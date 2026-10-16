Avant de s’écrouler dans le sprint final, l’ASVEL a fait jeu égal avec le Real Madrid pendant 29 minutes, ce jeudi en Espagne (111-92). Une prestation d’ensemble qui a rendu « fier » son coach Tony Parker, d’autant que l’équipe villeurbannaise était privée pour l’occasion de Patty Mills, Jae Crowder et Tremont Waters, trois de ses cadres du début de saison, plus Juhann Begarin.

Patty Mills Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : Australie

Club : ASVEL Stats 2026-2027 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 15,6 #12 REB 0,6 #254 PD 2,8 #49

Jae Crowder Poste : Ailier

Taille : 198 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : ASVEL Stats 2026-2027 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,6 #63 REB 4,2 #42 PD 4,0 #19

Interrogé sur leurs absences en conférence de presse par le journaliste espagnol Sergio Martinez, Tony Parker a expliqué vouloir préserver ses cadres dans une période où les matchs s’enchaînent à vitesse grand V.

« Patty Mills et Jae Crowder sont très importants, mais je dois aussi les gérer. Ils ne peuvent pas jouer 4 matchs en 7 jours, alors j’ai décidé de les laisser à la maison. Samedi, on a un match très important de Betclic ELITE (contre Limoges). Patty a 38 ans et Jae a 36 ans, donc il faut prendre soin de leurs corps », a estimé le coach villeurbannais.

Les deux anciens NBAers ont donc bien été préservés pour le déplacement à Beaublanc, ce samedi 17 octobre à 19h.

Retrouvailles avec Nicolas Lang à Limoges

Passé par l’ASVEL de 2015 à 2018, le sniper de Limoges Nicolas Lang retrouvera son ancien club ce samedi, conscient de l’avantage de recevoir l'équipe villeurbannaise après une double week d’EuroLeague et de l’inconvénient de faire face à un effectif à rallonge.

« Je l’aborde comme un match normal contre une grosse équipe du championnat avec un très beau roster, qui vient de jouer trois bons matchs en quelques jours, donc bien sûr, ça va être un gros match », nous partage-t-il à la veille de la rencontre.

Pour rivaliser, les hommes d’Arnaud Tessier devront mieux gérer leurs moments faibles, à l’image de leur défaite à Dijon vendredi dernier (108-96) : « Il y a eu de très bonnes choses, mais on est déçus de ne pas avoir pris ce match-là. Il faut essayer de rester plus froids au niveau du mental, et sur les temps forts essayer de vraiment pousser le plus possible. »