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Ismaël Kamagate sort son meilleur match de la saison contre Vérone et Milan Barbitch

Varèse a signé une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues en s'imposant sur le parquet de Vérone (88-99), samedi soir, lors de la sixième journée de Serie A. Une rencontre marquée par la montée en puissance d'Ismaël Kamagate, auteur de 14 points et 8 rebonds, tandis que Milan Barbitch a vécu une soirée moins prolifique chez les locaux.
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Résumé
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Ismaël Kamagate sort son meilleur match de la saison contre Vérone et Milan Barbitch
Contre Vérone, Ismael Kamagate a compilé 14 points à 5/8 aux tirs, 8 rebonds et 1 contre pour 18 d'évaluation.
Crédit photo : FIBA
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Deux Français étaient samedi soir au PalaMagis de Vérone, mais ils n’ont pas connu la même réussite. D'un côté, Ismaël Kamagate a livré une prestation pleine de promesses sous les couleurs de Varèse, les gagnants du soir (88-99). De l'autre, Milan Barbitch poursuit son apprentissage pour son troisième match avec Tezenis Verona. Et au bout du compte, c'est donc l'intérieur franco-ivoirien qui a eu le dernier mot.

Verona 88 - 99 Itelyum Varese · Lega Basket Serie A 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

VeronaItelyum Varese
PTSMike Tobey 27Hunter Hale 19
REBMike Tobey 15Ismaël Kamagate 8
PDAndrew Andrews 8Hunter Hale 6

Statistiques d'équipe

VeronaItelyum Varese
TIRS50 %49,3 %
3PTS5/2213/31
LF23/2820/25
REB3128
RO1310

Ismaël Kamagate, une prestation référence pour lancer sa saison ?

Face à Vérone, Ismaël Kamagate a signé sa meilleure sortie depuis son arrivée à Varèse en termes de continuité et d'impact. Avec 14 points à 5/8 aux tirs, 8 rebonds (dont 4 offensifs) et 1 contre, l'ancien pivot du Paris Basketball a largement contribué au succès de son équipe, qui a notamment pu compter sur cinq joueurs à plus de dix unités. Sa première sortie à plus de 12 d'évaluation (18 en 26 minutes) cette saison.

Verona 88 - 99 Itelyum Varese · Lega Basket Serie A · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
VeronaJermaine Samuels Jr.1521
Milan Barbitch301
Izaiah Brockington000
Federico Poser010
Mike Tobey27153
Andrew Andrews628
Federico Zampini741
Matteo Oliveri000
Andrea Loro1322
Ramses Meléndez1454
Lorenzo Ambrosin300
Malick Mane El Hadji Maodo000
Itelyum VareseIsmaël Kamagate1480
Davide Alviti1343
David Duke Jr.1855
Mauro Villa000
Stefan Nikolic530
Hunter Hale1916
Matteo Librizzi1212
Nate Renfro412
Isaiah Roby830
Maximilian Ladurner000
Iris Ikangi611


Après avoir souffert dans le premier quart-temps face à Mike Tobey (27 points et 15 rebonds au total), le Français a progressivement inversé la tendance. Plus agressif, plus physique et plus juste dans ses déplacements, il a pris une autre dimension au fil de la rencontre. Son apport s'est notamment fait ressentir dans la raquette, où il a offert de nouvelles solutions offensives à Varèse. Il a également affiché une belle réussite sur la ligne des lancers francs, avec un sans-faute particulièrement appréciable (4/4 au final).

Un signal encourageant pour Kamagate, qui avait déjà montré des choses intéressantes lors de la précédente sortie européenne en BCL sur le parquet de Bamberg (9 points, 3 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 contre en 20 minutes dans une victoire 95-61).

Milan Barbitch encore en quête de repères

La soirée a été moins réjouissante pour Milan Barbitch. Arrivé à Vérone une semaine plus tôt pour découvrir la première division italienne, l’ancien coéquipier de Kamagate à Paris n’a pas encore trouvé sa place dans l’équipe d'Alessandro Ramagli.

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Face à Varèse, l’ancien meneur de Nanterre a terminé avec 3 points à 1/3 aux tirs et 1 passe décisive en 12 minutes. Son apport offensif est resté limité, avec deux loupés aux lancers-francs (1/3 sur la ligne), mais il a tout de même réussi à se montrer, notamment dans le troisième quart-temps, où son interception suivie d'un panier en contre-attaque, avec la faute, a permis à Vérone de prendre cinq longueurs d'avance (62-57).

Verona 88 - 99 Itelyum Varese · Lega Basket Serie A · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
VeronaJermaine Samuels Jr.1521
Milan Barbitch301
Izaiah Brockington000
Federico Poser010
Mike Tobey27153
Andrew Andrews628
Federico Zampini741
Matteo Oliveri000
Andrea Loro1322
Ramses Meléndez1454
Lorenzo Ambrosin300
Malick Mane El Hadji Maodo000
Itelyum VareseIsmaël Kamagate1480
Davide Alviti1343
David Duke Jr.1855
Mauro Villa000
Stefan Nikolic530
Hunter Hale1916
Matteo Librizzi1212
Nate Renfro412
Isaiah Roby830
Maximilian Ladurner000
Iris Ikangi611

Mais cette éclaircie n'a pas suffi. Le Français doit encore assimiler les mécanismes de sa nouvelle équipe, dans un contexte où la concurrence dans la création du jeu ne lui facilite pas la tâche. Son temps de jeu reste limité depuis son arrivée (26 minutes en 3 matchs), alors que Vérone attend notamment le retour d’Izaiah Brockington pour renforcer son secteur extérieur.

Au classement, Varèse enchaîne un troisième succès consécutif entre championnat et Basketball Champions League et affiche désormais un bilan de 4-2 en Serie A tandis que celui de Vérone est désormais à l'équilibre (3-3).

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