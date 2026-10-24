Le tableau s'assombrit au MSB. Alors que le club restait sur quatre victoires toutes compétitions confondues au moment de se déplacer à Boulazac ce 24 octobre, l'équipe de Guillaume Vizade a vu son capitaine sortir au bout de sept minutes de temps de jeu effectif sur le parquet.

Visiblement touché au bras gauche, Wilfried Yeguete a dû être évacué…

PROFIL JOUEUR Wilfried YEGUETE Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 35 ans (16/10/1991) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 4,3 #152 REB 5 #36 PD 1,3 #91

L'incident est survenu au bout de quatorze minutes de jeu, au Palio de Boulazac. Après une action brouillonne, le pivot et capitaine manceau est resté au sol durant de longues minutes, souffrant.

Blessure au bras gauche

Alors que son bras gauche semblait avoir subi un choc important, s'être tourné, le staff médical a immédiatement demandé l'intervention d'une civière pour l'évacuer.

Soutenu par le médecin du club, le joueur manceau a finalement regagné les vestiaires, sous les regards inquiets du banc sarthois, se tenant fermement le membre touché. Sans surprise, son retour sur le terrain a été écarté pour la suite de la rencontre.

Un coup dur pour le MSB, qui perd là un pilier de son secteur intérieur. Le BBD lui a immédiatement adressé ses pensées.