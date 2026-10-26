Comme contre Paris, le SLUC Nancy a échoué de peu contre une équipe d’EuroLeague, l’ASVEL, ce dimanche 25 octobre à l’Astroballe (78-74). « Ça ne sert à rien d’être tout près deux fois », a déploré son coach Sylvain Lautié, rappelant que son équipe affiche désormais un bilan d’une victoire pour quatre défaites en Betclic ÉLITE.

Pour le technicien lorrain, ses joueurs ont « raté le coche en première mi-temps » et commis des erreurs rédhibitoires dans les moments décisifs, à l’image de l’excès d’individualisme de certains joueurs, dont Michael Weathers (4 pertes de balles et une faute offensive importante en fin de match). Plus globalement, les 15 ballons égarés par le SLUC ont pesé lourd, même si Sylvain Lautié a également regretté certaines décisions arbitrales.

Malgré l’intensité retrouvée, l’urgence des résultats prend le dessus sur les motifs de satisfaction. Si Nancy a montré du caractère et confirmé les progrès entrevus contre Nanterre et en FIBA Europe Cup, son entraîneur refuse de se satisfaire de défaites encourageantes.

Sylvain Lautié, comme contre Paris, vous êtes tout près de battre l’ASVEL. Y’a-t-il de la frustration ?

C’est la même chose, mais ça ne sert à rien d’être tout près deux fois. A l’arrivée, on est à une victoire et quatre défaites. On a raté le coche en première mi-temps. On devait accélérer, prendre une marge un peu plus grande. Après, ça se joue sur quelques grosses erreurs individuelles. On avait notifié que le surnombre était une situation importante, mais quand on a des opportunités contre une équipe telle que Villeurbanne - parce qu’on fait un gros match en dehors de ça - il ne faut pas les rater. Il y en a une où on est à -2 à la fin du match, et c’est une catastrophe la manière dont on joue ce surnombre à ce moment (action conclue par une faute offensive de Michael Weathers, qui n'a pas servi Carlos Marshall à 1'18 de la fin, NDLR). Là, c’est de l’individualisme. Ce n’est pas possible de ne pas passer la balle à celui qui est dans le corner gauche. Le joueur est tout seul dans le corner depuis quatre secondes…

ASVEL 78 - 74 Nancy · Betclic ELITE · 25/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD ASVEL Bodian Massa 6 6 0 Tremont Waters 6 0 6 Patty Mills 8 1 2 Joel Bolomboy 4 4 0 Yves Pons 11 5 1 Nate Sestina 0 1 0 Marc-Owen Fodzo Dada 8 1 2 Edwin Jackson 1 0 0 Jae Crowder 10 2 5 Both Gach 9 8 0 Lorenz Sanz 4 2 1 Hugo Besson 11 3 3 Nancy Marcus Hammond 5 0 2 Mohammad Amini 10 7 2 Isaiah Cozart 2 5 0 Carlos Marshall Jr. 21 5 5 Abdoul Ali Ba 0 0 0 Brice Eyaga 3 4 1 Kany N'Kouka 0 0 0 Stéphane Gombauld 10 4 0 Enzo Goudou-Sinha 6 0 2 Michael Weathers 7 3 3 Kevin Marsillon-Noléo 10 4 1

Est-ce un manque de sérénité et d’expérience qui fait basculer le match en faveur de Villeurbanne ?

Ce sont des joueurs adultes, quand même. Quel que soit l’âge, il faut avoir un contrôle de ses émotions sur le terrain. Mais il n’y a pas que Mike (Weathers), on perd collectivement 15 ballons, lui en perd 4. C’est embêtant. Après, il y a eu, je trouve, quelques coups de sifflets aléatoires qui peuvent être discutables. Sur la dernière faute qu’il siffle, l’arbitre le fait deux secondes après l’action. On sait pas d’où elle vient, cette faute. On va dire qu’on est à Villeurbanne et que c’est à leur crédit.

