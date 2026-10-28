Il devait jouer à Monaco cette saison ; qui est le renfort tout juste signé par le leader d'ELITE 2 ?

Denain n'a pas tardé à réagir à la blessure de Nelson. Alors que le club nordiste, leader d'ELITE 2, doit composer avec l'absence de son joueur pour plusieurs mois, il a trouvé son remplaçant médical. Selon nos informations, Kenny Kasiama (1,97 m, 23 ans) va rejoindre l'effectif denaisien. Sa qualification est en cours de validation. Sauf contretemps administratif, il devrait pouvoir faire ses débuts dès vendredi 30 octobre, à l'occasion de la réception de Nantes.

Kenny Kasiama, un profil polyvalent pour Denain

Capable d'évoluer aux postes 3 et 4, Kenny Kasiama connaît déjà l'ELITE 2. Il évoluait la saison dernière sous les couleurs de la JA Vichy, avec laquelle il a disputé 38 rencontres de championnat.

Dans l'Allier, le Francilien passé par les équipes de France jeunes tournait à 4,7 points, 3 rebonds et 0,9 passe décisive en 16 minutes de moyenne. Son adresse restait toutefois perfectible, avec 34 % de réussite aux tirs et seulement 16,4 % à 3-points, sur 1,4 tentative extérieure par rencontre.

L'ancien espoir de l'ASVEL va donc retrouver un championnat qu'il connaît bien, avec l'opportunité d'obtenir du temps de jeu au sein d'une équipe qui occupe actuellement la première place du classement.

PROFIL JOUEUR Kenny KASIAMA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 197 cm Âge: 23 ans (05/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,7 #220 REB 3 #131 PD 0,9 #207

Un rebond après le projet avorté de Monaco en Nationale 1

Initialement, Kenny Kasiama devait poursuivre sa carrière à Monaco, en Nationale 1, pour la saison 2026-2027. Mais le club monégasque n'a finalement pas été accepté dans le championnat, laissant l'ex-Portelois sans cette possibilité.

L'opportunité de rejoindre Denain lui permet désormais de retrouver l'ELITE 2, lui qui a effectué la présaison avec l'ALM Evreux, une autre formation de la division.