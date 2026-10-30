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« Il y a eu de la frustration » reconnait Rudy Gobert après son échange tendu avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga

Rudy Gobert a minimisé les tensions aperçues lors d'un temps mort avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga face aux Warriors. Le pivot français reconnaît de la frustration, mais assure qu'il n'y avait aucune animosité entre les joueurs.
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« Il y a eu de la frustration » reconnait Rudy Gobert après son échange tendu avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga
« Il y a eu de la frustration » reconnait Rudy Gobert après son échange tendu avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga
Crédit photo : David Richard-Imagn Images
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La scène n'est clairement pas passée inaperçue. Lors de la défaite des Timberwolves face aux Warriors (119-114), mercredi soir, Rudy Gobert a été au cœur d'un échange animé avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga. Les deux joueurs semblaient s'en prendre brutalement à leur intérieur. Interrogé le lendemain sur cette séquence, le pivot français a toutefois tenu à relativiser cet épisode.

« J'aimerais voir les images, voir à quoi ça ressemble. Sur le coup, je n'ai pas eu l'impression que c'était grave. Et il y a eu des choses graves par le passé. Mais ce n'était rien de grave », a expliqué le triple All-Star aux journalistes.

Le Français a également insisté sur le fait qu'aucune animosité n'existait entre les différents protagonistes, malgré les images de l'échange.

Rudy Gobert reconnaît de la frustration, mais pas de tensions

« Parfois, les gens font des suppositions, et c'est complètement différent, avec les angles et tout ça. Il y a peut-être un peu de ça. Mais je n'ai ressenti aucune animosité », a déclaré Gobzilla, avant de reconnaître : « Il y a eu de la frustration, c'est certain. J'étais frustré. Ils étaient frustrés. Ces gars-là ont été formidables. »

Cette discussion est intervenue dans une soirée particulièrement compliquée pour le quadruple DPOY. Le pivot n'a inscrit qu'un point et capté quatre rebonds en 20 minutes de jeu, avec un zéro sur quatre au tir.

Rudy Gobert

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
529:526,612,210,40,4

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
29/1020:1914110D 114-119 vs GSWNBA
26/1035:38520211D 127-125 @ CLENBA
25/1031:03813001V 117-94 vs TORNBA
23/1029:34149100V 93-115 @ ORLNBA
21/1032:48515100V 106-131 @ MIANBA

« J'ai essayé de les aider », Rudy Gobert

« J’ai vraiment essayé de les aider et aussi quand on a une soirée frustrante, parfois il y a de la frustration. Mais je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait du manque de respect ou quoi que ce soit de ce genre. Juste des gars qui veulent gagner et qui essaient de s’aider mutuellement. »

D'ailleurs, l'intérieur des Bleus n'est pas le seul à avoir passé un match compliqué face aux Warriors puisque LaMelo Ball a terminé avec seulement huit points, quatre rebonds et huit passes décisives, mais aussi six pertes de balle.

Minnesota Timberwolves 114 - 119 Golden State Warriors · NBA · 29/10/2026

MatchPTSREBPD
Minnesota TimberwolvesJoan Beringer792
Rudy Gobert141
Jaden McDaniels1984
Jonathan Kuminga2035
Ayo Dosunmu1735
LaMelo Ball848
Bones Hyland1313
Terrence Shannon Jr.1962
Trey Lyles731
Jaylen Clark321
Isaiah Evans000
Cody Williams000
Golden State WarriorsStephen Curry4486
Charles Bassey000
Graham Ike000
Malevy Leons000
Gui Santos000
Yaxel Lendeborg2681
Georges Niang732
Draymond Green387
Gary Payton II221
LJ Cryer000
Brandon Williams1141
De'Anthony Melton860
Will Richard630
Al Horford452
Brandin Podziemski856

Une défaite sans Anthony Edwards

Ainsi, sans leur leader Anthony Edwards, écarté des terrains pour au moins deux mois, les Wolves ne se rassurent pas. Avec l'intégration du benjamin de la famille Ball, Minnesota a acquis un caractère plus explosif à double tranchant.

Si depuis le début de la saison, l'ambiance semblait au beau fixe, Rudy Gobert vient peut-être de faire les frais de cette nouvelle identité. Toutefois, le bilan des Loups reste positif avec trois victoires pour deux revers.

Minnesota Timberwolves - LA Clippers · NBA 2026-2027 · 31/10/2026

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