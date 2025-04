ITW Denys Mettay

1) Denis, le club des Sables Vendée Basket organise un camp estival. Il y a beaucoup de camps proposés désormais en France, pourquoi participer à celui-ci et pas un autre ?

2) C’est assez rare de voir une structure avec une équipe professionnelle organiser un camp. Qu’est que cela peut apporter aux pensionnaires ? Ils s’entraînent notamment dans la salle de l’équipe pro, des membres du staff encadrent la pratique du basket ?

3) Il n’y a pas que du basket sur ce camp, quelles sont les autres plus values que proposent ce camp ?

4) Bientôt, vous allez pouvoir évoluer dans une Arena flambant neuve. Est-ce que les campeurs pourront eux aussi en profiter dans les années à venir ?

5) Votre excellente saison en NM1 vous permet-elle de mettre encore plus en lumière le club et notamment son camp ?

1) L’été les joueurs veulent continuer à progresser mais aussi profiter de moments de repos. Quoi de mieux que le faire dans notre cadre idyllique : nous sommes face à l’océan avec accès direct à la plage! L’hébergement est au bord de l’océan avec vue mer, on doit être les seuls en France…

Mais la priorité reste le basket avec plus de 10 entraînements dans la semaine, ce qui équivaut à 5 semaines d’entraînement pendant la saison pour beaucoup de jeunes.

2) Pour nous, un club pro doit aussi remplir ses fonctions de formation envers les jeunes générations.

Les joueurs professionnels sont présents sur le camp pour donner leurs conseils et partager leur expérience. C’est un moment privilégié et adoré par les stagiaires.

Ce camp nous permet aussi de repérer des futurs potentiels pour les prochaines saisons. Et ils peuvent aussi s’entraîner dans la salle des pros!

3) On profite des installations bord de mer pour offrir à nos stagiaires deux séances d’initiation au surf et paddle, encadrées par des pros. Tous les jours récupération à la plage et aussi travail physique dans le sable. Cette année cela concerne tous les jeunes.

4) Des l’année prochaine, le camp profitera des installations de l’Arena et de sa salle ultramoderne.

5) C’est vrai que notre saison nous expose beaucoup plus cette saison. On sent que le LSVB prend toute sa place dans le paysage du basket français et nous en sommes fiers!