Fabio MILANESE Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 22 ans (08/12/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 9,2 #73 REB 3 #83 PD 3,8 #20

Mickaël Hay séduit par le « vrai coup de rein » de Fabio Milanese

Face à Limoges, Fabio Milanese a de nouveau fait parler ses qualités de percussion. Malgré un 0/3 derrière la ligne à 3-points - ce qui constitue sans doute sa marge de progression n°1 -, il a trouvé d'autres solutions pour marquer, avec notamment cinq paniers réussis à 2-points sur neuf tentatives et quatre lancers francs convertis sur cinq.

Cette capacité à attaquer le cercle constitue l'une de ses principales armes offensives. Elle lui permet de créer des décalages et de peser sur les défenses adverses, même lorsque son tir extérieur ne rentre pas.

« Il a un vrai coup de rein. Il est souvent associé à un autre arrière, que ce soit Thomas (Cornely) ou Mike (Flowers). Il a du chien, il n'a pas peur de prendre des responsabilités », apprécie Mickaël Hay.

Mais l'ancien coach de Chalon et Blois voit encore des progrès à accomplir, notamment dans la gestion des possessions. « Il y a plein de choses à améliorer, notamment dans la gestion du jeu. Il y a cette petite perte de balle à la fin... Mais c'est un gamin qui bosse beaucoup, qui est à l'écoute et qui va continuer à progresser. »

Après cinq journées, Milanese tourne à 9,2 points, 3 rebonds et 3,8 passes décisives en 21 minutes de moyenne. Son irrégularité reste visible dans ses statistiques : 11 points à Nanterre pour commencer, un seul contre Dijon, puis 3 à Cholet, où il avait toutefois délivré 9 passes décisives. Les deux dernières rencontres témoignent d'un progrès dans sa production offensive. Et elles donnent surtout du relief aux axes de travail qu'il avait lui-même identifiés quelques mois auparavant.

Les finitions après contact et la lecture du jeu, deux chantiers identifiés dès avril

Dans un entretien accordé à BeBasket le 16 avril dernier, alors que Pau évoluait encore en ELITE 2, Fabio Milanese détaillait les secteurs dans lesquels il devait progresser pour atteindre le niveau supérieur.

« J'essaie de travailler les finitions après contact », expliquait-il, avant d'insister sur la rapidité de ses prises de décision : « Je sais que si je veux aller plus haut, il faut que tout aille vite. »

Deux aspects directement liés à ses qualités actuelles. Sa vitesse et son premier pas lui permettent de prendre un avantage sur son défenseur, mais la Betclic ELITE lui impose désormais de mieux exploiter ces décalages, de résister au contact et d'effectuer plus rapidement le bon choix. La gestion du rythme constituait déjà une priorité dans son développement. « Chaque match a son tempo, il y a des moments où il faut mettre plus de rythme, et d'autres un peu moins », confiait-il au printemps.

Cette lucidité sur ses besoins de progression rejoint aujourd'hui le discours de Mickaël Hay, qui attend encore davantage de maîtrise de son jeune arrière.

Ce pur gaucher bénéficie notamment du travail réalisé ces derniers mois avec le staff béarnais. En avril, il évoquait ses nombreuses séances individuelles avec Adrien Demiselle, troisième assistant de l'équipe.

« J'ai énormément travaillé avec Adrien, le troisième assistant, sur la lecture de jeu, sur le tir, sur tout plein de choses. »

L'analyse vidéo occupe également une place importante dans sa progression : « Quand on voit les erreurs qu'on fait, on essaie de les corriger sur les matchs d'après ou même à l'entraînement. »

Du Garonne Avenir Basket à la NM1, un parcours construit loin des projecteurs

Originaire du Lot-et-Garonne, Fabio Milanese a commencé le basket au Garonne Avenir Basket, à Meilhan-sur-Garonne. Repéré très jeune, il intègre le Pôle espoirs de Mont-de-Marsan à 12 ans, passe par les JSA Bordeaux, puis rejoint le centre de formation de l'Élan béarnais.

Dans un portrait publié en janvier 2025 par Actu.fr, il racontait avoir très tôt envisagé une carrière professionnelle.

« J'ai toujours voulu devenir basketteur professionnel, mais c'est en cadets que j'ai compris que je pouvais y arriver. Je m'entraînais avec les Espoirs de Pau et il y avait les pros à côté. Je me disais que j'étais à la fois proche et loin de les rejoindre. »

Ses premières apparitions dans l'élite arrivent dès la saison 2021-2022, avant treize nouvelles rencontres en 2022-2023. Mais avec un temps de jeu très réduit, difficile de véritablement lancer sa carrière.

En novembre 2023, il décide alors de quitter Pau pour rejoindre le CEP Lorient, en Nationale 1 masculine. Il dispute une première saison dans la division avant de rejoindre Mulhouse à l'été 2024. En Alsace, le meneur/arrière franchit une nouvelle étape. En 42 rencontres de NM1, il compile 12,5 points, 3,1 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. De quoi convaincre Pau de le faire revenir à l'été 2025.

