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Inquiétude au Mans : le capitaine Wilfried Yeguete sort sur blessure !

Alors que Le Mans traverse une excellente dynamique, son capitaine Wilfried Yeguete s'est gravement blessé lors du déplacement à Boulazac, samedi 24 octobre. Touché au bras gauche au cours du deuxième quart-temps, l'intérieur manceau a dû quitter le parquet, soutenu par le staff médical.
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Résumé
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Inquiétude au Mans : le capitaine Wilfried Yeguete sort sur blessure !
Wilfried Yeguete est sorti sur civière face à Boulazac
Crédit photo : Florentin Bruère
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Le tableau s'assombrit au MSB. Alors que le club restait sur quatre victoires toutes compétitions confondues au moment de se déplacer à Boulazac ce 24 octobre, l'équipe de Guillaume Vizade a vu son capitaine sortir au bout de sept minutes de temps de jeu effectif sur le parquet.

Visiblement touché au bras gauche, Wilfried Yeguete a dû être évacué…

PROFIL JOUEUR
wilfried_yeguete_2026-2027_profile.png
Wilfried YEGUETE
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 35 ans (16/10/1991)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
4,3
#152
REB
5
#36
PD
1,3
#91

L'incident est survenu au bout de quatorze minutes de jeu, au Palio de Boulazac. Après une action brouillonne, le pivot et capitaine manceau est resté au sol durant de longues minutes, souffrant.

Blessure au bras gauche

Alors que son bras gauche semblait avoir subi un choc important, s'être tourné, le staff médical a immédiatement demandé l'intervention d'une civière pour l'évacuer.

Soutenu par le médecin du club, le joueur manceau a finalement regagné les vestiaires, sous les regards inquiets du banc sarthois, se tenant fermement le membre touché. Sans surprise, son retour sur le terrain a été écarté pour la suite de la rencontre.

Un coup dur pour le MSB, qui perd là un pilier de son secteur intérieur. Le BBD lui a immédiatement adressé ses pensées.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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