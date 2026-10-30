« Il y a eu de la frustration » reconnait Rudy Gobert après son échange tendu avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga

La scène n'est clairement pas passée inaperçue. Lors de la défaite des Timberwolves face aux Warriors (119-114), mercredi soir, Rudy Gobert a été au cœur d'un échange animé avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga. Les deux joueurs semblaient s'en prendre brutalement à leur intérieur. Interrogé le lendemain sur cette séquence, le pivot français a toutefois tenu à relativiser cet épisode.

Jonathan Kuminga and LaMelo Ball frustrated with Rudy Gobert 😬 pic.twitter.com/FR7hzhwtCT — NBACentral (@TheDunkCentral) 29 octobre 2026

« J'aimerais voir les images, voir à quoi ça ressemble. Sur le coup, je n'ai pas eu l'impression que c'était grave. Et il y a eu des choses graves par le passé. Mais ce n'était rien de grave », a expliqué le triple All-Star aux journalistes.

Le Français a également insisté sur le fait qu'aucune animosité n'existait entre les différents protagonistes, malgré les images de l'échange.

Rudy Gobert on the clip of LaMelo Ball and Jonathan Kuminga having a spirited conversation with him on the bench

(Clip has the follow up questions)



“Sometimes people make an assumption and it’s totally something different, with the angles and stuff. There might be some of that.… pic.twitter.com/BR1O9FB5Zl — Andrew Dukowitz (@adukeMN) 29 octobre 2026

Rudy Gobert reconnaît de la frustration, mais pas de tensions

« Parfois, les gens font des suppositions, et c'est complètement différent, avec les angles et tout ça. Il y a peut-être un peu de ça. Mais je n'ai ressenti aucune animosité », a déclaré Gobzilla, avant de reconnaître : « Il y a eu de la frustration, c'est certain. J'étais frustré. Ils étaient frustrés. Ces gars-là ont été formidables. »

Cette discussion est intervenue dans une soirée particulièrement compliquée pour le quadruple DPOY. Le pivot n'a inscrit qu'un point et capté quatre rebonds en 20 minutes de jeu, avec un zéro sur quatre au tir.

« J'ai essayé de les aider », Rudy Gobert

« J’ai vraiment essayé de les aider et aussi quand on a une soirée frustrante, parfois il y a de la frustration. Mais je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait du manque de respect ou quoi que ce soit de ce genre. Juste des gars qui veulent gagner et qui essaient de s’aider mutuellement. »

D'ailleurs, l'intérieur des Bleus n'est pas le seul à avoir passé un match compliqué face aux Warriors puisque LaMelo Ball a terminé avec seulement huit points, quatre rebonds et huit passes décisives, mais aussi six pertes de balle.

Minnesota Timberwolves 114 - 119 Golden State Warriors · NBA · 29/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Minnesota Timberwolves Joan Beringer 7 9 2 Rudy Gobert 1 4 1 Jaden McDaniels 19 8 4 Jonathan Kuminga 20 3 5 Ayo Dosunmu 17 3 5 LaMelo Ball 8 4 8 Bones Hyland 13 1 3 Terrence Shannon Jr. 19 6 2 Trey Lyles 7 3 1 Jaylen Clark 3 2 1 Isaiah Evans 0 0 0 Cody Williams 0 0 0 Golden State Warriors Stephen Curry 44 8 6 Charles Bassey 0 0 0 Graham Ike 0 0 0 Malevy Leons 0 0 0 Gui Santos 0 0 0 Yaxel Lendeborg 26 8 1 Georges Niang 7 3 2 Draymond Green 3 8 7 Gary Payton II 2 2 1 LJ Cryer 0 0 0 Brandon Williams 11 4 1 De'Anthony Melton 8 6 0 Will Richard 6 3 0 Al Horford 4 5 2 Brandin Podziemski 8 5 6

Une défaite sans Anthony Edwards

Ainsi, sans leur leader Anthony Edwards, écarté des terrains pour au moins deux mois, les Wolves ne se rassurent pas. Avec l'intégration du benjamin de la famille Ball, Minnesota a acquis un caractère plus explosif à double tranchant.

Si depuis le début de la saison, l'ambiance semblait au beau fixe, Rudy Gobert vient peut-être de faire les frais de cette nouvelle identité. Toutefois, le bilan des Loups reste positif avec trois victoires pour deux revers.

Le prochain match vendredi soir face aux Clippers sera forcément scruté à la fois concernant le jeu pratiqué par les hommes de Chris Finch mais sur les comportements adoptés par les joueurs.