Imanol Prot (2,02 m, 22 ans) continue de grandir avec le Poitiers Basket 86. Vendredi 16 octobre, lors de la quatrième journée d'ELITE 2, l'ailier français a égalé son record de points en carrière professionnelle, toutes compétitions confondues, en inscrivant 19 points contre Champagne Basket (92-77). Une performance qui confirme son importance grandissante dans la rotation poitevine, quelques mois après avoir participé à la finale des playoffs d'accession à la Betclic ELITE avec son club de toujours.

Davantage responsabilisé en l'absence de Kevin Harley, Imanol Prot a terminé meilleur marqueur du PB86 avec 19 points à 7/12 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, auxquels il a ajouté 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 33 minutes. Une prestation complète qui accompagne le retour à l'équilibre de Poitiers, désormais à deux victoires et deux défaites après quatre journées.

Imanol Prot, un record égalé et des responsabilités assumées

Ce n'est pas la première fois qu'Imanol Prot atteint les 19 points. Il avait déjà réalisé cette performance à deux reprises lors des derniers mois, contre Nantes en juin 2026 puis Pau-Lacq-Orthez quelques jours plus tard, lors des playoffs d'ELITE 2.

Mais cette nouvelle sortie intervient dans un contexte différent. Le PB86, finaliste des barrages d'accession au printemps dernier, doit composer avec des changements dans sa rotation et l'absence de Kevin Harley. Pour Prot, cela signifie davantage de minutes, de tirs et de responsabilités.

Au micro de Le7Hebdo après la rencontre, le Poitevin a expliqué comment il abordait cette évolution :

« C'est la progression. Je savais qu'il fallait que je prenne plus de tirs, plus de responsabilités pour aider l'équipe. En plus, quand il nous manque une rotation de taille avec l'absence de Kevin (Harley), il faut que j'apporte ça, il faut que j'aide l'équipe comme ça. Ça s'est fait naturellement, je suis content d'aider l'équipe. »

Ses statistiques traduisent cette progression. Après quatre journées d'ELITE 2, il tourne à 13,3 points, 4,5 rebonds et 2,3 passes décisives en 28 minutes de moyenne. Surtout, il affiche 41,2% de réussite à 3-points sur 4,3 tentatives par rencontre.

La saison passée, il avait inscrit 283 points en 34 rencontres de championnat, soit 8,3 points de moyenne. Son rendement offensif a donc sensiblement augmenté en ce début d'exercice 2026-2027.

Un grand ailier shooteur qui a grandi au PB86

Originaire de Poitiers, Imanol Prot évolue au sein du PB86 depuis 2017. Passé par le centre de formation du club, il a accompagné la progression de l'équipe première, de la Nationale 1 jusqu'aux premiers rôles en ELITE 2.

Son profil présente plusieurs qualités recherchées au poste 3 : une taille de 2,02 m, des capacités athlétiques et une adresse extérieure qui lui permet d'écarter les défenses. Son développement progressif au sein du groupe professionnel lui a permis de gagner du temps de jeu et de s'affirmer au fil des saisons.

En février 2026, il avait été convié au Young Star Game, rendez-vous réunissant plusieurs des meilleurs U22 du basket français. Il s'y était notamment distingué en remportant le concours de tirs à 3-points.

Quelques mois plus tard, il avait participé au parcours du PB86 jusqu'en finale des playoffs d'ELITE 2. Une expérience importante pour un joueur qui occupe désormais une place plus conséquente dans l'effectif poitevin.

Les records de points en carrière d'Imanol Prot

La défense comme point de départ de son jeu

Face à Champagne Basket, Imanol Prot avait également une mission défensive face à Djordje Milosevic (24 points). Malgré sa réussite offensive, le jeune ailier estimait pouvoir faire davantage de ce côté du terrain.

« J'aurais pu faire plus défensivement, il a mis de gros tirs. C'est une très bonne équipe. Si je peux d'abord aider l'équipe en défense, après l'attaque vient. Comme je dis toujours, on se met en rythme en défense. Après, en deuxième mi-temps, c'était mieux en attaque. À la fin, on gagne, c'est tout ce qui m'intéresse. »

La défense a justement été l'une des clés de la victoire poitevine, après un début de saison plus compliqué.

« En Pro B, tout le monde s'accroche. On a bien fermé le rebond, on a bien défendu. Après, on s'est mieux passé la balle. On a su faire l'écart quand il le fallait. C'est une équipe vraiment costaud, on l'a bien fait en début de match. On l'a bien refait à la fin. »

Imanol Prot contre Champagne Basket ce vendredi 16 octobre (© Poitiers Basket 86 / SlySlySport / Sylvain RAVE)

Poitiers retrouve l'équilibre avant deux déplacements

Avec cette victoire, le PB86 affiche désormais un bilan de deux succès et deux revers. Après des premières rencontres délicates, les Poitevins semblent avoir trouvé davantage de cohésion, notamment dans leur engagement défensif.

« Je pense que tout le monde a su s'adapter à la Pro B, surtout les nouveaux, qu'il fallait défendre fort. Depuis deux semaines, depuis Orléans, c'est bien mieux. C'est très bien de partir à deux victoires et deux défaites avant deux matches à l'extérieur. Ça va être une grosse semaine à l'extérieur la semaine prochaine. On a pu rattraper le début de saison même s'il n'y avait pas d'alerte non plus. »

Contre Champagne Basket, Poitiers a également pu compter sur Keaston Willis (18 points), Christopher Dauby (15 points) et Jordan Ratton (14 points). Une répartition des responsabilités qui rappelle l'une des forces de l'équipe finaliste des playoffs la saison dernière.

« C'était une force l'an passé, ça l'est encore cette année : tout le monde peut apporter dans l'équipe. Et on l'a vu, même si Keaston Willis sort avec quatre fautes, derrière d'autres joueurs se montrent. »

Pour Imanol Prot, le début de saison confirme une évolution attendue. Après avoir progressivement trouvé sa place dans le groupe professionnel, l'ailier poitevin dispose désormais de davantage de responsabilités pour exprimer son potentiel. Et ses premières performances montrent qu'il est capable de les assumer.