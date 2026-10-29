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Il y aura un Match 7 en finale WNBA : les 26 points de Gabby Williams n'ont pas suffi pour les Valkyries

Il faudra attendre pour, peut-être, avoir trois Françaises supplémentaires championnes WNBA. Lors du Match 6, Golden State n'a pas fait le poids à Atlanta (80-69), malgré la grosse deuxième mi-temps de Gabby Williams.
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Il y aura un Match 7 en finale WNBA : les 26 points de Gabby Williams n'ont pas suffi pour les Valkyries
Gabby Williams et les Valkyries débordées par le Dream lors du Game 6
Crédit photo : Brett Davis-Imagn Images
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Les dirigeants de la WNBA peuvent souffler... La ligue américaine n'aura pas à subir l'affront d'une cérémonie en début d'après-midi, au cœur d'une salle annexe.

En position d'être titrées, les Valkyries n'ont pas existé à Atlanta lors du Match 6 (80-69), reléguées à -17 dès le premier quart-temps (32-15), le plus grand écart de l'histoire des Finals à ce stade.

Atlanta Dream 80 - 69 Golden State Valkyries · WNBA 2026-2027 · 29/10/2026

Leaders

Atlanta DreamGolden State Valkyries
PTSAllisha Gray 23Gabby Williams 26
REBAngel Reese 14Laeticia Amihere 10
PDAngel Reese 6Veronica Burton 4

Statistiques d'équipe

Atlanta DreamGolden State Valkyries
TIRS43,5 %31,4 %
3PTS13/307/27
LF13/1618/21
REB3536
RO59

« Elles ont donné le ton physique et ont été agressives dès le début de match", regrette Gabby Williams. "Elles ont donné le ton dès le début, pas nous. C'est une leçon à retenir parce qu'il nous reste une chance."

La Franco-Américaine a été le parfait symbole de la performance de Golden State : inexistante en première mi-temps (4 points à 1/9), mais beaucoup plus incisive après la pause (26 points à 8/22) pour initier la rébellion. Forcément insuffisante.

Gabby WILLIAMS
Gabby WILLIAMS
26
PTS
3
REB
1
PDE
Logo WNBA
ATL
80 69
GOL

Alors que Janelle Salaün, la sixième joueuse de l'année, et Aminata Gueye ne sont pas sorties du banc, Golden State et Atlanta se disputeront le titre dans la nuit de samedi à dimanche en Californie.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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