Cette fois, les conditions sont différentes. Avec 10,4 points, 2,7 rebonds et 3,4 passes décisives en 45 rencontres d'ELITE 2 lors de la saison 2025-2026, il devient un élément régulier de la rotation béarnaise et participe à la remontée du club dans l'élite.

La confiance de Thomas Cornely, un élément important dans sa progression

Dans son entretien d'avril, Fabio Milanese insistait sur la confiance trouvée lors de son retour à Pau. « La confiance du staff et de mes coéquipiers, ça, c'est sûr que je ne peux pas l'enlever. J'ai été mis en confiance directement. »

Il évoquait notamment l'influence de Thomas Cornely, avec lequel il partageait des responsabilités sur les lignes arrière. « Thomas Cornely m'a beaucoup apporté. C'est un joueur expérimenté qui m'aide beaucoup. C'est quelqu'un qui est intelligent dans le basket. Il sait comment mettre en avant ses coéquipiers. »

Leur association s'est développée sans rivalité particulière, malgré une concurrence naturelle pour obtenir du temps de jeu. « Ça s'est fait un peu naturellement. Il y a une concurrence saine. »

Mickaël Hay souligne aujourd'hui l'importance de cet apprentissage au contact des joueurs plus expérimentés du groupe.

« Le fait d'avoir été accompagné par Thomas et Bastien (Pinault) l'année dernière l'a aidé à prendre sa place. Il va continuer à prendre de l'ampleur. Il y aura forcément des hauts et des bas, mais il va gagner énormément de maturité cette année. »

L'arrivée de Gregor Hrovat depuis deux matches apporte également un soutien supplémentaire à Fabio Milanese. Mickaël Hay souligne que la présence de l'international slovène permet au jeune arrière d'évoluer avec davantage de sérénité : « Et puis, le fait que Gregor soit là aussi, ça le rassure. »

Capable de créer pour les autres et de prendre des responsabilités dans les moments importants, Hrovat offre à Milanese un relais expérimenté sur le terrain. Un atout supplémentaire pour accompagner sa découverte de la Betclic ELITE, sans lui retirer la liberté d'attaquer le cercle.

Gide Noël : « Il faut le voir au quotidien, comment il travaille »

La progression du jeune arrière ne surprend pas non plus ses partenaires. Après la victoire contre Limoges, Gide Noël a particulièrement insisté sur l'investissement de Milanese et sa capacité à prendre ses responsabilités malgré son inexpérience à ce niveau.

« Il a du culot. Il ne se laisse pas dépasser par la pression. Je suis très, très content pour lui. Pour moi, ce n'est pas un hasard qu'il arrive à faire des performances comme ça. Il faut le voir au quotidien, comment il travaille. Personnellement, ça ne me surprend pas. »

L'ailier-fort guyanais, lui aussi passé par la NM1 puis l'ELITE 2 avant de découvrir la Betclic ÉLITE cette saison, estime que son jeune coéquipier récolte les fruits de son travail.

« On n'arrive pas ici sans travailler. C'est ce qu'il fait et il le mérite amplement. Il peut savourer. Et puis ça va continuer comme ça. Moi, je ne me fais aucun souci pour lui. »

De la NM1 à l'EuroLeague : Milanese voit loin, sans brûler les étapes

En avril dernier, Fabio Milanese ne cachait pas son ambition de poursuivre son ascension au-delà de la Betclic ELITE. « L'objectif à long terme, c'est d'aller en EuroLeague. »

Une ambition assumée, mais accompagnée d'une volonté de ne pas précipiter les choses. À l'époque, il rêvait déjà de retrouver la première division avec son club. « Si c'est possible avec Pau, ça serait top de revoir un club historique en première division. »

Six mois plus tard, ce souhait est devenu réalité. L'Élan béarnais a retrouvé la Betclic ELITE et Milanese commence à y prendre ses responsabilités. Pour autant, le jeune meneur savait déjà que le chemin serait long. « Je ne fais pas trop de plans sur la comète, je suis focus sur l'équipe et sur moi », précisait-il dans notre entretien.

Son parcours depuis son départ pour Lorient en 2023 donne aujourd'hui du sens à cette patience. À 23 ans le 8 décembre prochain, Fabio Milanese doit encore progresser dans la gestion du jeu, gagner en régularité au tir et mieux maîtriser ses prises de décision. Mais ses deux dernières prestations et la confiance de Mickaël Hay montrent que l'ancien joueur de NM1 dispose désormais d'une réelle opportunité de s'installer dans l'élite.

Avec son « vrai coup de rein », son audace et son goût du travail, le Lot-et-Garonnais est en train de transformer ses premiers apprentissages en Betclic ELITE en responsabilités concrètes. L'EuroLeague reste un objectif lointain, mais le premier défi, celui de s'imposer au plus haut niveau français, est désormais bien engagé.

Au Palais des Sports de Pau,