"Il réunit tous les critères" : Limoges se réjouit de l'arrivée de Chris-Ebou Ndow

Comme annoncé dans la matinée, Chris-Ebou Ndow est devenu le premier joueur norvégien de l'histoire du Limoges CSP.

"Le recrutement d'un pigiste n'est jamais simple"

Ce mercredi, le club limougeaud a confirmé sa signature en tant que pigiste médical de Nicolas Lang, blessé à la cheville et indisponible jusqu'en décembre.

Le Limoges CSP est heureux d'annoncer l'arrivée de Chris-Ebou Ndow (32 ans, 1,98 m) en qualité de pigiste médical de Nicolas Lang. L'ailier international norvégien vient renforcer l'effectif limougeaud et apportera son expérience du championnat de France au groupe d'Arnaud… pic.twitter.com/v1LiYRQO8g — Limoges CSP (@limogescsp) 4 novembre 2026

"Le recrutement d’un pigiste n’est jamais simple", admet le coach, Arnaud Tessier. "Il faut trouver un joueur qui accepte une mission de courte durée, qui soit disponible rapidement sur le plan administratif, prêt physiquement à jouer et, si possible, qui connaisse notre championnat. Chris réunit ces quatre critères. Sa capacité à jouer sur plusieurs postes, son efficacité au tir à trois points et ses qualités défensives nous ont convaincus. Il va nous apporter de la présence physique, de l’intensité défensive et nous offrir davantage de solutions dans notre rotation."

"Une précieuse polyvalence"

Ancien capitaine de Denain, brièvement passé par Boulazac, le nouvel ailier du Cercle Saint-Pierre apportera son intensité défensive à l'équipe d'Arnaud Tessier, ainsi que son expérience de la Betclic ÉLITE.

PROFIL JOUEUR Chris-Ebou NDOW Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 32 ans (10/12/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / B.League One PTS 11,6 #40 REB 6,2 #35 PD 2,6 #48

Il connait bien le championnat français pour avoir participé en 2024/25 à la très belle saison de Cholet Basket, quatrième du championnat. Sous les ordres de Fabrice Lefrançois, il avait tourné à 8,6 points à 52% et 5,4 rebonds de moyenne.

« Avec l’absence de Nicolas conjugué aux incertitudes autour de certains joueurs, nous avons souhaité réagir rapidement pour apporter une rotation supplémentaire à l’équipe dans cette période", ajoute le GM, Jérémy Sarre. "Nous cherchions avant tout un joueur polyvalent, prêt à rejoindre le groupe et capable de s’intégrer rapidement. Nous sommes heureux d’accueillir Chris parmi nous. Capable d’évoluer sur plusieurs postes, il apportera son énergie, du tir, du rebond et une précieuse polyvalence défensive pour aider l’équipe à avancer ensemble. Son expérience, sa connaissance de la France sont des atouts précieux pour une intégration rapide au collectif et à la compétition. »

Dans un profil différent, Ndow tentera de compenser l'absence de Nicolas Lang (photo : Limoges CSP)

L'an dernier, Chris-Ebou Ndow avait tenté l'aventure asiatique, et a arpenté les parquets de la deuxième division japonaise avec Shizuoka (11,6 points à 44%, 6,2 rebonds et 2,6 passes décisives en 43 matchs).

Dans le communiqué du CSP, il se dit "vraiment ravi de rejoindre le Limoges CSP et de faire partie d'un club aussi prestigieux", tout en clamant avoir "hâte de (se) mettre au travail et de faire tout (son) possible pour aider l'équipe."