Donc vous n’êtes pas d’humeur à positiver après avoir joué les yeux dans les yeux avec l’ASVEL pendant 40 minutes…

Non, du tout. La pression est énorme, il va vite falloir gagner des matchs. Presque gagner contre Paris et Villeurbanne, ce n’est pas satisfaisant. Il fallait en gagner un sur deux. Ce n’est pas bien, je le pense réellement, sans démagogie. C’est une réalité. On a toujours gagné des matchs contre Paris ou Monaco depuis trois saisons, là on en gagne zéro.

En consolation, votre performance est dans la lignée du match contre Nanterre…

Et celui du match de Coupe d’Europe… Mais on ne peut pas juste dire “les gars, on va au combat”, il faut mettre un peu de cerveau. Là, on n’a pas eu de cerveau. On a été au combat, c’est le mérite de l’équipe ce soir, il faut rendre ça à l’équipe, mais le combat... Ça suffisait il y a 20 ans. Il faut un peu de stratégie et de contrôle.

Vous n’alliez pas autant au combat en début de saison, en tout cas…

Oui, on ne peut pas retirer ça. La technique qui donne la cinquième faute à Marcus (Hammond, en fin de troisième quart-temps, NDLR), elle est sévère. Il manque juste qu’il ne touche que la balle, et technique ! Il ne faut pas exagérer. C’est deux poids deux mesures, c’est incroyable… Pour autant, l’ASVEL a fait un bon match. Ils se sont battus, ils ont fait beaucoup de rotation, ils ont trouvé du rythme…

3 équipes en tête du classement toujours invaincues ! 👏#BetclicElite #Basketball pic.twitter.com/FamtPEG7C8 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) 25 octobre 2026

ASVEL 78 - 74 Nancy · Betclic ELITE · 25/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD ASVEL Bodian Massa 6 6 0 Tremont Waters 6 0 6 Patty Mills 8 1 2 Joel Bolomboy 4 4 0 Yves Pons 11 5 1 Nate Sestina 0 1 0 Marc-Owen Fodzo Dada 8 1 2 Edwin Jackson 1 0 0 Jae Crowder 10 2 5 Both Gach 9 8 0 Lorenz Sanz 4 2 1 Hugo Besson 11 3 3 Nancy Marcus Hammond 5 0 2 Mohammad Amini 10 7 2 Isaiah Cozart 2 5 0 Carlos Marshall Jr. 21 5 5 Abdoul Ali Ba 0 0 0 Brice Eyaga 3 4 1 Kany N'Kouka 0 0 0 Stéphane Gombauld 10 4 0 Enzo Goudou-Sinha 6 0 2 Michael Weathers 7 3 3 Kevin Marsillon-Noléo 10 4 1



La réaction de Kevin Marsillon-Noléo, 10 points à 4/5 aux tirs, 4 rebonds pour 14 d’évaluation en 20 minutes contre l’ASVEL : « Il y a de la frustration car c’était un match à notre portée. On a eu une mauvaise gestion des dernières minutes, on a perdu des ballons importants notamment sur contre-attaque. Il me semble qu’il y a eu quatre fautes offensives. Contre une équipe d’EuroLeague, ce sont des erreurs qui sont sanctionnées. Dans l’intensité, dans la volonté de combattre, c’est bien, mais on a fait trop d’erreurs. On ne peut pas se satisfaire de ça. Perdre de si peu contre Paris et l’ASVEL, est-ce rassurant ? Oui et non, parce qu’on est proche mais on n’y arrive pas aussi. A la fin, c’est le résultat qui compte. On est passé deux fois tout proche contre des équipes d’EuroLeague, mais ça reste deux défaites et le bilan est de 1-4. On va continuer à travailler, se remettre en question collectivement et individuellement pour livrer la meilleure prestation possible sur le prochain déplacement à Dijon. »

A l'Astroballe (Villeurbanne).