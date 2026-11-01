Deux Français étaient samedi soir au PalaMagis de Vérone, mais ils n’ont pas connu la même réussite. D'un côté, Ismaël Kamagate a livré une prestation pleine de promesses sous les couleurs de Varèse, les gagnants du soir (88-99). De l'autre, Milan Barbitch poursuit son apprentissage pour son troisième match avec Tezenis Verona. Et au bout du compte, c'est donc l'intérieur franco-ivoirien qui a eu le dernier mot.

Ismaël Kamagate, une prestation référence pour lancer sa saison ?

Face à Vérone, Ismaël Kamagate a signé sa meilleure sortie depuis son arrivée à Varèse en termes de continuité et d'impact. Avec 14 points à 5/8 aux tirs, 8 rebonds (dont 4 offensifs) et 1 contre, l'ancien pivot du Paris Basketball a largement contribué au succès de son équipe, qui a notamment pu compter sur cinq joueurs à plus de dix unités. Sa première sortie à plus de 12 d'évaluation (18 en 26 minutes) cette saison.

Verona 88 - 99 Itelyum Varese · Lega Basket Serie A · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Verona Jermaine Samuels Jr. 15 2 1 Milan Barbitch 3 0 1 Izaiah Brockington 0 0 0 Federico Poser 0 1 0 Mike Tobey 27 15 3 Andrew Andrews 6 2 8 Federico Zampini 7 4 1 Matteo Oliveri 0 0 0 Andrea Loro 13 2 2 Ramses Meléndez 14 5 4 Lorenzo Ambrosin 3 0 0 Malick Mane El Hadji Maodo 0 0 0 Itelyum Varese Ismaël Kamagate 14 8 0 Davide Alviti 13 4 3 David Duke Jr. 18 5 5 Mauro Villa 0 0 0 Stefan Nikolic 5 3 0 Hunter Hale 19 1 6 Matteo Librizzi 12 1 2 Nate Renfro 4 1 2 Isaiah Roby 8 3 0 Maximilian Ladurner 0 0 0 Iris Ikangi 6 1 1



Après avoir souffert dans le premier quart-temps face à Mike Tobey (27 points et 15 rebonds au total), le Français a progressivement inversé la tendance. Plus agressif, plus physique et plus juste dans ses déplacements, il a pris une autre dimension au fil de la rencontre. Son apport s'est notamment fait ressentir dans la raquette, où il a offert de nouvelles solutions offensives à Varèse. Il a également affiché une belle réussite sur la ligne des lancers francs, avec un sans-faute particulièrement appréciable (4/4 au final).

Un signal encourageant pour Kamagate, qui avait déjà montré des choses intéressantes lors de la précédente sortie européenne en BCL sur le parquet de Bamberg (9 points, 3 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 contre en 20 minutes dans une victoire 95-61).

Milan Barbitch encore en quête de repères

La soirée a été moins réjouissante pour Milan Barbitch. Arrivé à Vérone une semaine plus tôt pour découvrir la première division italienne, l’ancien coéquipier de Kamagate à Paris n’a pas encore trouvé sa place dans l’équipe d'Alessandro Ramagli.

Face à Varèse, l’ancien meneur de Nanterre a terminé avec 3 points à 1/3 aux tirs et 1 passe décisive en 12 minutes. Son apport offensif est resté limité, avec deux loupés aux lancers-francs (1/3 sur la ligne), mais il a tout de même réussi à se montrer, notamment dans le troisième quart-temps, où son interception suivie d'un panier en contre-attaque, avec la faute, a permis à Vérone de prendre cinq longueurs d'avance (62-57).

Verona 88 - 99 Itelyum Varese · Lega Basket Serie A · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Verona Jermaine Samuels Jr. 15 2 1 Milan Barbitch 3 0 1 Izaiah Brockington 0 0 0 Federico Poser 0 1 0 Mike Tobey 27 15 3 Andrew Andrews 6 2 8 Federico Zampini 7 4 1 Matteo Oliveri 0 0 0 Andrea Loro 13 2 2 Ramses Meléndez 14 5 4 Lorenzo Ambrosin 3 0 0 Malick Mane El Hadji Maodo 0 0 0 Itelyum Varese Ismaël Kamagate 14 8 0 Davide Alviti 13 4 3 David Duke Jr. 18 5 5 Mauro Villa 0 0 0 Stefan Nikolic 5 3 0 Hunter Hale 19 1 6 Matteo Librizzi 12 1 2 Nate Renfro 4 1 2 Isaiah Roby 8 3 0 Maximilian Ladurner 0 0 0 Iris Ikangi 6 1 1

Mais cette éclaircie n'a pas suffi. Le Français doit encore assimiler les mécanismes de sa nouvelle équipe, dans un contexte où la concurrence dans la création du jeu ne lui facilite pas la tâche. Son temps de jeu reste limité depuis son arrivée (26 minutes en 3 matchs), alors que Vérone attend notamment le retour d’Izaiah Brockington pour renforcer son secteur extérieur.

Au classement, Varèse enchaîne un troisième succès consécutif entre championnat et Basketball Champions League et affiche désormais un bilan de 4-2 en Serie A tandis que celui de Vérone est désormais à l'équilibre (3-3).