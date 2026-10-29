Il y aura un Match 7 en finale WNBA : les 26 points de Gabby Williams n'ont pas suffi pour les Valkyries

Les dirigeants de la WNBA peuvent souffler... La ligue américaine n'aura pas à subir l'affront d'une cérémonie en début d'après-midi, au cœur d'une salle annexe.

En position d'être titrées, les Valkyries n'ont pas existé à Atlanta lors du Match 6 (80-69), reléguées à -17 dès le premier quart-temps (32-15), le plus grand écart de l'histoire des Finals à ce stade.

« Elles ont donné le ton physique et ont été agressives dès le début de match", regrette Gabby Williams. "Elles ont donné le ton dès le début, pas nous. C'est une leçon à retenir parce qu'il nous reste une chance."

La Franco-Américaine a été le parfait symbole de la performance de Golden State : inexistante en première mi-temps (4 points à 1/9), mais beaucoup plus incisive après la pause (26 points à 8/22) pour initier la rébellion. Forcément insuffisante.

Alors que Janelle Salaün, la sixième joueuse de l'année, et Aminata Gueye ne sont pas sorties du banc, Golden State et Atlanta se disputeront le titre dans la nuit de samedi à dimanche en Californie.